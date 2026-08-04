Boca no tiene margen para otro tropiezo

La situación del “Xeneize” dista mucho de la esperada al comienzo de la temporada. En sus dos presentaciones por el Clausura todavía no pudo festejar: debutó con una dura derrota por 3 a 0 frente a Deportivo Riestra y luego igualó 2 a 2 ante Newell’s en Rosario, un encuentro en el que mostró dos caras completamente diferentes. En el primer tiempo fue protagonista y encontró buenos pasajes de juego, pero en el complemento perdió el control del partido, cometió errores defensivos y debió reaccionar sobre el final para rescatar un empate.