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Dos tucumanos fueron convocados a Argentina XV para enfrentar a Estados Unidos

El seleccionado dirigido por el tucumano Álvaro Galindo jugará el 15 de agosto en Fort Lauderdale. Mateo Pasquini, de Tucumán Rugby, y Thiago Sbrocco, de Universitario, integran la lista de 28 convocados.

Álvaro Galindo dio a conocer a los nuevos convocados para este nuevo enfrentamiento de Argentina XV.
Álvaro Galindo dio a conocer a los nuevos convocados para este nuevo enfrentamiento de Argentina XV.
Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • El DT Álvaro Galindo convocó a 28 jugadores, incluidos los tucumanos Pasquini y Sbrocco, para que Argentina XV enfrente a Estados Unidos el 15 de agosto en Fort Lauderdale.
  • El plantel concentrará en Casa Pumas del 6 al 9 de agosto. La citación prioriza a figuras del Súper Rugby Américas y a jóvenes promesas destacadas en Los Pumitas.
  • El cruce ofrecerá competencia de alto nivel ante un rival enfocado en el Mundial 2027, permitiendo a los jugadores locales consolidarse en el sistema de desarrollo de la UAR.
Resumen generado con IA

Argentina XV ya tiene definido su primer desafío de la temporada. El seleccionado nacional volverá a competir el próximo 15 de agosto, desde las 20.30, cuando enfrente a Estados Unidos en el Inter Miami CF Stadium, en Fort Lauderdale. Para ese compromiso, el entrenador tucumano Álvaro Galindo confirmó una nómina de 28 jugadores que previamente realizará una concentración nacional en Casa Pumas, entre el 6 y el 9 de agosto, antes de viajar a territorio estadounidense.

La convocatoria tiene un marcado acento federal y, entre los elegidos, aparecen dos representantes del rugby tucumano: Mateo Pasquini, de Tucumán Rugby, y Thiago Sbrocco, de Universitario. Ambos tendrán la oportunidad de mostrarse con la camiseta de Argentina XV en un encuentro que servirá para medir el presente del seleccionado y darle rodaje a jugadores que buscan consolidarse dentro de la estructura nacional.

Un desafío de jerarquía para el seleccionado

Además de contar con dos jugadores tucumanos, el equipo también estará conducido por un entrenador de la provincia. Galindo explicó los criterios que se utilizaron para confeccionar el plantel y destacó el crecimiento de quienes compiten en el Súper Rugby Américas.

"Argentina XV está formado básicamente por jugadores que están apostando a desarrollarse acá en el país y que han tenido un gran rendimiento en el Súper Rugby Américas, en el que hay cuatro franquicias argentinas compitiendo al 100%, como también jugadores argentinos en otras franquicias. La elección se realizó sobre una base grande de jugadores y sumando a ciertas grandes actuaciones de Los Pumitas", señaló el head coach. Vale mencionar que el entrenador conoce de cerca las habilidades de ambos jugadores debido a que los dirigió durante las últimas dos temporadas en Tarucas. A esa lista también se suma el fullback Tomás Elizalde, que fue titular durante gran parte de la campaña de la franquicia del NOA.

El entrenador también remarcó la importancia que tendrá el duelo frente al conjunto norteamericano, que atraviesa su preparación rumbo al Mundial de Australia 2027.

"Es un partido de gran condimento ya que es un seleccionado que se prepara para la Copa del Mundo 2027. Será el primer encuentro para este equipo que quiere tener un semestre con mucha competencia y exigencia. Estos partidos les permitirán a los jugadores que se desarrollan en Argentina mantenerse compitiendo en un alto nivel", explicó.

La presencia de Pasquini y Sbrocco vuelve a poner al rugby tucumano en la escena nacional. Ambos fueron premiados por sus actuaciones en la temporada y ahora buscarán aprovechar la oportunidad para ganarse un lugar en el proceso de Argentina XV, en un semestre que promete ser clave para el desarrollo de los jugadores que integran el sistema de la UAR.

La lista de convocados para Argentina XV

  • Avaca, Enzo (Tala RC – Cordobesa)
  • Bernasconi, Juan Pedro (La Plata RC – URBA)
  • Camerlinckx, Marcos (Regatas Bella Vista – URBA)
  • Correa, Diego (CAE – Entrerriana)
  • D’amorim, Nicolás (Hindú – URBA)
  • De Vertiz, Agustín (Tala RC – Cordobesa)
  • Dogliani, Ignacio (Jockey Club de Rosario – Rosario)
  • Domínguez, Joaquín (Córdoba Athletic – Cordobesa) *Actualmente en San José de Paraguay.
  • Elizalde, Tomás (Tigres RC – Salta)
  • Estelles, Bautista (Atlético del Rosario – URBA)
  • Fernández, Galo (Universitario – Cordobesa)
  • Fernández Criado, Rodrigo (Belgrano Athletic – URBA)
  • Greising Revol, Juan Ignacio (La Tablada – Cordobesa)
  • Ledesma, Felipe (SIC – URBA)
  • Lescano, Bautista (CAE – Entrerriana)
  • Pasquini, Mateo (Tucumán Rugby – Tucumán)
  • Pueyrredón, Facundo (La Tablada – Cordobesa)
  • Revol Pitt, Nicolás (La Tablada – Cordobesa)
  • Rossetto, Franco (CAE – Entrerriana)
  • Santarelli, Faustino (Newman – URBA)
  • Sarelli, Agustín (Marista RC – Cuyo)
  • Sbrocco, Thiago (Universitario – Tucumán)
  • Serpa, Federico (Los Tordos – Cuyo)
  • Sluga, Francisco (Buenos Aires – URBA)
  • Sugasti, Alejo (Jockey Club de Rosario – Rosario)
  • Vaca, Martín (Jockey Villa María – Cordobesa)
  • Villagrán, Felipe (CAE – Entrerriana)
  •  Viola, Nicolás (Jockey Club de Córdoba – Cordobesa)

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