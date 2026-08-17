Semana de lluvias y cambios de temperatura: así estará el pronóstico para las capitales del NOA

Pronóstico para Santiago del Estero

Pese a las lluvias aisladas, Santiago del Estero guardará uno de los indicadores más altos de este lunes en el NOA. La mínima quedó en 12 °C y la máxima alcanzará los 19 °C. El martes también lloverá, pero el miércoles no. La temperatura irá de los 11 °C a los 15 °C ambos días. El jueves se producirá un quiebre como en el resto de la región, con una máxima de 24 °C. A diferencia del resto de las provincias, el sol no se dejará ver completamente en el cielo. Entre el viernes y el domingo, la temperatura más baja será de 10 °C y la más alta de 21 °C. No se anunciaron lluvias para el fin de semana.