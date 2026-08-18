Encapuchados atacaron un colectivo low cost en la ruta 34: una azafata fue herida

La unidad, perteneciente a la empresa Expreso Sofía, había partido desde la terminal de Tartagal y avanzaba hacia el sur cuando, en las inmediaciones de General Mosconi, se produjo el ataque. Según las primeras averiguaciones, los agresores se encontraban apostados a la vera de la ruta y habrían utilizado una camioneta y una motocicleta para desplazarse por la zona.