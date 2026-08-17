Importaciones de bienes de consumo marcaron un récord y crecieron 34,7% frente a 2023

Resumen para apurados
- En Argentina, las importaciones de bienes de consumo alcanzaron el récord de U$S 5.362 millones en el primer semestre de 2026, con un alza del 34,7% respecto a 2023, según CEPA.
- Se duplicó la cantidad de empresas importadoras, destacándose subas en electrodomésticos, indumentaria y alimentos, en detrimento del ingreso de insumos industriales.
- Este récord profundiza la crisis fabril local: la producción manufacturera cayó 12%, amenazando la sustentabilidad de las empresas argentinas y los puestos de trabajo.
Las importaciones de bienes de consumo alcanzaron durante el primer semestre de 2026 los U$S5.362 millones, el nivel más alto registrado para un primer semestre, de acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El monto superó en 1,8% al registrado en igual período de 2025 y quedó 20,7% por encima del máximo anterior, correspondiente a la primera mitad de 2018, cuando las compras externas habían alcanzado los U$S4.443 millones.
El peso de los bienes de consumo también alcanzó un máximo en la pauta importadora de las últimas dos décadas. Durante los primeros seis meses de 2026 explicaron el 15,1% del total de las importaciones del país, la proporción más elevada en 22 años y por encima del 14,8% registrado en el primer semestre de 2020.
Según el análisis del CEPA, las principales 10 actividades económicas concentraron el 84,7% del total de los bienes de consumo importados. Entre ellas, los cinco sectores que registraron los mayores incrementos frente al primer semestre de 2023 fueron electrodomésticos, baterías y lámparas, con una suba del 109,2%; prendas de vestir, con 86,3%; motos, bicicletas, yates y otros transportes, con 67,6%; productos alimenticios, con 51,9%; y productos farmacéuticos, con 27%.
Alimentos: fuerte aumento
Los productos alimenticios representaron el 18% del total de los bienes de consumo importados. Dentro de este rubro, los mayores incrementos frente a 2023 correspondieron a fideos y pastas, con 530,8%; carnes frescas y en conserva, con 315,2%; aceites y grasas, con 93,9%; panadería, con 90,1%; y chocolate y confitería, con 45,4%.
El informe también registró un fuerte crecimiento en la cantidad de empresas que realizaron importaciones. El 80% del monto total de los bienes de consumo fue explicado por firmas que ya importaban en 2023 y que multiplicaron significativamente sus compras externas. Al mismo tiempo, la cantidad de empresas importadoras se duplicó, con un aumento del 100% y la incorporación de 33.108 nuevas empresas.
Entre los 10 principales sectores, los mayores incrementos en la cantidad de importadores se registraron en prendas de vestir, con una suba del 175% y 3.516 nuevas empresas; marroquinería, con 144% y 2.866 nuevas firmas; electrodomésticos, baterías y lámparas, con 127% y 2.180 empresas; juguetería, joyería e instrumentos musicales, con 96% y 4.022 firmas; y caucho y plástico varios, con 69% y 5.476 nuevas empresas.
Concentración de las compras
En electrodomésticos, baterías y lámparas, las 20 principales empresas explicaron el 55% del total importado, con cinco firmas que no realizaban importaciones en 2023. Whirlpool Argentina encabezó el ranking con U$S21,2 millones, un 24% más que en 2023. Le siguieron Carrier, con U$S14,4 millones y un incremento de 2.077%, y Frimetal, con U$S14,2 millones y una suba de 1.887%.
En prendas de vestir, las 20 principales firmas concentraron el 47% de las importaciones, incluyendo seis nuevas empresas. Adidas Argentina encabezó el ranking con U$S47,2 millones, un 339% más; seguida por TAC Argentina (Zara), con U$S33,8 millones, y Southbay, con U$S20,1 millones, ambas sin importaciones en 2023.
En motos, bicicletas y equipos de transporte, las 20 principales empresas explicaron el 88% de las compras externas. Honda Motor lideró con U$S105,5 millones, un 86% más y equivalente al 26% del total del sector. Gilera Motors registró U$S43,7 millones, un 198% más, mientras que Corven Motors alcanzó U$S42,2 millones, con una caída del 6%.
