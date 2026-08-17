Milei, en el homenaje a San Martín: "La libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos internos y externos"
El Presidente encabezó el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del Libertador en el Monumento a San Martín, en Retiro. Acompañado por todo su Gabinete, reivindicó la defensa de la libertad, cuestionó el crecimiento del Estado y habló de los desafíos de seguridad y geopolítica.
Resumen para apurados
- Javier Milei encabezó este lunes el homenaje a San Martín en Retiro, donde advirtió sobre "enemigos de la libertad" para ratificar el rumbo de su gobierno.
- El acto marcó su vuelta a la agenda pública e incluyó un abrazo con Jorge Macri tras la cumbre que selló el acercamiento político entre La Libertad Avanza y el PRO.
- El evento fortalece la articulación legislativa y electoral entre oficialismo y PRO hacia 2027, ratificando una agenda de seguridad y reformas económicas.
El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, en el Monumento al Libertador de Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro. El evento marcó su regreso a la agenda pública y tuvo como uno de sus momentos destacados el abrazo que compartió con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Milei llegó acompañado por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y fue recibido por el ministro de Defensa, Carlos Presti, y por Jorge Macri. El mandatario estuvo además acompañado por todo su Gabinete.
Durante su discurso ante los funcionarios, el Presidente planteó que la defensa de la libertad atraviesa una nueva etapa y advirtió sobre la existencia de amenazas tanto dentro como fuera del país. “Hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos internos y externos”, afirmó.
En esa línea, sostuvo: “Vamos a dar la batalla por la libertad donde sea necesario, sin importar el costo, porque eso es lo que el país hoy necesita: libertad, crecimiento, orden y prosperidad, y un gobierno comprometido con defender estos principios aun cuando todo el mundo se oponga a ellos, porque son verdaderos y son la única forma de hacer a nuestra nación grande nuevamente”.
Milei señaló además que todavía quedan objetivos por alcanzar. “Aún quedan fronteras por cruzar, porque Argentina todavía no es el país más libre del mundo, pero sí puede serlo”, expresó.
La advertencia sobre el pasado
El mandatario también se refirió a quienes, según planteó, pretenden que el país regrese al modelo anterior.
“Sabemos que este camino es arduo y también sabemos que hay algunos que quieren que vuelva el pasado en el que vivíamos, porque si bien la mayoría se empobreció con el modelo anterior, una mínima minoría se benefició enormemente”, sostuvo.
En ese sentido, aseguró que el Gobierno mantendrá el rumbo. “Creemos que cuando la voluntad es firme y la dirección es clara, no hay más opción que seguir adelante, porque hoy no tenemos un pasado al que regresar, porque ya sabemos a dónde nos conduce”, afirmó.
Milei apeló entonces a la figura de San Martín para reivindicar su principal bandera política. “Hoy tenemos que tener a la libertad como mandato entre ceja y ceja y seguir el camino de nuestro padre fundador, que nos dejó trazado en la arena y que protegió con la sangre de sus granaderos a caballo”, expresó.
Y concluyó ese tramo con una definición sobre el legado del Libertador: “Todo nuestro esfuerzo debe ir a preservar en todos los frentes el mayor legado del general San Martín: una patria libre y un pueblo floreciente”.
El abrazo con Jorge Macri
El saludo entre Milei y Jorge Macri adquirió además una lectura política particular, ya que se produjo en medio del acercamiento entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO.
El gesto se dio luego de la cumbre que reunió en la Casa Rosada a dirigentes violetas y amarillos. Al finalizar el encuentro, ambos espacios difundieron un comunicado conjunto en el que expresaron: “Compartimos el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo. Fue un gran primer paso para construir un trabajo conjunto y blindar el cambio”.
El acercamiento se produjo después de que Karina Milei y Mauricio Macri retomaran el contacto tras más de un año sin comunicación directa. La ruptura había tenido su origen en octubre de 2025, con el desplazamiento de Guillermo Francos como jefe de Gabinete.
Desde ambos espacios definieron la reunión del miércoles como un primer paso de cara a 2027.
“La libertad no es el estado natural de las sociedades”
Durante su discurso, Milei sostuvo que durante años la Argentina dejó de valorar la libertad y cuestionó distintas restricciones que, según su visión, fueron acumulándose.
