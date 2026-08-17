SociedadActualidad

Lunes feriado: cómo será la atención de supermercados, comercio y demás servicios este 17 de agosto

El feriado nacional alterará la actividad en la capital tucumana: qué servicios funcionarán y cuáles permanecerán cerrados este lunes.

Los comercios del microcentro tucumano permanecerán cerrados este lunes por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín.
Los comercios del microcentro tucumano permanecerán cerrados este lunes por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín. Foto: Analía Jaramillo - LA GACETA
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Por el feriado del 17 de agosto en homenaje a San Martín, los comercios y servicios públicos de San Miguel de Tucumán operarán este lunes con un cronograma reducido y cierres.
  • Los comercios cerrarán tras las ventas del Día del Niño, los colectivos circularán con frecuencia dominical, no habrá recolección de basura y los supermercados abrirán.
  • La actividad habitual se normalizará el martes 18, dando inicio a un período de casi dos meses sin fines de semana largos a nivel nacional.
Resumen generado con IA

La semana empezó con un ritmo diferente en Argentina porque agosto está transitando su único fin de semana largo con feriado incluido. Para volver a vivir un día de estos a nivel nacional, habrá que esperar casi dos meses. Mientras tanto, este lunes 17 de agosto, la atención de comercios y servicios en las ciudades será anómala.

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante el fin de semana y el lunes feriado

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante el fin de semana y el lunes feriado

Quienes tengan algún plan en la mira, primero deberán chequear que todas las instancias previstas tengan el funcionamiento que se espera. Escuelas y reparticiones públicas, por lo pronto, permanecerán cerradas salvo contadas excepciones para casos de emergencia.

Funcionamiento de servicios municipales por el feriado

Los colectivos este lunes funcionarán, pero con frecuencia de días domingo. Quienes quieran hacer un viaje deberán contemplar un tiempo de demora. Para ver dónde viene cada unidad de las líneas urbanas se puede utilizar la aplicación de la Municipalidad, “Cuándo Subo”, que permite ver los recorridos en tiempo real.

La recolección de residuos tendrá un alto este lunes. No habrá actividad durante toda la jornada. La Municipalidad invitó a los vecinos a esperar hasta el martes 18 para sacar la basura nuevamente de sus domicilios.

La Asistencia Pública no tendrá atención en consultorios, pero sí para emergencias médicas, de enfermería y guardia odontológica. Funcionará las 24 horas del día. Se solicita concurrir con DNI y barbijo a la repartición de la calle Chacabuco 239.

¿Trabajás el feriado del 17 de agosto? Cuánto te corresponde cobrar

¿Trabajás el feriado del 17 de agosto? Cuánto te corresponde cobrar

Los cementerios municipales –el del Norte, el del Oeste y el Jardín– abrirán en sus horarios habituales de 8 a 12 y de 15 a 18.

La Oficina de Respuesta Rápida permanecerá cerrada, al igual que las demás oficinas administrativas de la capital.

Los vecinos pueden hacer reclamos desde la aplicación Ciudad SMT. Se recibirán denuncias sobre temas como el estado de las calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos, transporte y demás.

Atención del comercio y supermercados el feriado del 17 de agosto

La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán informó el acuerdo al que llegaron los empresarios del rubro. Después de un fin de semana agitado, este lunes feriado cambió el ritmo de la actividad. El Día del Niño fue aprovechado para brindar atención en horario corrido tanto el sábado como el domingo. Pero este lunes será diferente, porque los comercios de la capital permanecerán cerrados por el feriado nacional.

Guía de descuentos de Anses para jubilados: hasta cuánto se puede ahorrar en supermercados y farmacias

Guía de descuentos de Anses para jubilados: hasta cuánto se puede ahorrar en supermercados y farmacias

Los supermercados, en cambio, no se ven alcanzados por los acuerdos de la Cámara de Comercio y se rigen por sus propias reglas. Los locales de Cencosud –Vea, Jumbo, Easy– permanecerán abiertos. Gómez Pardo prestará atención de 9 a 22 en las sucursales de la Diagonal a Tafí Viejo y Yerba Buena, y de 9 a 14 en las de Alto Verde, Chacabuco y Brígido Terán. Las cadenas Aledo y Carrefour, prestarán servicios en sus horarios habituales este lunes.

Temas Municipalidad de San Miguel de TucumánCementerio del OesteAsistencia PúblicaCámara de Comerciantes de San Miguel de TucumánCementerio del Norte
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia
2

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN
3

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana
4

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

No somos libres de caminar: el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos
5

"No somos libres de caminar": el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos

Ranking notas premium
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club
2

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club

¿San Martín fue el santo de la espada?
3

¿San Martín fue el santo de la espada?

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?
4

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el gorila invencible
5

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el "gorila invencible"

Más Noticias
Cuál es el origen de la expresión farmear aura: la historia detrás de la frase viral

Cuál es el origen de la expresión "farmear aura": la historia detrás de la frase viral

Convocan a un torneo para “farmear aura” en Tucumán: cuándo y dónde será

Convocan a un torneo para “farmear aura” en Tucumán: cuándo y dónde será

Un alfajor norteño fue elegido el mejor del mundo entre 500 variedades en 2026

Un alfajor norteño fue elegido el mejor del mundo entre 500 variedades en 2026

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

La Argentina se prepara para la llegada de El Niño: activan un sistema de alerta sanitaria y respuesta anticipada ante catástrofes

La Argentina se prepara para la llegada de El Niño: activan un sistema de alerta sanitaria y respuesta anticipada ante catástrofes

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Rige la alerta naranja y amarilla en medio país: las provincias afectadas por tormentas, granizo, viento zonda, nevadas y frío extremo

Rige la alerta naranja y amarilla en medio país: las provincias afectadas por tormentas, granizo, viento zonda, nevadas y frío extremo

Alerta naranja y amarilla por ráfagas de hasta 130 km/h, viento zonda, nevadas y tormentas: cuáles son las provincias bajo riesgo

Alerta naranja y amarilla por ráfagas de hasta 130 km/h, viento zonda, nevadas y tormentas: cuáles son las provincias bajo riesgo

Comentarios