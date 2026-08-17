Milei, en el homenaje a San Martín: "La libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos internos y externos"

En esa línea, sostuvo: “Vamos a dar la batalla por la libertad donde sea necesario, sin importar el costo, porque eso es lo que el país hoy necesita: libertad, crecimiento, orden y prosperidad, y un gobierno comprometido con defender estos principios aun cuando todo el mundo se oponga a ellos, porque son verdaderos y son la única forma de hacer a nuestra nación grande nuevamente”.