Encapuchados atacaron un colectivo low cost en la ruta 34: una azafata fue herida

Resumen para apurados
- Encapuchados atacaron a piedrazos un ómnibus low cost en la ruta 34 en Salta durante su viaje inaugural este lunes, hiriendo en el cuello a una azafata.
- Los agresores emboscaron la unidad desde la banquina cerca de General Mosconi usando una camioneta y una moto, rompiendo el parabrisas con un proyectil.
- La Policía y la Justicia investigan el hecho para identificar a los agresores y esclarecer si fue un ataque premeditado contra la nueva tarifa económica.
La unidad, perteneciente a la empresa Expreso Sofía, había partido desde la terminal de Tartagal y avanzaba hacia el sur cuando, en las inmediaciones de General Mosconi, se produjo el ataque. Según las primeras averiguaciones, los agresores se encontraban apostados a la vera de la ruta y habrían utilizado una camioneta y una motocicleta para desplazarse por la zona.
El proyectil impactó directamente contra el parabrisas del moderno ómnibus y provocó la rotura del vidrio. El conductor logró controlar el vehículo y reducir la velocidad, evitando que la situación derivara en un accidente de mayores consecuencias.
Una de las trabajadoras que viajaba en la parte delantera del colectivo sufrió lesiones. La azafata Angy Cáceres recibió el impacto de la piedra en la zona del cuello y, posteriormente, fue alcanzada por los fragmentos del parabrisas.
“Estoy viva de milagro”, expresó la joven durante un diálogo con un medio local. Según su relato, los atacantes aguardaban ocultos junto a una camioneta Toyota y escaparon inmediatamente después de arrojar la piedra.
La trabajadora reconstruyó los segundos posteriores al ataque: “Nos esperaban encapuchados en una Toyota. No puedo decirle de qué color, solo vi el impacto y cerré los ojos. La piedra fue directo a mi cuello”.
Investigan un ataque contra el primer servicio low cost
Tras el episodio, efectivos de la Policía de Salta se trasladaron hasta el lugar para asistir a los pasajeros y comenzar con las actuaciones correspondientes. De acuerdo con la información difundida hasta el momento, no hubo otros pasajeros con heridas de consideración.
El proyectil utilizado en el ataque fue secuestrado y quedó incorporado a la investigación judicial, que deberá determinar quiénes fueron los responsables y cuáles fueron las circunstancias que rodearon el hecho.
El episodio generó preocupación por la modalidad del ataque. Los agresores habrían esperado deliberadamente el paso del colectivo y actuaron desde un sector de la banquina. Además, la presencia de una camioneta y una motocicleta forma parte de las hipótesis que buscan establecer cómo se movilizó el grupo.
El hecho ocurrió justamente durante el primer viaje Tartagal-Salta de la unidad low cost de Expreso Sofía, que comenzó a ofrecer este recorrido con una propuesta de transporte público interurbano a menor costo.
La empresa ya presta servicios entre Orán y Salta y había comenzado a ampliar su oferta hacia otras localidades del norte provincial.