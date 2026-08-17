SociedadClima y ecología

Alerta naranja y amarilla por ráfagas de hasta 130 km/h, viento zonda, nevadas y tormentas: cuáles son las provincias bajo riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por viento Zonda, nevadas persistentes y fuertes tormentas que atravesarán el país durante la jornada de hoy.

El viento Zonda afectará a la provincia de Jujuy este lunes.
El viento Zonda afectará a la provincia de Jujuy este lunes. (Imagen Web)
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas naranja y amarilla en gran parte de Argentina por ráfagas de 130 km/h, viento Zonda, nevadas y tormentas hoy.
  • El oeste sufrirá Zonda y nevadas de hasta 60 cm en Cuyo y NOA, mientras que el Litoral registrará lluvias intensas de 80 mm con granizo.
  • Los fenómenos conllevan riesgo para la seguridad, el tránsito y los bienes, con fuerte reducción de visibilidad y peligro de anegamientos.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por un día marcado por eventos contrapuestos en las distintas latitudes de la Argentina. Mientras que el sector oeste se enfrentará a corrientes de aire intensas y nevadas persistentes, la franja oriental volverá a registrar tormentas que se instalarán durante gran parte de la jornada. Estos fenómenos comprenderán diversos niveles de alerta, alcanzando en algunas zonas situaciones críticas donde la seguridad, los bienes y el medio ambiente podrían correr riesgo.

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A partir de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el organismo meteorológico informó sobre ráfagas de gran intensidad que se instalarán en el norte del país. En Jujuy, las regiones afectadas abarcan la Puna y la Cordillera (Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Susques, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi). Además, las zonas montañosas de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya registrarán viento Zonda con velocidades de 30 a 45 km/h y ráfagas superiores a 70 km/h por la tarde, extendiéndose en otras áreas desde la mañana hasta las 18 horas. En la alta montaña, los vientos del oeste oscilarán entre 60 y 80 km/h, con picos de hasta 130 km/h.

Viento Zonda en el NOA y nevadas en Cuyo

En Salta, la Cordillera y la zona puneña de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos experimentarán un escenario similar desde las 6 hasta las 18 horas. Por su parte, la franja vallista salteña que abarca Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos sufrirá viento Zonda por la tarde con ráfagas de más de 70 km/h, lo que provocará reducción de visibilidad, ambiente muy seco y un repentino ascenso de la temperatura.

En Catamarca, el sector cordillerano de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, sumado a las zonas puneñas de Belén y Tinogasta, enfrentará vientos del oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h y ráfagas de 130 km/h. Asimismo, por su proximidad geográfica, la franja limítrofe de los Valles Calchaquíes que conecta con Salta (Cafayate y San Carlos) y Tucumán (Tafí del Valle) compartirá la inestabilidad por ráfagas intensas y ascenso térmico.

Temporal en La Rioja, San Juan y Mendoza

En La Rioja, la Cordillera de General Lamadrid y Vinchina estará bajo alerta por viento desde la mañana hasta la tarde, mientras que desde la tarde hacia la noche se esperan nevadas persistentes con acumulados de 30 a 60 centímetros en alta montaña y de 5 a 10 centímetros en las cotas inferiores, donde podrían registrarse lluvias o precipitaciones mixtas.

En San Juan, la franja cordillerana y precordillerana de Iglesia, Jáchal, Coronel Felipe Varela, General Lamadrid, Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda experimentará nevadas desde la tarde hasta la medianoche (00 horas). Se estiman acumulación de nieve entre 30 y 60 centímetros en la alta cumbre y de 5 a 10 centímetros en sectores más bajos. En Mendoza, igual condición abarcará la cordillera de Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos, Tunuyán, Malargüe y San Rafael; en tanto, rige alerta naranja por nevadas intensas (10 a 25 cm) para las zonas bajas y valles de Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, General Alvear, San Rafael y Malargüe.

Inestabilidad en la Patagonia y fuertes lluvias en el Litoral

En Neuquén, el sector este de Loncopué, Picunches y Ñorquín, junto al oeste de Añelo y Pehuenches y el sur de Chos Malal y Minas, estará bajo alerta amarilla por precipitaciones en forma de nieve durante la mañana, alcanzando valores acumulados de entre 5 y 10 centímetros, con posibles lluvias en las cotas de menor elevación.

Por su parte, el Litoral argentino mantendrá un pronóstico unificado de tormentas intermitentes. En Santa Fe (General Obligado, San Javier, Vera, Garay, La Capital y San Jerónimo), Corrientes (Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle) y Entre Ríos (Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay) se prevén precipitaciones intensas en cortas duraciones, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y marcas de agua acumulada de entre 60 y 80 mm, superándose puntualmente en el este entrerriano y el sur correntino.

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