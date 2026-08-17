El balance de Galindo sobre los debuts de Pasquini y Sbrocco en Argentina XV: “Estuvieron a la altura”
El head coach destacó el estreno de los dos tucumanos ante Estados Unidos, aunque remarcó que todavía tienen margen para crecer. También analizó la ajustada derrota 25-24 y los aspectos que deberá mejorar el seleccionado.
Resumen para apurados
- Álvaro Galindo elogió el debut de Mateo Pasquini y Thiago Sbrocco en Argentina XV tras la ajustada caída 25-24 frente a EE.UU. en un amistoso disputado en Fort Lauderdale.
- El equipo llegó con solo diez días de preparación frente a dos meses del rival; pese a la ventaja inicial, fallas de manejo y falta de control territorial definieron la derrota.
- El cuerpo técnico busca consolidar el recambio generacional mediante el Súper Rugby Américas, proyectando a nuevas figuras hacia los principales seleccionados nacionales.
El resultado dejó una sensación agridulce, pero también varias señales. Argentina XV cayó 25-24 frente a Estados Unidos en Fort Lauderdale, en su primer amistoso de la temporada, y entre las novedades estuvieron los debuts de los tucumanos Mateo Pasquini y Thiago Sbrocco. Ambos fueron titulares y este último, además, apoyó el try que mantuvo con vida al seleccionado durante un cierre cargado de suspenso.
Álvaro Galindo, head coach del equipo argentino, realizó un balance del estreno y puso especialmente la lupa sobre los dos jugadores tucumanos.
“Creo que estuvieron a la altura. Siempre vamos a esperar más de ellos, creo que pueden hacerlo mejor y vamos a buscarlo de esa manera”, señaló Galindo sobre Pasquini y Sbrocco, que tuvieron su primera experiencia con una camiseta argentina en un seleccionado de XV.
Pasquini ocupó una de las puntas desde el arranque, mientras que Sbrocco fue el octavo. Precisamente el forward tuvo un papel protagónico cuando Argentina XV buscaba revertir el resultado: a falta de 10 minutos, culminó una sucesión de embates del pack y apoyó el try que, después de la conversión, estableció el 25-24.
“Estoy contento por el debut de todos. Fue el primer partido de Mateo y Thiago con una camiseta argentina de XV. Hay que preguntarles a ellos si están contentos, imagino que sí”, agregó Galindo. Sin embargo, rápidamente volvió sobre la necesidad de continuar con el crecimiento: “La sensación es que hay que trabajar más. Todos queremos hacerlo para mejorar y poder tener un mejor partido”.
Una derrota que dejó aspectos por corregir
Argentina XV había conseguido marcharse al descanso arriba 17-15 gracias a los tries de Martín Vaca, Nicolás Viola y Franco Rossetto. Sin embargo, en el complemento no logró capitalizar los momentos en los que dispuso de la pelota y Estados Unidos consiguió revertir el marcador.
Para Galindo, allí estuvo uno de los principales déficits. “Somos conscientes de que hay un gran debe en cuanto a poder desplazarnos y jugar a esta intensidad de los partidos internacionales. Con la cantidad de errores de manejo y las posibilidades que hemos desperdiciado, es difícil ganar un partido. Hay que ser más finos y también jugar un poco más el territorio”, analizó.
El entrenador, de todos modos, puso en contexto el rendimiento. Argentina XV llegó al encuentro después de poco más de 10 días de trabajo conjunto, mientras que Estados Unidos acumulaba alrededor de dos meses entre entrenamientos y partidos.
En ese escenario, Galindo encontró un aspecto sobre el cual construir. “Para ser la primera vez, la consigna era encontrar una identidad. A través de los forwards se logró. Habrá que seguir trabajando”, sostuvo.
El camino hacia los seleccionados
El entrenador también destacó la importancia que adquirió el Súper Rugby Américas como plataforma para preparar jugadores y nutrir posteriormente a Argentina XV y a los distintos seleccionados nacionales.
“Influye directamente. Es lo mejor que nos puede pasar: que se preparen con torneos exigentes y buscar darles rodaje”, explicó.
Para Galindo, ese recorrido ya comenzó a mostrar resultados. Jugadores que compiten en franquicias pueden encontrar posteriormente oportunidades en Argentina XV y continuar ascendiendo dentro de la estructura nacional.
El primer examen de 2026 terminó con una derrota por apenas un punto. Para Pasquini y Sbrocco, sin embargo, Fort Lauderdale también significó el comienzo de un nuevo desafío: los dos tucumanos dieron su primer paso con Argentina XV y recibieron el visto bueno del entrenador, aunque con una exigencia inmediata de ir por más.