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Semana de lluvias y cambios de temperatura: así estará el pronóstico para las capitales del NOA

Las principales ciudades del NOA atravesarán una semana con precipitaciones, nubosidad variable y temperaturas que llegarán hasta los 24 °C.

Semana de lluvias y cambios de temperatura: así estará el pronóstico para las capitales del NOA
Mapa del Servicio Meteorológico Nacional
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias y posterior ascenso térmico hasta 24 °C durante esta semana en las capitales del noroeste argentino.
  • Las precipitaciones y bajas temperaturas afectarán a la región hasta el miércoles, con registros térmicos mínimos que oscilarán entre los 4 °C y 12 °C.
  • A partir del jueves cesarán las lluvias y mejorará el tiempo en todo el NOA, permitiendo jornadas soleadas y agradables de cara al próximo fin de semana.
Resumen generado con IA

Las capitales del noroeste argentino tendrán una semana marcada por cambios en las condiciones del tiempo, con lluvias durante los primeros días y un gradual ascenso de las temperaturas hacia el jueves. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), cada ciudad atravesará jornadas con diferentes probabilidades de precipitaciones, nubosidad y amplitud térmica.

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Pronóstico para Catamarca

La capital empezó la semana marcada por las lluvias. El SMN anticipó que las precipitaciones perdurarán, por lo menos, hasta el martes a la tarde, momento en que harán una pausa para reiniciar el miércoles. La temperatura irá incrementando de forma gradual hasta alcanzar su punto más alto el jueves por la tarde, con 23 °C. Antes, las máximas serán de 15 °C, 16 °C y 18 °C con mínimas entre 7 °C y 9 °C. El fin de semana habrá un leve descenso de temperatura respecto al día más cálido, pero las probabilidades de precipitación se mantendrán bajas.

Pronóstico para Jujuy

El lunes, martes y miércoles quedarán condicionados por las precipitaciones en diferentes escalas. Lluvias, lluvias aisladas y chaparrones se alternarán conforme pasen las horas. El primer día de la semana empezó con una mínima de 9 °C y la máxima llegará a 14 °C. El martes y miércoles la temperatura se mantendrá entre 5 °C y 13 °C y el jueves la amplitud térmica se extenderá porque la mínima será de 4 °C y la máxima de 19 °C, pero el cielo se despejará y volverá a aparecer el sol. Desde entonces, no se esperan precipitaciones, pero el cielo volverá a cubrirse el sábado y el domingo. Los últimos tres días de la semana, el termómetro marcará entre 6 °C y 23 °C.

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Pronóstico para La Rioja

El registro más bajo del lunes se anotó por la madrugada y la mañana en 9 °C, y la máxima repetirá la de Jujuy con 14 °C. Se esperan precipitaciones en forma de lluvias aisladas hasta el miércoles y el patrón del NOA también se hará presente en La Rioja porque el jueves el cielo quedará despejado y habrá un repunte de la temperatura con una máxima de 23 °C. El viernes, sábado y domingo, el termómetro oscilará entre 10 °C y 22 °C, con un cielo parcialmente cubierto y sin probabilidad de precipitaciones.

Pronóstico para Salta

La capital de Salta también dividirá su semana en dos momentos diferenciados en cuanto a la temperatura. Algunas regiones de la capital amanecieron con lluvias este lunes y una mínima de 8 °C, según el SMN. La temperatura descenderá el martes y miércoles: se ubicará entre los 5 °C y 13 °C y continuarán las precipitaciones. El jueves habrá un repunte con hasta 20 °C, pero con una mínima de 4 °C. La primera parte del día el cielo estará completamente despejado, mientras que en la segunda parte se nublará un poco. El viernes será el día más cálido de la semana con una máxima de 23 °C. El sábado y domingo no se esperan lluvias; el termómetro marcará entre 6 °C y 22 °C.

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Pronóstico para Santiago del Estero

Pese a las lluvias aisladas, Santiago del Estero guardará uno de los indicadores más altos de este lunes en el NOA. La mínima quedó en 12 °C y la máxima alcanzará los 19 °C. El martes también lloverá, pero el miércoles no. La temperatura irá de los 11 °C a los 15 °C ambos días. El jueves se producirá un quiebre como en el resto de la región, con una máxima de 24 °C. A diferencia del resto de las provincias, el sol no se dejará ver completamente en el cielo. Entre el viernes y el domingo, la temperatura más baja será de 10 °C y la más alta de 21 °C. No se anunciaron lluvias para el fin de semana.

Pronóstico para Tucumán

La llovizna en Tucumán empezó el domingo y no se detendrá hasta el miércoles. El primer día de la semana tendrá el promedio más bajo de temperatura con una mínima de 10 °C y una máxima de 13 °C. El martes y miércoles los marcadores variarán entre 10 °C y 16 °C, con lluvias y lloviznas. El jueves finalmente las probabilidades de precipitación se reducirán a cero, el cielo se despejará y el termómetro dará un brinco hasta los 24 °C por la tarde. No se esperan lluvias para el fin de semana, pero se anunciaron probabilidades de hasta un 10% para el sábado y el domingo. En general, serán días de temperatura agradable para aprovechar el aire libre.

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