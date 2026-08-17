Lunes feriado: cómo será la atención de supermercados, comercio y demás servicios este 17 de agosto

Resumen para apurados
- Por el feriado del 17 de agosto en homenaje a San Martín, los comercios y servicios públicos de San Miguel de Tucumán operarán este lunes con un cronograma reducido y cierres.
- Los comercios cerrarán tras las ventas del Día del Niño, los colectivos circularán con frecuencia dominical, no habrá recolección de basura y los supermercados abrirán.
- La actividad habitual se normalizará el martes 18, dando inicio a un período de casi dos meses sin fines de semana largos a nivel nacional.
La semana empezó con un ritmo diferente en Argentina porque agosto está transitando su único fin de semana largo con feriado incluido. Para volver a vivir un día de estos a nivel nacional, habrá que esperar casi dos meses. Mientras tanto, este lunes 17 de agosto, la atención de comercios y servicios en las ciudades será anómala.
Quienes tengan algún plan en la mira, primero deberán chequear que todas las instancias previstas tengan el funcionamiento que se espera. Escuelas y reparticiones públicas, por lo pronto, permanecerán cerradas salvo contadas excepciones para casos de emergencia.
Funcionamiento de servicios municipales por el feriado
Los colectivos este lunes funcionarán, pero con frecuencia de días domingo. Quienes quieran hacer un viaje deberán contemplar un tiempo de demora. Para ver dónde viene cada unidad de las líneas urbanas se puede utilizar la aplicación de la Municipalidad, “Cuándo Subo”, que permite ver los recorridos en tiempo real.
La recolección de residuos tendrá un alto este lunes. No habrá actividad durante toda la jornada. La Municipalidad invitó a los vecinos a esperar hasta el martes 18 para sacar la basura nuevamente de sus domicilios.
La Asistencia Pública no tendrá atención en consultorios, pero sí para emergencias médicas, de enfermería y guardia odontológica. Funcionará las 24 horas del día. Se solicita concurrir con DNI y barbijo a la repartición de la calle Chacabuco 239.
Los cementerios municipales –el del Norte, el del Oeste y el Jardín– abrirán en sus horarios habituales de 8 a 12 y de 15 a 18.
La Oficina de Respuesta Rápida permanecerá cerrada, al igual que las demás oficinas administrativas de la capital.
Los vecinos pueden hacer reclamos desde la aplicación Ciudad SMT. Se recibirán denuncias sobre temas como el estado de las calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos, transporte y demás.
Atención del comercio y supermercados el feriado del 17 de agosto
La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán informó el acuerdo al que llegaron los empresarios del rubro. Después de un fin de semana agitado, este lunes feriado cambió el ritmo de la actividad. El Día del Niño fue aprovechado para brindar atención en horario corrido tanto el sábado como el domingo. Pero este lunes será diferente, porque los comercios de la capital permanecerán cerrados por el feriado nacional.
Los supermercados, en cambio, no se ven alcanzados por los acuerdos de la Cámara de Comercio y se rigen por sus propias reglas. Los locales de Cencosud –Vea, Jumbo, Easy– permanecerán abiertos. Gómez Pardo prestará atención de 9 a 22 en las sucursales de la Diagonal a Tafí Viejo y Yerba Buena, y de 9 a 14 en las de Alto Verde, Chacabuco y Brígido Terán. Las cadenas Aledo y Carrefour, prestarán servicios en sus horarios habituales este lunes.