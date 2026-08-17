Tafí del Valle estará bajo alerta meteorológica este martes 18 de agosto

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por fuertes vientos para este martes 18 de agosto en Tafí del Valle y zonas cordilleranas del NOA.
- El fenómeno provocará vientos del sector oeste de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 130 km/h en sectores expuestos de alta montaña.
- Las autoridades recomiendan asegurar objetos, circular con extrema precaución por rutas de montaña y consultar el estado de los caminos antes de viajar.
Tafí del Valle y otras localidades de la zona cordillerana estarán bajo alerta meteorológica este martes 18 de agosto, según el pronóstico oficial de alertas y advertencias difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.
El organismo estableció un alerta amarilla por viento para la región que incluye a la Puna de Tafí del Valle, además de sectores de Antofagasta de la Sierra, Belén, Cafayate, San Carlos, Tinogasta y Santa María.
Vientos de hasta 80 km/h y ráfagas de 130 km/h
De acuerdo con el reporte, la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades previstas de entre 60 y 80 km/h.
El dato que encendió la alerta son las ráfagas: podrían alcanzar los 130 km/h, por lo que se recomienda extremar las precauciones, especialmente en sectores expuestos.
El nivel amarillo implica que la población debe informarse y tomar las medidas necesarias ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas generen inconvenientes.
Qué recomienda el alerta amarillo
Ante la presencia de vientos fuertes, se recomienda asegurar elementos que puedan ser desplazados, evitar permanecer cerca de árboles, postes o estructuras que puedan caer y circular con especial precaución por rutas y caminos de montaña.
Además, quienes tengan previsto viajar hacia zonas cordilleranas deberán consultar las condiciones meteorológicas y el estado de los caminos antes de emprender el recorrido.
El pronóstico difundido este lunes 17 de agosto contempla el seguimiento de las condiciones para los próximos días. Por el momento, el alerta por viento para la zona cordillerana constituye el principal fenómeno meteorológico previsto para Tafí del Valle durante este martes.