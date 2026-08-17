Mientras Osvaldo desafía al cerro, su familia corre contra el reloj: la otra carrera que viven su hija y esposa en el Trasmontaña

VI. Entre maníes y caramañolas

Paz come los maníes de a uno. Mientras tanto, busca en el celular de su mamá la foto de su nueva bici que le regalaron por su cumpleaños, una rodado 24. Probablemente la de su papá sea rodado 29. Es el Día del Niño y para la pequeña de 9 este es el festejo: maníes y acompañar a su papá. “Paz se visualiza en unos años haciendo el trasmontaña. Ella, en vez de festejar con los amigos, se la pasa acá todos los años”. Paz tiene muy en claro su objetivo. “Ahí es cuando estaba ‘envolvida’”, dijo, mientras mostraba la imagen de su nuevo transporte, una bici rosa y blanca. A Paz le ofrecieron quedarse en casa, pero ella se negó. “Se la banca”, agrega Marce.