Con un gol de Ascacíbar, Boca encontró el alivio que tanto buscaba

Resumen para apurados
- Boca Juniors venció 1-0 a Estudiantes con gol de Ascacíbar en el estadio Tomás Adolfo Ducó, logrando su primer triunfo en el Torneo Clausura para salir del fondo.
- Tras un mal inicio de torneo, el equipo ganó con gol del ex-Estudiantes Santiago Ascacíbar al final del primer tiempo y una destacada actuación del arquero Montero.
- Este triunfo frena la crisis de Boca, le permite abandonar el último lugar de la tabla y renueva la confianza del equipo para revertir su desempeño en el Clausura.
La espera terminó para Boca Juniors. Después de un inicio de temporada plagado de frustraciones, el equipo consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura al vencer por 1 a 0 sobre Estudiantes de La Plata, en el encuentro pendiente de la segunda fecha. El gol de Santiago Ascacíbar, paradójicamente un ex “Pincha”, le dio tres puntos que significan mucho más que una simple estadística: representan un alivio para un plantel que necesitaba reencontrarse con el triunfo y empezar a dejar atrás un arranque muy por debajo de las expectativas.
El “Xeneize” llegaba golpeado por una serie de malos resultados que lo habían hundido en el fondo de la tabla y habían incrementado las dudas sobre su funcionamiento. Por eso, el festejo en el estadio Tomás Adolfo Ducó tuvo un sabor especial. Sin desplegar un fútbol brillante, el conjunto azul y oro mostró mayor solidez, supo sufrir cuando fue necesario y encontró en Ascacíbar al hombre indicado para romper el cero.
El volante atraviesa un gran momento. Después de haber convertido en el empate 2-2 frente a Newell’s en Rosario, volvió a aparecer en el área rival para convertirse en el héroe de la tarde-noche. Lo hizo, además, frente al club en el que se formó y debutó como profesional. Fiel a la conocida ley del ex, el volante conectó un centro de Lautaro Blanco en la última acción del primer tiempo y, tras marcar, levantó las manos en señal de disculpas hacia los hinchas de Estudiantes.
El encuentro comenzó con un Boca decidido a asumir el protagonismo. Apenas a los cuatro minutos, Blanco se proyectó por la izquierda y envió un centro venenoso que casi sorprende al arquero Fabricio Iacovich. Poco después, una buena combinación entre Miguel Merentiel y Leonel Flores terminó con un envío al área que encontró solo a Ascacíbar, aunque el remate del volante salió desviado.
Sin embargo, Estudiantes respondió y generó las situaciones más claras de esa primera etapa. A los 20 minutos apareció la figura de Álvaro Montero, determinante para sostener el empate. El arquero colombiano realizó una doble atajada extraordinaria: primero desvió un remate de Joaquín Tobio Burgos y, tras dejar un rebote corto, reaccionó con los pies para ahogarle el gol a Guido Carrillo.
El conjunto platense volvió a inquietar a través del propio Carrillo, que primero definió desviado y luego estuvo muy cerca de convertir con un potente remate que Montero volvió a desactivar con una gran intervención.
Cuando el descanso parecía llegar con el marcador en blanco, Boca elaboró la mejor jugada colectiva del partido. Movió la pelota con paciencia de un lado a otro hasta encontrar el espacio por la izquierda. Blanco envió un centro preciso para que Ascacíbar apareciera como un centrodelantero y definiera con tranquilidad para establecer el 1-0.
En el complemento, Boca encontró más espacios para lastimar y estuvo cerca de ampliar la diferencia. Leonel Flores fue el jugador más desequilibrante en ataque y desperdició dos oportunidades muy claras. Primero, a los 14 minutos, tras una gran acción colectiva que terminó con un remate apenas desviado. Luego, a los 27, recibió una asistencia perfecta de Milton Delgado, eludió al arquero, pero su definición se fue por centímetros junto al palo.
Con el correr de los minutos, Estudiantes perdió claridad y Boca administró la ventaja con inteligencia. Alan Velasco, recién ingresado, también tuvo la posibilidad de liquidar el encuentro, aunque su remate cruzado salió desviado.
El pitazo final encontró a los jugadores de Boca celebrando con evidente desahogo. La victoria no borra el irregular comienzo de temporada ni resuelve todos los problemas futbolísticos, pero sí representa un punto de partida. El “Xeneize” volvió a ganar, abandonó el último puesto de la tabla y, sobre todo, recuperó algo de confianza para encarar lo que viene con otro ánimo. Después de tantas decepciones, el equipo encontró un motivo para creer que todavía está a tiempo de cambiar la historia de este Clausura.