En marroquinería, las primeras 20 empresas concentraron el 69% de las importaciones. Adidas Argentina encabezó el sector con U$S81,3 millones, un aumento del 653% y equivalente al 23% del total. Puma Sports registró U$S30,6 millones y Southbay U$S30,1 millones, esta última sin importaciones en 2023.
En limpieza y tocador, las 20 principales firmas explicaron el 76% del total, incluyendo 11 empresas que no importaban en 2023. Unilever lideró con U$S33,6 millones, un 99% más; L'Oréal registró U$S24,4 millones y Natura U$S22,2 millones, estas dos últimas sin importaciones en 2023.
En plaguicidas y herbicidas, las 20 primeras empresas concentraron el 87% de las compras externas. Syngenta Agro lideró con U$S57,7 millones, aunque registró una caída del 35%. BASF Argentina alcanzó U$S50,4 millones y Tecnomyl U$S46,6 millones; ninguna de las dos realizaba importaciones en 2023.
En productos alimenticios, las 20 principales empresas explicaron el 49% del total. Nestlé encabezó el ranking con U$S62,6 millones, un 31% más; Swift Argentina registró U$S48,2 millones, un incremento de 11.938%; y Quickfood alcanzó U$S34,5 millones, un 46% más.
Dentro de los alimentos, en fideos y pastas, las tres primeras empresas concentraron el 60% de las importaciones. Arcor registró U$S4,5 millones y no importaba en 2023; Conyntra alcanzó U$S2,3 millones, un 595% más, y Coto U$S1,3 millones, un 932% más.
En carnes frescas y en conserva, Swift y Quickfood concentraron el 48% de las compras externas. Swift importó U$S46,4 millones, un 11.521% más, mientras que Quickfood alcanzó U$S33,2 millones, un 47% más.
En aceites y grasas, Arcor explicó por sí sola el 38% del total importado, con U$S14,6 millones y un aumento del 166%. Mondelez registró U$S6,7 millones, un 18% más, y Lodiser U$S4,5 millones, un incremento del 4.536%.
En panadería, el ranking fue encabezado por Establecimiento Las Marías, con U$S9,6 millones y un aumento del 8%, seguido por Coto, con U$S5,3 millones y una suba del 112%, e INC S.A. (Carrefour), con U$S4,5 millones, firma que no realizaba importaciones en 2023.
En chocolates y confitería, Ferrero Argentina registró U$S17,1 millones y no importaba en 2023, mientras que Mondelez alcanzó U$S15,7 millones, un 105% más. Ambas empresas explicaron el 52% del total importado en el rubro.
Menor producción industrial
El CEPA también analizó el comportamiento de los sectores industriales vinculados con las actividades en las que crecieron las importaciones. En ese período, las importaciones de bienes intermedios cayeron 17,8%, mientras que las de piezas y accesorios para bienes de capital se redujeron 21,6%. En conjunto, ambos grupos registraron una disminución del 19,1%, mientras que las importaciones de bienes de consumo aumentaron 34,7%.
El informe vinculó este comportamiento con una caída del 12% en la producción de la industria manufacturera, en un escenario de menor actividad productiva y menor demanda de partes e insumos importados.
En electrodomésticos, baterías y lámparas, mientras las importaciones crecieron 109,2%, la producción de electrodomésticos e informática cayó 56,1% y la de equipos y aparatos eléctricos retrocedió 7,1%.
En el sector textil y de confección, las importaciones de prendas de vestir aumentaron 86,3%, mientras que la producción de productos textiles se redujo 34% y la confección de prendas de vestir cayó 13,7%.
En detergentes, jabones y productos personales, las importaciones crecieron 23%, mientras que la producción nacional retrocedió 2,6%.
En alimentos y bebidas, las importaciones aumentaron 51,9%, mientras que la producción total cayó 1,4%. El CEPA señaló que la evolución de la producción estuvo moderada por la molienda de oleaginosas, que creció 35,6% debido a la baja base de comparación tras la sequía de 2023.
Dentro de este último sector, las ramas que registraron las mayores caídas fueron bebidas, con 15,9%; carne vacuna, con 13,3%; galletitas, panadería y pastas, con 5%; y carne aviar, con 4,8%.