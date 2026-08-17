250 becas para estudiar IA y herramientas digitales: quiénes pueden postular desde Latinoamérica
La segunda edición de Beca AI Talent está dirigida a estudiantes universitarios avanzados y recién egresados del sector de arquitectura, ingeniería y construcción. La capacitación dura ocho semanas y entrega una certificación de 150 horas.
Resumen para apurados
- AECODE abrió en Latinoamérica 250 becas de IA hasta el 22 de agosto para estudiantes y egresados de arquitectura e ingeniería que busquen capacitarse para el mercado laboral.
- El programa virtual Beca AI Talent dura ocho semanas y ofrece 150 horas de formación en BIM y gestión, tras una exitosa primera edición orientada a la práctica profesional.
- La iniciativa busca impulsar la empleabilidad regional e integrar tecnologías disruptivas en el sector de la construcción mediante redes de contacto con más de 60 universidades.
La inteligencia artificial ya forma parte de muchas tareas vinculadas con la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Para quienes todavía están en la universidad o acaban de egresar, aprender a usar estas herramientas puede ser una forma de sumar experiencia antes de entrar al mercado laboral.
En ese contexto, AECODE abrió la convocatoria para la segunda generación de Beca AI Talent 2026, un programa de entrenamiento en inteligencia artificial y herramientas digitales dirigido a estudiantes universitarios avanzados y recién egresados del sector AEC —arquitectura, ingeniería y construcción— de toda Latinoamérica.
La convocatoria ofrece 250 becas y el programa tendrá una duración de ocho semanas, con una certificación de 150 horas.
¿Qué se aprende durante el programa?
La capacitación está enfocada en el uso práctico de inteligencia artificial y herramientas digitales aplicadas al trabajo. Entre los contenidos aparecen herramientas relacionadas con BIM, VDC y gestión de proyectos, además de habilidades vinculadas con la comunicación y la presentación de proyectos.
El programa también contempla mentorías y espacios de contacto con profesionales del sector AEC de distintos países.
Uno de los objetivos es que los participantes puedan terminar la capacitación con un proyecto propio para mostrar, además de incorporar herramientas que puedan utilizar en sus futuras experiencias laborales.
La primera edición reunió a estudiantes de distintas universidades de Perú y otros países de la región y cerró con un Demo Day, en el que los participantes presentaron sus proyectos ante mentores y empresas del sector.
¿Quiénes pueden postular?
La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios desde séptimo ciclo en adelante y a recién egresados, con un máximo de un año desde la graduación, vinculados al sector de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) de cualquier país de Latinoamérica. No es necesario tener experiencia previa en inteligencia artificial: la organización busca perfiles con curiosidad, iniciativa y compromiso para aprender.
¿Qué incluye la beca?
Los seleccionados accederán a:
- 150 horas de formación certificada.
- Capacitación en IA y herramientas digitales.
- Mentorías con profesionales del sector.
- Espacios de networking con otros estudiantes y jóvenes profesionales.
- Desarrollo de proyectos aplicados.
- Actividades vinculadas con empleabilidad y perfil profesional.
La propuesta cuenta con 30 mentores y una comunidad vinculada a más de 60 universidades de Latinoamérica, según la información publicada por AECODE.
¿Hasta cuándo hay tiempo para postular?
Las postulaciones para la segunda generación de Beca AI Talent cierran el 22 de agosto de 2026. Los resultados se publicarán el 23 de agosto y la bienvenida oficial será el 27 de agosto.
El programa comenzará el 29 de agosto y tendrá una duración de ocho semanas.
Para estudiantes que estén cerca de terminar una carrera vinculada con arquitectura, ingeniería o construcción, la convocatoria propone una forma de sumar formación específica en IA y herramientas digitales antes de dar el salto al mundo laboral.