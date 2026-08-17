Vargas Aignasse: "Miles de familias ya no se endeudan para progresar, sino para no retroceder"

Resumen para apurados
- El legislador Gerónimo Vargas Aignasse advirtió en Tucumán que las familias argentinas recurren a la deuda para cubrir gastos básicos por la pérdida de poder adquisitivo.
- Señaló que el uso de tarjetas y créditos para pagar comida o servicios responde a la caída de los salarios reales y a tasas de interés financiero desproporcionadas.
- Reclamó fijar límites estatales al costo del crédito al consumo para evitar que el sobreendeudamiento crónico absorba los ingresos futuros de los trabajadores.
El legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse advirtió sobre el impacto de las políticas del gobierno de Javier Milei en las finanzas de los hogares del país,
"En la Argentina estamos frente a un fenómeno que merece mucha más atención: miles de familias ya no se endeudan para progresar, sino para no retroceder. Tarjetas de crédito y préstamos personales están dejando de financiar bienes o proyectos para empezar a financiar alimentos, servicios, medicamentos, alquileres y gastos cotidianos. Es lo que podemos llamar endeudamiento defensivo", aseveró el presidente de la comisión de Legislación General de la Cámara provincial.
Según Vargas Aignasse, los datos del Banco Central respecto a este tema "son contundentes", ya que "la mora de los créditos a las familias llegó al 12,8% en mayo de 2026". "Ese mismo mes, los préstamos personales tuvieron una tasa promedio del 67,2% nominal anual y 92,4% efectiva anual, mientras las tarjetas alcanzaron una tasa efectiva promedio del 133% anual", añadió.
Planteó en ese sentido que existe "una contradicción que debemos discutir". "El Estado mide todos los meses la inflación, pero no la utiliza como una referencia central para proteger a las familias frente al costo del endeudamiento. Está mucho más pendiente del funcionamiento y la rentabilidad del sistema financiero que de preguntarse cuánto interés puede soportar una familia cuyo ingreso ya no alcanza" sostuvo.
Y agregó: "el salario mínimo, que en agosto es de apenas $376.600, ayuda a explicar este fenómeno. Cuando los ingresos pierden capacidad de compra, esa diferencia no desaparece: muchas familias la están cubriendo con deuda, que termina funcionando como un complemento artificial del salario".
El legislador peronista afirmó que "no se trata de demonizar al crédito". "Se trata de discutir cuándo una tasa de interés se vuelve desproporcionada frente a la inflación y a la evolución de los ingresos, y de establecer mecanismos de protección frente al sobreendeudamiento familiar y límites razonables al costo financiero del crédito al consumo. Porque proteger el salario no significa solamente discutir cuánto cobra un trabajador. También significa impedir que una deuda se apropie de una parte desproporcionada del salario que todavía no cobró. El problema de muchas familias argentinas ya no es solamente llegar a fin de mes. Es llegar debiendo al mes siguiente", cerró Vargas AIgnasse.