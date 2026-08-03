Dos tucumanos fueron convocados a Argentina XV para enfrentar a Estados Unidos

"Argentina XV está formado básicamente por jugadores que están apostando a desarrollarse acá en el país y que han tenido un gran rendimiento en el Súper Rugby Américas, en el que hay cuatro franquicias argentinas compitiendo al 100%, como también jugadores argentinos en otras franquicias. La elección se realizó sobre una base grande de jugadores y sumando a ciertas grandes actuaciones de Los Pumitas", señaló el head coach. Vale mencionar que el entrenador conoce de cerca las habilidades de ambos jugadores debido a que los dirigió durante las últimas dos temporadas en Tarucas. A esa lista también se suma el fullback Tomás Elizalde, que fue titular durante gran parte de la campaña de la franquicia del NOA.