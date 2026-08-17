Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 18 de agosto

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este martes 18 de agosto en Tucumán una jornada fría y con lluvias continuas, registrando temperaturas entre 10 °C y 16 °C.
- El clima replica la inestabilidad del lunes previo, acompañado por vientos del sector sur de hasta 22 km/h y probabilidades de precipitación matutina de hasta el 70%.
- Las condiciones adversas seguirán el miércoles, pero a partir del jueves el tiempo mejorará notablemente, alcanzando temperaturas máximas cercanas a los 24 °C.
El frío y la humedad continuarán presentes en Tucumán este martes 18 de agosto. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por la presencia de lluvias y lloviznas, con cielo mayormente cubierto y temperaturas que se mantendrán bajas.
De acuerdo con el informe meteorológico, la temperatura mínima será de 10 °C, mientras que la máxima alcanzará los 16 °C. El escenario será similar al de este lunes, cuando la provincia atravesó una jornada gris, húmeda y con precipitaciones.
Lluvias durante todo el martes
El pronóstico anticipa lloviznas durante la madrugada, mientras que durante la mañana se esperan lluvias. Por la tarde y la noche podrían registrarse nuevamente lluvias aisladas.
La probabilidad de precipitaciones será de entre 40% y 70% durante la mañana, mientras que por la tarde y la noche se ubicará entre el 10% y el 40%.
Los vientos soplarán del sector sur, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h durante las distintas franjas horarias.
El panorama coincide con otros pronósticos meteorológicos que anticipan una jornada lluviosa en San Miguel de Tucumán, con una probabilidad de precipitaciones cercana al 90%.
¿Cómo seguirá el tiempo en Tucumán?
El mal tiempo no terminaría el martes. Para el miércoles 19 de agosto también se esperan lluvias débiles y temperaturas frescas.
La mejora llegaría a partir del jueves 20, cuando el cielo comenzaría a despejarse y la temperatura subiría de manera marcada, con una máxima que podría ubicarse alrededor de los 23/24 °C.
Por lo tanto, quienes tengan actividades al aire libre este martes deberán salir preparados: paraguas, abrigo y paciencia, porque la lluvia volverá a ser protagonista en Tucumán.