Rige la alerta naranja y amarilla en medio país: las provincias afectadas por tormentas, granizo, viento zonda, nevadas y frío extremo

La advertencia se extiende hacia la Cordillera de los Andes en Salta, seguida por la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, donde la contingencia se desarrollará desde la mañana y se prolongará hasta la tarde. En Catamarca, el nivel amarillo abarca la cordillera de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, compartiéndose con la Puna de Antofagasta de la Sierra, Belén, Cafayate, San Carlos, Tinogasta, Santa María y la Puna de Tafí del Valle en el límite provincial. Para todas las provincias del NOA la previsión es similar: las áreas altas sufrirán vientos del sector oeste con marcas de entre 60 y 80 km/h y picos que alcanzarán los 130 km/h.