Importaciones de bienes de consumo marcaron un récord y crecieron 34,7% frente a 2023

El informe también registró un fuerte crecimiento en la cantidad de empresas que realizaron importaciones. El 80% del monto total de los bienes de consumo fue explicado por firmas que ya importaban en 2023 y que multiplicaron significativamente sus compras externas. Al mismo tiempo, la cantidad de empresas importadoras se duplicó, con un aumento del 100% y la incorporación de 33.108 nuevas empresas.