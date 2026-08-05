Cómo llega Enner Valencia a Boca: goles, presente y qué puede aportar al equipo de Arruabarrena

Ahora, Valencia afrontará un nuevo desafío en una de las camisetas más exigentes del continente. Su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora son algunas de las cualidades por las que Boca apostó fuerte. Además, el ecuatoriano ya sabe lo que es marcar en escenarios importantes del fútbol sudamericano y conserva un antecedente que los hinchas recuerdan bien: un gol decisivo frente a River Plate que quedó grabado en su carrera internacional.