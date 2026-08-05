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Cómo llega Enner Valencia a Boca: goles, presente y qué puede aportar al equipo de Arruabarrena

El delantero ecuatoriano de 36 años fue presentado como refuerzo de Boca tras quedar libre de Pachuca. Repasá su actualidad, sus números en 2026 y cómo llega después del Mundial.

Enner Valencia será nuevo refuerzo de Boca.
Enner Valencia será nuevo refuerzo de Boca.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors presentó al delantero ecuatoriano Enner Valencia como nuevo refuerzo libre tras su paso por Pachuca para aportar jerarquía en el segundo semestre de 2026.
  • El atacante de 36 años llega tras disputar el Mundial 2026 con Ecuador y marcar cuatro goles en 12 partidos con Pachuca, habiendo superado una lesión muscular previa.
  • Tras retirarse de su selección, Valencia estará disponible de forma permanente para el equipo de Arruabarrena en el Clausura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores.
Resumen generado con IA

Enner Valencia ya es oficialmente jugador de Boca. El experimentado delantero ecuatoriano se convirtió en uno de los refuerzos más importantes del mercado de pases y buscará aportar toda su jerarquía al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que afrontará un segundo semestre con grandes desafíos entre el Clausura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores.

A sus 36 años, el goleador llega con una extensa trayectoria internacional, más de 200 goles como profesional y la experiencia de haber disputado tres Copas del Mundo. Además, desembarca en el fútbol argentino con una ventaja importante: tras anunciar su retiro de la Selección de Ecuador una vez finalizado el Mundial 2026, Boca podrá contar con él durante toda la temporada, incluso en las fechas FIFA.

El presente con el que aterriza en la Bombonera

Valencia llega en condición de agente libre luego de finalizar su segundo ciclo en Pachuca, club con el que disputó el primer semestre de 2026. Aunque el inicio de año estuvo marcado por una lesión muscular sufrida a fines de 2025, el delantero logró recuperarse y volvió a tener participación en el equipo mexicano.

En total disputó 12 partidos oficiales y convirtió cuatro goles. Sus actuaciones más destacadas llegaron en los cuartos de final de la Liga MX frente a Toluca, serie en la que marcó un tanto en el encuentro de ida y otro en la revancha, siendo determinante para su equipo.

Sin embargo, durante gran parte del semestre fue utilizado como alternativa desde el banco de suplentes. De hecho, solo completó los 90 minutos en dos de los 12 encuentros que disputó, una situación que también estuvo relacionada con el manejo de las cargas físicas tras la recuperación de su lesión.

Su último gran desafío antes de arribar a Boca fue el Mundial 2026. Allí volvió a ser un futbolista clave para Ecuador bajo la conducción de Sebastián Beccacece y fue titular en los cuatro partidos que disputó la selección.

Aunque no logró convertir goles en el certamen, mantuvo un rol importante dentro del equipo hasta la eliminación en los octavos de final frente a México. Con esa participación cerró definitivamente su etapa en "La Tri", una selección de la que se despidió como uno de los máximos referentes de su historia.

Ahora, Valencia afrontará un nuevo desafío en una de las camisetas más exigentes del continente. Su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora son algunas de las cualidades por las que Boca apostó fuerte. Además, el ecuatoriano ya sabe lo que es marcar en escenarios importantes del fútbol sudamericano y conserva un antecedente que los hinchas recuerdan bien: un gol decisivo frente a River Plate que quedó grabado en su carrera internacional.

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