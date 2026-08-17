Alerta naranja y amarilla por ráfagas de hasta 130 km/h, viento zonda, nevadas y tormentas: cuáles son las provincias bajo riesgo

A partir de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el organismo meteorológico informó sobre ráfagas de gran intensidad que se instalarán en el norte del país. En Jujuy, las regiones afectadas abarcan la Puna y la Cordillera (Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Susques, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi). Además, las zonas montañosas de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya registrarán viento Zonda con velocidades de 30 a 45 km/h y ráfagas superiores a 70 km/h por la tarde, extendiéndose en otras áreas desde la mañana hasta las 18 horas. En la alta montaña, los vientos del oeste oscilarán entre 60 y 80 km/h, con picos de hasta 130 km/h.