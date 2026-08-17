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En caso de trabajar hoy, 17 de agosto: cuánto deben pagarte por el feriado

Las normativas laborales vigentes garantizan un pago diferencial a quienes deban prestar servicios durante este día de descanso nacional.

En caso de trabajar hoy, 17 de agosto: cuánto deben pagarte por el feriado
Fuente: TN
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Quienes trabajen este 17 de agosto en Argentina deben percibir un pago doble, al regir el feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad de San Martín.
  • La Ley de Contrato de Trabajo equipara estas jornadas al descanso dominical, por lo que corresponde liquidar el día habitual más un recargo del 100%.
  • La compensación económica impactará en el recibo de sueldo de los trabajadores de sectores esenciales y comerciales activos durante la jornada.
Resumen generado con IA

Las normas laborales establecen directivas precisas sobre la prestación de servicios en días feriados, afecta a diversos rubros que desarrollarán sus tareas con normalidad. Quienes trabajen bajo cualquier modalidad debén acceder al cobro de una compensación económica extraordinaria en la liquidación correspondiente este 17 de agosto.

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Mientras una gran parte de la población nacional finaliza este fin de semana largo descansando, otro sector de trabajadores mantendrá su esquema habitual de actividades. Para estos últimos, la jornada no implicará alteraciones en sus horarios cotidianos, pero sí generará un impacto que quedará registrado directamente en el recibo de haberes del mes.

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Cómo pagan por trabajar un feriado

Los días fijados como feriados en el calendario público forman parte del descanso del personal, por lo que prestar servicios durante esas jornadas exige abonar el importe doble del día trabajado. Lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 ampara este derecho, equiparando los feriados nacionales a las normas del descanso dominical y garantizando una compensación económica adecuada.

Cuando un empleador requiere la asistencia de su personal en estas fechas, la normativa exige liquidar la remuneración habitual de una jornada laborable junto con una suma idéntica adicional. De este modo, al monto correspondiente a un día de actividad normal se le suma un 100% extra por el tiempo ejercido durante el feriado.

Qué se celebra el 17 de agosto

El 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una de las figuras centrales de la historia argentina y sudamericana. El deceso del prócer aconteció en esa misma fecha del año 1850 en Francia, consolidando su legado como el principal artífice de la independencia nacional y pieza clave en la emancipación de Chile y Perú. 

Su trayectoria militar tomó impulso en 1812 con la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo. Posteriormente, durante su gobernación en Cuyo entre 1814 y 1816, organizó minuciosamente las tropas para cruzar la cordillera en 1817 al mando del Ejército de los Andes, una gesta decisiva que derivó en las victorias de Chacabuco y Maipú para libertar a Chile, y que culminó con la proclamación de la independencia peruana en Lima en 1821.

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