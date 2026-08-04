Horóscopo chino: los signos que vivirán un "antes y un después" en agosto, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru anunció que en agosto el zodíaco chino vivirá un punto de inflexión favorable gracias a la combinación energética del Mono y el Caballo de Fuego.
- Este período destrabará proyectos demorados mediante el cruce de energías. Exigirá cautela y planificación a cuatro signos específicos: Caballo, Conejo, Perro y Búfalo.
- Agosto marcará el inicio de una etapa de crecimiento sostenido y transformaciones profundas, permitiendo resolver conflictos pasados e impulsar alianzas estratégicas.
La llegada del mes del Mono marcará un quiebre para el zodíaco oriental. Según la astróloga Ludovica Squirru, agosto no será un período más en el calendario, sino el mes prometido por los astros: un punto de inflexión donde los movimientos se darán de forma fluida y comenzarán a dar frutos aquellos esfuerzos o proyectos que se encontraban demorados.
El escenario astrológico estará determinado por el cruce de energías entre el Mono y el Caballo de Fuego, regente de este 2026. Esta combinación genera una atmósfera de compatibilidad, donde el altruismo, la solidaridad y la creatividad se convierten en herramientas fundamentales para resolver viejos conflictos, recargar energías y fortalecer lazos personales y laborales.
Los signos que vivirán grandes transformaciones en agosto
Sin embargo, para que esta transformación se consolide, la especialista advierte que la clave estará en atravesar los primeros días del mes con serenidad y estrategia, evitando golpes de timón impulsivos. En ese sentido, cuatro signos en particular deberán encarar el arranque de agosto con paciencia y enfoque para garantizar el éxito de sus próximos pasos:
Caballo
El ritmo de agosto le exigirá al Caballo templanza antes que ansiedad. Revisar cada detalle de las propuestas y planificar con cabeza fría será el secreto para que sus proyectos más ambiciosos comiencen a destrabarse.
Conejo
El Conejo encontrará en el trabajo en equipo y en las pequeñas acciones diarias la estabilidad necesaria. Avanzar paso a paso, sin acelerar los tiempos, le permitirá consolidar cimientos sólidos.
Perro
Frente a las presiones del entorno o las urgencias económicas y familiares, la recomendación principal para el Perro es reflexionar detenidamente antes de asumir nuevos compromisos.
Búfalo
Su natural capacidad de organización se transformará en su mayor fortaleza. Los primeros días del Búfalo serán ideales para saldar asuntos pendientes y preparar la cancha antes de encarar desafíos mayores.
Agosto se perfila como un período de entrega genuina y crecimiento sostenido. Para la pitonisa, el cruce energético de este mes dejará atrás realidades que parecían inamovibles y abrirá la puerta a grandes regalos inspirados en la poderosa transformación del zodíaco.