Histórico batacazo en el “kilómetro cero”: el peronismo ganó en Marcos Juárez tras medio siglo
Con más del 46% de los votos, Germán Font se impuso de manera contundente. La derrota de la oferta ligada a Juntos por el Cambio marca un fin de ciclo en la ciudad donde nació la coalición opositora en 2014.
Resumen para apurados
- El peronista Germán Font ganó este domingo la intendencia de Marcos Juárez al vencer a Pedro Dellarossa, logrando un triunfo histórico para el PJ tras 53 años.
- Font obtuvo el 46% de los votos beneficiado por la fragmentación de la oposición en siete listas, en una jornada con baja participación en la cuna electoral de Cambiemos en 2014.
- La victoria redefine el mapa político del sudeste cordobés, fortalece al gobernador Martín Llaryora y marca el fin de medio siglo de hegemonía opositora en el distrito.
En un giro político de gran impacto para Córdoba y el tablero nacional, el peronismo volvió a ganar una elección en Marcos Juárez después de 53 años. El distrito, bautizado como el “kilómetro cero” de Juntos por el Cambio, dejó de ser el bastión inexpugnable del espacio tras la victoria de Germán Font, quien encabezó una propuesta de unidad bajo el sello "Generación M".
Con el 96% de las mesas escrutadas, Font obtuvo el 46,02% de los sufragios, al duplicar el caudal de votos de su principal perseguidor, Pedro Dellarossa, quien apenas alcanzó el 20,01%. El triunfo representa la primera victoria peronista en la localidad desde 1973 y redefine el mapa político del sudeste cordobés.
Renovación y anclaje productivo
Germán Font, de 36 años, logró sintetizar una oferta electoral que combinó juventud con una sólida trayectoria en el sector agroindustrial. Ingeniero agrónomo de profesión, Font forjó su carrera en cooperativas agrarias y fue director nacional de Juventud en la Federación Agraria Argentina, antes de desempeñarse como funcionario en el Ministerio de Bioagroindustria provincial.
Pese a contar con el respaldo del gobernador Martín Llaryora, la estrategia de Font se centró en un tono estrictamente local para evitar la nacionalización del comicio. No obstante, la baja participación fue una nota distintiva de la jornada. Solo votó el 62% del padrón (unas 24.803 personas habilitadas), lo que representa una caída respecto al 69% registrado en las elecciones de 2022.
La caída del bastión de Juntos por el Cambio
La derrota de Pedro Dellarossa caló hondo en las filas de la oposición. Marcos Juárez tiene una carga simbólica especial. Allí fue donde, en septiembre de 2014, la alianza entre el PRO y la UCR dio su primer fruto electoral, dando paso al famoso grito de “se siente, se siente, Mauricio presidente”.
En esta ocasión, la fragmentación de la oferta no peronista -que se repartió entre siete listas- y la ausencia de una boleta oficial de La Libertad Avanza (pese a que sus referentes locales mostraron afinidad con varios candidatos) terminaron por licuar el poder electoral de JxC. Ni el apoyo explícito de Luis Juez, ni los mensajes de Mauricio Macri y Patricia Bullrich durante la campaña fueron suficientes para revertir la tendencia que consagró a Font.
El respaldo de Llaryora y la proyección del triunfo
Aunque el gobernador Martín Llaryora evitó viajar a la ciudad para los festejos, al priorizar el perfil municipal de la contienda, celebró el resultado a través de sus redes sociales con un extenso mensaje de apoyo al intendente electo.
“Quiero felicitar especialmente a #GermánFont y a todo su equipo, Germán tiene la fuerza y la capacidad para hacer que Marcos Juárez siga creciendo. Mi reconocimiento también a todos los candidatos y espacios políticos que participaron de estas elecciones con madurez y respeto. La #democracia se fortalece cuando podemos competir, debatir nuestras diferencias y, al día siguiente, empujar juntos los proyectos comunes”, escribió el mandatario provincial en las redes sociales.
Llaryora recibirá a Font hoy en el Centro Cívico de la capital cordobesa “para empezar a trabajar” en la agenda de la ciudad. El triunfo también fue celebrado por otros sectores del peronismo nacional, incluyendo al Frente Renovador, mientras Font se prepara para asumir el mando de la ciudad el próximo 10 de diciembre, cerrando una era de más de cinco décadas de hegemonía opositora.