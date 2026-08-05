Boca presentó su nueva camiseta titular con un histórico cambio en el escudo: ¿cuánto cuesta cada versión?

Debutaría frente a Estudiantes

Aunque el club todavía no lo confirmó oficialmente, la nueva camiseta tendría su estreno este miércoles, cuando Boca enfrente a Estudiantes de La Plata por el partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio de Huracán debido a los trabajos que se realizan en el césped de La Bombonera. Además, la camiseta ya está a la venta: la versión jugador cuesta $230.000, mientras que la versión hincha tiene un valor de $150.000.