El BCRA registra el nivel de reservas más alto en siete años

Tras haber registrado un alza de US$417 millones diarios, las reservas internacionales cerraron en US$50.059 millones; es la primera vez que las reservas del Banco Central (BCRA) superaron los U$S50.000 millones bajo la gestión del presidente Javier Milei. A su vez, las mismas tocaron un nivel que no se veía desde hace siete años. Para consignar un número igual o superior hay que remontarse a septiembre de 2019, bajo la presidencia de Mauricio Macri, cuando se ubicaron en US$50.085 millones. Según explican desde la autoridad monetaria, el alza estuvo influenciada por la suba de las cotizaciones de los activos; en particular, el oro registró un incremento cercano al 4% y cotiza a U$S4.308 por onza.
En cuanto al volumen de compra diario, el BCRA se mantuvo moderado y solamente compró U$S8 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Desde que puso en marcha la “fase 4” del programa monetario adquirió U$S13.381 en el mercado mayorista. Las estimaciones del Gobierno se habían posicionado entre los U$S10.000 millones y U$S17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.
La entidad que preside Santiago Bausili viene de haber cortado una racha de 135 días consecutivos en la que adquirió dólares. La alta demanda de dólares del sector energético limitó la capacidad de la entidad para seguir acumulando reservas.
Mientras tanto, el dólar se mantiene con una tendencia alcista en los primeros días de este mes, ya que en el segmento minorista cotizó a $1.515 para la venta, mientras que el promedio informado por el BCRA alcanzó los $1.519,65. Por su parte, el “blue” volvió a retroceder. La cotización informal cayó $5 y cerró en $1.540 para la venta, acumulando así su quinta rueda operativa consecutiva en baja. En el segmento mayorista, el tipo de cambio avanzó apenas 50 centavos, hasta $1.496,50, muy cerca del récord nominal de cierre de $1.498, registrado el 28 de julio. A su vez, el Central fijó el techo de las bandas cambiarias en $1.850,48, lo que dejó al dólar mayorista $ 353,98 por debajo del límite superior para la flotación.