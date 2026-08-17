El balance de Galindo sobre los debuts de Pasquini y Sbrocco en Argentina XV: “Estuvieron a la altura”

Para Galindo, allí estuvo uno de los principales déficits. “Somos conscientes de que hay un gran debe en cuanto a poder desplazarnos y jugar a esta intensidad de los partidos internacionales. Con la cantidad de errores de manejo y las posibilidades que hemos desperdiciado, es difícil ganar un partido. Hay que ser más finos y también jugar un poco más el territorio”, analizó.