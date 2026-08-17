En caso de trabajar hoy, 17 de agosto: cuánto deben pagarte por el feriado

Su trayectoria militar tomó impulso en 1812 con la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo. Posteriormente, durante su gobernación en Cuyo entre 1814 y 1816, organizó minuciosamente las tropas para cruzar la cordillera en 1817 al mando del Ejército de los Andes, una gesta decisiva que derivó en las victorias de Chacabuco y Maipú para libertar a Chile, y que culminó con la proclamación de la independencia peruana en Lima en 1821.