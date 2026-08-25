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Aeroparque cierra por 55 horas desde hoy: ¿qué pasará con los vuelos desde Tucumán?

El aeropuerto metropolitano será sometido a una serie de obras de mantenimiento tanto en su pista central como en la zona de pre-embarque.

REFACCIONES. La estación aérea de Buenos Aires será sometida a tareas de mantenimiento en su pista central.
REFACCIONES. La estación aérea de Buenos Aires será sometida a tareas de mantenimiento en su pista central. IMAGEN ILUSTRATIVA / FOTO TOMADA DE LANACION.COM.AR
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Aeroparque cierra hoy por 55 horas debido a obras de mantenimiento en su pista, por lo que los vuelos desde Tucumán y otros destinos operarán temporalmente desde Ezeiza.
  • Ezeiza absorberá hasta el 60% de los vuelos habituales. El plan de obras, coordinado con el ORSNA, demanda una inversión de 85 millones de dólares en infraestructura.
  • Las reformas buscan alistar la terminal para la temporada alta de octubre y agilizarán el check-in un 26%, antes de iniciar nuevas obras en Ezeiza a fin de año.
Resumen generado con IA

El cierre temporal del Aeroparque alterará la conectividad aérea entre Buenos Aires y Tucumán. Debido a una serie de obras de mantenimiento preventivo y mejoras edilicias en la pista, la terminal metropolitana permanecerá cerrada durante un lapso de 55 horas y los vuelos que unen el Benjamín Matienzo con el Jorge Newbery tendrán como destino Ezeiza.

Este esquema de emergencia fue coordinado por las compañías aéreas en conjunto con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). La ventana de intervención se programó contemplando previsiones meteorológicas y una menor afluencia de pasajeros, con el propósito de garantizar que la pista se encuentre reacondicionada antes del inicio de la temporada alta en octubre.

Obras en Aeroparque: cuáles son los días de agosto en que no habrá actividad y qué pasará con los vuelos desde Tucumán

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Durante este periodo, que contempla el cese de operaciones desde las 9 de hoy y las 16 del jueves, Ezeiza absorberá entre el 50% y el 60% de los vuelos habituales de cabotaje e internacionales que despegan o aterrizan en Aeroparque, incrementando su flujo de movimientos diarios de 530 a 940 operaciones.

Para evitar contratiempos, se recomienda a los pasajeros revisar el estado de sus vuelos en el tablero disponible en la web de Aeropuertos Argentina, en donde podrán confirmar los horarios de los servicios que vuelan desde y hacia el aeropuerto Benjamín Matienzo.

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio

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¿Cuáles son las obras que se concretarán en Aeroparque?

El conjunto de obras en la pista contempla tareas de bacheo y balizamiento, indispensables para sostener la seguridad operativa de una terminal que registra picos de hasta 440 vuelos diarios. Se estima que la inversión asciende a los U$S85 millones. El plan proyecta la expansión de la Plataforma Norte, la ampliación del hall de check-in, la remodelación del Punto de Inspección y Registro (PIR) doméstico y la optimización de los accesos viales en el sector de Arribos Internacionales.

Las renovaciones de la Terminal y el Aeropuerto

Las transformaciones estructurales apuntan además a mejorar la experiencia del viajero. Se implementarán avances tecnológicos orientados a agilizar los procesos, proyectando una reducción del 26% en los tiempos de check-in y del 33% en las filas de control de seguridad del PIR.

La infraestructura de la estación sumará una nueva sala VIP, diversos locales comerciales y ofertas gastronómicas de nivel internacional. Por su parte, el espacio “Amo Viajar” incorporará infraestructura y asistencia técnica adaptada a pasajeros con requerimientos particulares, como adultos mayores y personas en período de lactancia.

El despliegue de estas obras responde al sostenido volumen de demanda registrado en Aeroparque, que cerró el año 2025 con un récord de 17,8 millones de pasajeros y mantuvo un ritmo superior a los 5,8 millones en el primer trimestre. El plan de renovación aérea seguirán ntre finales de octubre y noviembre con trabajos en Ezeiza por unos U$S 100 millones.

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