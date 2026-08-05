Con un gol de Ascacíbar, Boca encontró el alivio que tanto buscaba

La espera terminó para Boca Juniors. Después de un inicio de temporada plagado de frustraciones, el equipo consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura al vencer por 1 a 0 sobre Estudiantes de La Plata, en el encuentro pendiente de la segunda fecha. El gol de Santiago Ascacíbar, paradójicamente un ex “Pincha”, le dio tres puntos que significan mucho más que una simple estadística: representan un alivio para un plantel que necesitaba reencontrarse con el triunfo y empezar a dejar atrás un arranque muy por debajo de las expectativas.