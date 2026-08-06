El BCRA registra el nivel de reservas más alto en siete años

Mientras tanto, el dólar se mantiene con una tendencia alcista en los primeros días de este mes, ya que en el segmento minorista cotizó a $1.515 para la venta, mientras que el promedio informado por el BCRA alcanzó los $1.519,65. Por su parte, el “blue” volvió a retroceder. La cotización informal cayó $5 y cerró en $1.540 para la venta, acumulando así su quinta rueda operativa consecutiva en baja. En el segmento mayorista, el tipo de cambio avanzó apenas 50 centavos, hasta $1.496,50, muy cerca del récord nominal de cierre de $1.498, registrado el 28 de julio. A su vez, el Central fijó el techo de las bandas cambiarias en $1.850,48, lo que dejó al dólar mayorista $ 353,98 por debajo del límite superior para la flotación.