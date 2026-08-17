Tormenta de Santa Rosa: qué dicen los pronósticos para Tucumán

Resumen para apurados
- Los pronósticos meteorológicos descartan por ahora lluvias intensas por la Tormenta de Santa Rosa hacia fines de agosto en Tucumán, previendo clima templado y nuboso.
- Aunque el mito popular anticipa temporales cada 30 de agosto, servicios como SMN y Meteored señalan que no hay regularidad científica y prevén máximas de hasta 28 °C.
- El Servicio Meteorológico Nacional emitirá su informe definitivo con siete días de anticipación para confirmar si el fenómeno impactará finalmente en la provincia.
La semana parece haberse alineado con lo que se espera de los días previos a la celebración de Santa Rosa. Cada 30 de agosto, Argentina espera una lluvia desproporcionada. Aunque faltan dos semanas para el acontecimiento, los pronósticos ya alcanzaron a anticipar qué es lo que se espera para esa fecha.
La tormenta de Santa Rosa es un clásico en varias regiones de Latinoamérica. Aunque la ocurrencia no siempre coincide con el 30 de agosto, el temporal se asocia a un evento meteorológico que puede ocurrir cinco días antes o cinco días después. Según la creencia popular, la tormenta aparece de forma regular cada año, aunque los meteorólogos hablan de un evento que no tiene regularidad.
Tormenta de Santa Rosa, según el Servicio Meteorológico Nacional
De momento, el principal indicador de Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional, no llegó a dar un pronóstico específico para el 30 de agosto. Los anticipos semanales se dan con siete días de antelación, por lo que habrá que esperar hasta el siguiente martes para conocer cuál es el pronóstico del sábado 30 de agosto de 2026.
El pronóstico más extendido y actualizado que se conoce del SMN es el Pronóstico de Precipitación Trimestral para agosto, septiembre y octubre. Este informe indica cuál es la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones durante los tres meses siguientes en todo el país. Tucumán —y otras provincias del centro, NOA y NEA del país— tiene anunciadas las mismas probabilidades de precipitaciones que las registradas históricamente.
Servicios meteorológicos y la tormenta de Santa Rosa
Otro de los servicios de consulta habitual sobre el pronóstico es el sitio especializado Meteored. Según el portal del clima, Tucumán atravesará un fin de mes con temperaturas mínimas que se ubicarán entre los 10 °C y 17 °C y máximas que escalarán, aproximándose a la calidez de la primavera, hasta tocar los 25 °C a 28 °C.
El gráfico de Precipitación y Nubosidad de Meteored indica que la última fecha de agosto para la que se esperan precipitaciones es el sábado 22 y, desde entonces, hasta fin de mes, no volverá a haber lluvias. La nubosidad del último fin de semana del mes se incrementará desde el viernes 28 y el domingo 30 ascenderá al 77%.
También el servicio estadounidense The Weather Channel compartió su pronóstico extendido. La última semana de agosto –desde el lunes 24 hasta el lunes 31–, las temperaturas más bajas serán para los primeros días. El termómetro se moverá entre 10 °C y 19 °C aproximadamente. El miércoles 26 es el último día con una previsión más o menos exacta, que irá desde los 12 °C a los 22 °C.
Para el domingo 30, la temperatura oscilará entre los 10 °C y los 25 °C, pero no se anunciaron probabilidades de precipitaciones hasta el momento. Nuevamente habrá que esperar a estar más cerca de la fecha de Santa Rosa para hacer una estimación más certera.