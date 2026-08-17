Vargas Aignasse: "Miles de familias ya no se endeudan para progresar, sino para no retroceder"

El legislador peronista afirmó que "no se trata de demonizar al crédito". "Se trata de discutir cuándo una tasa de interés se vuelve desproporcionada frente a la inflación y a la evolución de los ingresos, y de establecer mecanismos de protección frente al sobreendeudamiento familiar y límites razonables al costo financiero del crédito al consumo. Porque proteger el salario no significa solamente discutir cuánto cobra un trabajador. También significa impedir que una deuda se apropie de una parte desproporcionada del salario que todavía no cobró. El problema de muchas familias argentinas ya no es solamente llegar a fin de mes. Es llegar debiendo al mes siguiente", cerró Vargas AIgnasse.