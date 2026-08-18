SociedadClima y ecología

Rige la alerta naranja y amarilla en medio país: las provincias afectadas por tormentas, granizo, viento zonda, nevadas y frío extremo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un amplio mapa de avisos por inclemencias climáticas que van desde ráfagas de 130 km/h y viento Zonda en el NOA, hasta tormentas severas en el Litoral y marcas extremas bajo cero con nevadas en Cuyo y la Patagonia.

El SMN advirtió por lluvias en el Litoral.
El SMN advirtió por lluvias en el Litoral. (Imagen Web)
Hace 14 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas naranja y amarilla en medio país por tormentas severas, viento Zonda de hasta 130 km/h, nevadas y frío extremo que afectarán a varias provincias hoy.
  • Los fenómenos incluyen ráfagas intensas en el NOA y la Patagonia, granizo y lluvias abundantes en el Litoral, junto a nevadas y marcas bajo cero en la cordillera andina.
  • Las autoridades advierten sobre posibles daños materiales, interrupción de actividades y riesgos para la salud de grupos vulnerables debido a las condiciones climáticas.
Resumen generado con IA

Las alertas se despliegan por varias de las contrastantes regiones del territorio nacional, donde ráfagas de hasta 130 km/h ocurrirán mientras que, en el otro extremo de la Argentina, tormentas provocarán abundantes caídas de agua e incluso granizo. Las nevadas, por su parte, registrarán valores de acumulados poco frecuentes en la zona cordillerana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió hoy por los múltiples eventos de variado nivel de intensidad que afectarán a gran parte del suelo patrio durante este 2026.

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 18 de agosto

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Este martes, el organismo climático, a través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), emitió sus avisos preventivos ante el avance de estas inclemencias. La cobertura comienza en la región del Norte Grande, donde Jujuy, Salta, Catamarca y una mínima porción de Tucumán se encuentran bajo nivel amarillo por intensas corrientes de aire. La entidad advirtió que estas condiciones pueden causar daños e interrumpir momentáneamente las actividades cotidianas, mientras que en sectores del Litoral el cuadro puede representar un riesgo para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Viento Zonda y fuertes ráfagas amenazan al NOA

De acuerdo con el reporte oficial, el aviso regirá para la zona puneña y cordillerana de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Susques, Tumbaya y Yavi, así como en la franja montañosa de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, donde impactará el viento Zonda con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Este proceso climático provocará una drástica reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones ambientales muy secas.

La advertencia se extiende hacia la Cordillera de los Andes en Salta, seguida por la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, donde la contingencia se desarrollará desde la mañana y se prolongará hasta la tarde. En Catamarca, el nivel amarillo abarca la cordillera de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, compartiéndose con la Puna de Antofagasta de la Sierra, Belén, Cafayate, San Carlos, Tinogasta, Santa María y la Puna de Tafí del Valle en el límite provincial. Para todas las provincias del NOA la previsión es similar: las áreas altas sufrirán vientos del sector oeste con marcas de entre 60 y 80 km/h y picos que alcanzarán los 130 km/h.

Alerta naranja por tormentas severas y lluvias en el Litoral

En la contraparte del mapa nacional, las alertas vigentes obedecen a fuertes tormentas. El aviso inicia en Chaco, provincia donde durante la mañana se registrarán lluvias, caída de piedra, ráfagas y abundante actividad eléctrica. El pedrisco localizado amenazará a Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O'Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá y Veinticinco de Mayo.  

En Santa Fe, la medida rige para General Obligado, San Javier y Vera, al igual que en Corrientes, donde las tormentas se desatarán temprano en Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle. En tanto, para Diamante, La Paz, Nogoyá y Victoria, en Entre Ríos, la advertencia se prolongará hasta la tarde. En todos estos puntos del NEA se estiman precipitaciones acumuladas de entre 15 y 30 mm, acompañadas por ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica, sumado a una alerta paralela por lluvias persistentes con marcas de entre 30 y 70 mm.

Temporal en Entre Ríos y vientos intensos en la Patagonia

Sin embargo, en el noreste de Entre Ríos —específicamente en Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador— la alerta se eleva a nivel Naranja. Según la entidad climática, el área será azotada por precipitaciones y tormentas intermitentes de variada intensidad, algunas severas, con marcas acumuladas de agua que oscilarán entre los 30 y 60 mm a lo largo del período.

Por su parte, en la Patagonia, el este de Chubut (comprendiendo la Meseta de Escalante, Sarmiento y el sudoeste de Florentino Ameghino) permanecerá bajo aviso amarillo durante la mañana y la tarde, previéndose vientos del sector oeste con velocidades de 40 a 60 km/h y ráfagas superiores a los 90 km/h. Este mismo panorama abarcará a la zona no costera de Río Grande y Ushuaia en Tierra del Fuego, mientras que en Santa Cruz afectará a la costa de Güer Aike.

Nieve acumulada y ola helada en Cuyo y Neuquén

La franja cordillerana de Santa Cruz sufrirá además intensas nevadas desde la mañana hasta la tarde, afectando a las cordilleras de Lago Buenos Aires, Río Chico, Güer Aike y Lago Argentino. El área reportará acumulaciones de nieve de entre 10 y 30 cm, sin descartar precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor altitud.

Por último, Mendoza y Neuquén comparten alertas amarillas por frío extremo, con temperaturas que pueden resultar peligrosas para los grupos de riesgo como niños, adultos mayores de 65 años o personas con enfermedades crónicas. El aviso alcanza a la cordillera y zona baja de Malargüe, así como a la cordillera de San Rafael. En la provincia de Neuquén, la alerta por temperaturas congelantes cubre las cordilleras de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín, extendiéndose hacia el este de Loncopué, Picunches y Ñorquín, el oeste de Añelo y Pehuenches, y el sur de Chos Malal y Minas.

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