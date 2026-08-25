Aeroparque cierra por 55 horas desde hoy: ¿qué pasará con los vuelos desde Tucumán?

¿Cuáles son las obras que se concretarán en Aeroparque?

El conjunto de obras en la pista contempla tareas de bacheo y balizamiento, indispensables para sostener la seguridad operativa de una terminal que registra picos de hasta 440 vuelos diarios. Se estima que la inversión asciende a los U$S85 millones. El plan proyecta la expansión de la Plataforma Norte, la ampliación del hall de check-in, la remodelación del Punto de Inspección y Registro (PIR) doméstico y la optimización de los accesos viales en el sector de Arribos Internacionales.