“Por demasiado tiempo la Argentina olvidó la demanda de la libertad y dio por sentado aquello por lo que luchó nuestro general”, afirmó.
Según el Presidente, esa situación tuvo consecuencias concretas: “Fuimos perdiendo nuestra libertad para comerciar. Fuimos perdiendo nuestra libertad para emprender. Fuimos perdiendo nuestra libertad para soñar con un futuro mejor. Fuimos perdiendo nuestra libertad también para criticar a quienes suprimían nuestras libertades”.
Milei sostuvo que esas libertades fueron restringidas “en nombre de ampliar un Estado gigante”.
Luego citó una máxima vinculada a la defensa de las libertades: “El precio de la libertad es la eterna vigilancia”.
“Y haberla desoído nos ha costado demasiado caro por demasiado tiempo”, agregó.
En su análisis, planteó que la libertad requiere una defensa permanente frente a la tendencia de los gobiernos a ampliar su poder. “Porque la libertad no es el estado natural de las sociedades. Es más fácil fijar un precio que dejarlo libre. Es más fácil cerrar el comercio que abrirlo. Es más fácil poner regulaciones que desarmarlas”, sostuvo.
Y agregó: “La historia nos muestra una y otra vez que la libertad no es el punto de reposo de los gobiernos, es la excepción que hay que defender todos los días contra la tendencia natural de todo poder a expandirse. La libertad es un derecho, pero debe ser conquistada y defendida de quienes se oponen a ella”.
Los “enemigos” internos y externos
Milei también puso el foco en las amenazas que, según afirmó, enfrenta actualmente la libertad.
“Los enemigos de la libertad existen y no descansan”, aseguró. Luego explicó que el acceso al poder puede generar beneficios para quienes lo ejercen.
“Quien consigue el poder sobre otro, también consigue dinero y privilegios que no podía haber conseguido por sus propios medios. Por eso nunca faltarán quienes quieran romper el delicado tejido de la libertad por fuera o por dentro de la ley común”, sostuvo.
En ese contexto, advirtió sobre un escenario internacional que consideró cada vez más complejo. “Hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos, tanto internos como externos. Por un lado, nos encontramos en un mundo cada vez más complejo e incierto, en donde las distintas potencias recurren a herramientas cada vez más sofisticadas para hacer valer sus intereses”, señaló.
El Presidente cuestionó además el desfinanciamiento que, según afirmó, sufrieron las Fuerzas Armadas durante gobiernos anteriores.
“Hoy tenemos el desafío de retomar la protección de nuestras fronteras, de elegir bien nuestras alianzas geopolíticas, de luchar contra todas las formas de terrorismo y de pararnos siempre del lado de la democracia. Todo esto es también defender nuestra libertad”, indicó.
Libertad, prosperidad y seguridad
Hacia el final de su discurso, Milei vinculó la defensa de las libertades con la situación económica y social del país.
“La libertad para sobrevivir requiere de un pueblo próspero y pujante”, afirmó. Según explicó, los regímenes que buscan limitar las libertades encuentran en el descontento y la pobreza un terreno favorable.
“Los intentos de los tiranos de turno de sofocar las llamas de la libertad siempre se apoyan en el descontento y la pobreza para romper con el orden”, sostuvo.
En ese sentido, planteó que el crecimiento económico es una condición necesaria para que la sociedad valore y sostenga las libertades. “Si la libertad no muestra sus frutos, que son el bienestar y la prosperidad económica, la ciudadanía se olvida de su valor”, afirmó.
Por eso, definió como una de las tareas del Gobierno “proveer a nuestra ciudadanía de la estabilidad y el crecimiento necesario para planificar su vida personal y familiar”.
Finalmente, Milei volvió sobre el legado de San Martín y vinculó la defensa de sus ideas con la necesidad de contar con fuerzas de seguridad preparadas.
“Defender la libertad que nos legó nuestro General es también defender nuestras ideas y nuestros valores contra aquellos que intentan socavarlos”, sostuvo.
Y cerró: “Un pueblo libre también requiere de fuerza y seguridad capacitadas y provistas de las herramientas necesarias para proteger lo más preciado que tenemos, pues el mal existe y quienes eligen ese camino deben ser sometidos por la fuerza”.