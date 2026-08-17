250 becas para estudiar IA y herramientas digitales: quiénes pueden postular desde Latinoamérica

¿Quiénes pueden postular?

La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios desde séptimo ciclo en adelante y a recién egresados, con un máximo de un año desde la graduación, vinculados al sector de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) de cualquier país de Latinoamérica. No es necesario tener experiencia previa en inteligencia artificial: la organización busca perfiles con curiosidad, iniciativa y compromiso para aprender.