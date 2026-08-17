Tormenta de Santa Rosa: qué dicen los pronósticos para Tucumán

El pronóstico más extendido y actualizado que se conoce del SMN es el Pronóstico de Precipitación Trimestral para agosto, septiembre y octubre. Este informe indica cuál es la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones durante los tres meses siguientes en todo el país. Tucumán —y otras provincias del centro, NOA y NEA del país— tiene anunciadas las mismas probabilidades de precipitaciones que las registradas históricamente.