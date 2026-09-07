Histórico batacazo en el “kilómetro cero”: el peronismo ganó en Marcos Juárez tras medio siglo

En esta ocasión, la fragmentación de la oferta no peronista -que se repartió entre siete listas- y la ausencia de una boleta oficial de La Libertad Avanza (pese a que sus referentes locales mostraron afinidad con varios candidatos) terminaron por licuar el poder electoral de JxC. Ni el apoyo explícito de Luis Juez, ni los mensajes de Mauricio Macri y Patricia Bullrich durante la campaña fueron suficientes para revertir la tendencia que consagró a Font.