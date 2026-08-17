Lunes feriado: cómo será la atención de supermercados, comercio y demás servicios este 17 de agosto

Los supermercados, en cambio, no se ven alcanzados por los acuerdos de la Cámara de Comercio y se rigen por sus propias reglas. Los locales de Cencosud –Vea, Jumbo, Easy– permanecerán abiertos. Gómez Pardo prestará atención de 9 a 22 en las sucursales de la Diagonal a Tafí Viejo y Yerba Buena, y de 9 a 14 en las de Alto Verde, Chacabuco y Brígido Terán. Las cadenas Aledo y Carrefour, prestarán servicios en sus horarios habituales este lunes.