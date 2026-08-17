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Cuántos fines de semana largos quedan en 2026: las fechas que todavía permiten una escapada

Después del 17 de agosto, todavía quedan algunos fines de semana largos en el calendario nacional y una fecha especial para Tucumán.

ARCHIVO LA GACETA
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17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Argentina contará con cuatro fines de semana largos entre octubre y diciembre de 2026, según el calendario oficial nacional para fomentar el turismo y el descanso.
  • Tras el feriado de agosto, restan descansos por Diversidad Cultural, Soberanía Nacional, Inmaculada Concepción y Navidad, además de un feriado provincial en Tucumán.
  • El receso extralargo de cuatro días en diciembre impulsará el turismo interno y servirá de antesala a la temporada de verano en los principales destinos del país.
Resumen generado con IA

Después del feriado del 17 de agosto, el calendario argentino todavía guarda cuatro fines de semana largos antes de que termine el año. Octubre, noviembre y diciembre ofrecerán nuevas oportunidades para organizar viajes cortos, visitar familiares o disfrutar de unos días de descanso.

El feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín marcó el último descanso largo del invierno, pero no será el último de 2026. De acuerdo con el calendario oficial de feriados nacionales, todavía quedan cuatro fines de semana largos antes del comienzo de 2027.

Las próximas fechas pueden ser una buena oportunidad para planificar escapadas y mini vacaciones. Entre todas, se destaca especialmente la de diciembre, que tendrá cuatro días consecutivos de descanso y coincidirá con el comienzo de la temporada de verano.

Cuántos fines de semana largos quedan en 2026

Tras el feriado de agosto, estas son las próximas fechas que permitirán disfrutar de un fin de semana largo:

10, 11 y 12 de octubre: sábado, domingo y lunes, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

21, 22 y 23 de noviembre: sábado, domingo y lunes, por el Día de la Soberanía Nacional.

5, 6, 7 y 8 de diciembre: sábado, domingo, lunes y martes. El lunes 7 será día no laborable con fines turísticos y el martes 8 será feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

25, 26 y 27 de diciembre: viernes, sábado y domingo, por Navidad.

El descanso de diciembre será el más extenso de los que quedan en el calendario y, además, llegará en una época en la que muchas personas comienzan a planificar sus vacaciones de verano.

El calendario de feriados que quedan en 2026

Además de los fines de semana largos, las fechas que restan en el calendario oficial son:

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Los fines de semana largos suelen generar un importante movimiento turístico en distintos puntos del país. Destinos como las Cataratas del Iguazú, la Costa Atlántica, la Patagonia, las sierras de Córdoba, el Litoral y las regiones vitivinícolas suelen convertirse en algunas de las alternativas elegidas para realizar viajes cortos.

Por eso, quienes tengan previsto aprovechar alguno de los próximos descansos pueden organizar sus viajes con anticipación. En especial, el fin de semana extralargo de diciembre aparece como una de las mejores oportunidades para hacer una escapada de cuatro días y anticipar el clima de las vacaciones de verano.

Un feriado extra para los tucumanos

A los feriados nacionales que quedan en el calendario se suma una fecha especial para Tucumán: el jueves 24 de septiembre, cuando se conmemora el Día de la Batalla de Tucumán.

El feriado provincial abre una oportunidad adicional para organizar una escapada o disfrutar de un descanso durante la última semana de septiembre. Al caer jueves, quienes puedan combinarlo con el viernes 25 de septiembre podrán contar con cuatro días consecutivos de descanso, desde el jueves hasta el domingo.

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