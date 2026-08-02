Los bancos anticipan condiciones más duras para prestar dinero, por la mora récord
Una encuesta del Banco Central reveló que las entidades financieras esperan una mayor demanda de préstamos durante este trimestre, pero también prevén aplicar criterios más estrictos para aprobar créditos. Un informe sostiene que la mayoría de los nuevos morosos cayó en incumplimiento por pérdida de ingresos y no por un mayor endeudamiento.
Resumen para apurados
- Bancos argentinos endurecerán el acceso a créditos este trimestre ante la mora récord en el sector privado, provocada por la pérdida de capacidad de pago.
- La mora familiar alcanzó el 12,8%. Para mitigar riesgos, los bancos pedirán más garantías, acortarán plazos y reducirán montos en préstamos personales y tarjetas.
- La mayor selectividad limitará el crédito a pymes y familias. El Gobierno descartó rescates estatales, instando a los bancos a refinanciar deudas de forma privada.
Una encuesta del Banco Central reveló que las entidades financieras esperan una mayor demanda de préstamos durante este trimestre, pero también prevén aplicar criterios más estrictos para aprobar créditos. Un informe sostiene que la mayoría de los nuevos morosos cayó en incumplimiento por pérdida de ingresos y no por un mayor endeudamiento.
Los bancos argentinos prevén que la demanda de crédito volverá a crecer durante los próximos meses, aunque en un contexto marcado por el aumento de la morosidad anticipan que endurecerán las condiciones para otorgar nuevos préstamos, especialmente en las líneas de consumo y para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
La expectativa surge de la última Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC) del Banco Central (BCRA), elaborada entre los responsables de las áreas de crédito de las principales entidades financieras del país, que concentran cerca del 90% del financiamiento al sector privado.
Más demanda de crédito, pero con mayores exigencias
Según el relevamiento, durante el segundo trimestre las condiciones para acceder a préstamos empresariales prácticamente no cambiaron. Sin embargo, para el período julio-septiembre los bancos anticipan un "sesgo levemente restrictivo", principalmente para las pymes.
Las entidades estiman que la recuperación de la demanda estará impulsada por las grandes empresas, mientras que en el segmento minorista también esperan un mayor interés por acceder al financiamiento.
No obstante, el crecimiento del crédito vendrá acompañado por requisitos más estrictos. Entre las principales medidas previstas figuran:
Mayor exigencia de garantías.
Reducción de los plazos de financiamiento.
Menores montos para préstamos personales.
Criterios más exigentes para acceder a tarjetas de crédito.
En cambio, los bancos no prevén modificaciones significativas en los créditos hipotecarios ni en los préstamos prendarios.
La mora alcanzó niveles récord
El endurecimiento de las políticas crediticias coincide con un fuerte incremento de la morosidad.
De acuerdo con un informe de la consultora Econviews, la mora de los préstamos al sector privado llegó en mayo al 7,7%, el nivel más alto desde el fin de la convertibilidad.
La situación es aún más delicada entre las familias, donde la irregularidad alcanzó el 12,8%, el mayor registro de las últimas dos décadas.
Los mayores problemas se concentran en:
Préstamos personales.
Tarjetas de crédito.
En contraste, los créditos hipotecarios mantienen niveles de incumplimiento considerablemente menores.
¿Por qué aumentó la morosidad?
Para Econviews, el deterioro responde a varios factores:
La fuerte expansión del crédito en los últimos dos años.
El ingreso de nuevos deudores con perfiles de mayor riesgo.
Tasas de interés reales elevadas.
La desaceleración del salario real.
Sin embargo, el Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia llegó a una conclusión diferente tras analizar más de 17 millones de deudores.
El estudio detectó que cerca de 4 millones de personas ingresaron en situación de mora durante los últimos dos años y que casi dos de cada tres no habían aumentado sus deudas por encima del promedio del sistema financiero.
Según la entidad, el principal problema fue la pérdida de capacidad de pago, producto de la caída del ingreso real, la destrucción de empleo formal y el incremento de gastos fijos como tarifas de servicios públicos.
Tasas altas, otro factor que complica
El economista Sebastián Cao, de Econométrica, sostuvo que el costo del crédito continúa siendo muy elevado pese a la fuerte desaceleración de la inflación.
Como ejemplo, señaló que un préstamo personal mantiene un Costo Financiero Total (CFT) cercano al 120% anual, prácticamente el mismo nivel que registraba en marzo de 2024, a pesar de que la inflación interanual cayó desde el 250% hasta alrededor del 33,5%.
Según el especialista, esta situación responde al mayor riesgo crediticio, los costos regulatorios y la presión impositiva que todavía enfrentan las entidades financieras.
Qué dijo Luis Caputo
El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que el Gobierno implemente algún tipo de asistencia para quienes no pueden afrontar sus deudas.
El funcionario afirmó que el problema corresponde a una relación entre privados y recordó que el propio Gobierno había advertido a algunos bancos sobre los riesgos de prestar dinero a tasas cercanas al 10% mensual cuando los salarios crecían a un ritmo mucho menor.
No obstante, consideró que la morosidad podría disminuir gradualmente si las entidades refinancian los préstamos con plazos más extensos y tasas más bajas, aunque reiteró que no habrá rescates estatales para los deudores incumplidores.
Qué esperan los bancos
Para este trimestre, el sistema financiero proyecta un escenario con mayor actividad crediticia, aunque bajo una estrategia más conservadora.
La combinación de una demanda creciente, altos niveles de mora y tasas todavía elevadas llevará a las entidades a seleccionar con mayor cuidado a quienes soliciten financiamiento, especialmente en los préstamos personales y las tarjetas de crédito, los segmentos donde hoy se concentra el mayor deterioro.