Horóscopo chino: los signos que vivirán un "antes y un después" en agosto, según Ludovica Squirru

La llegada del mes del Mono marcará un quiebre para el zodíaco oriental. Según la astróloga Ludovica Squirru, agosto no será un período más en el calendario, sino el mes prometido por los astros: un punto de inflexión donde los movimientos se darán de forma fluida y comenzarán a dar frutos aquellos esfuerzos o proyectos que se encontraban demorados.