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Boca presentó su nueva camiseta titular con un histórico cambio en el escudo: ¿cuánto cuesta cada versión?

El "Xeneize" presentó la indumentaria para la temporada 2026/27, que recupera el escudo con estrellas y podría estrenarse este miércoles ante Estudiantes.

ESTRENO. Boca presentó su nueva camiseta titular, que recupera el histórico escudo con estrellas.
ESTRENO. Boca presentó su nueva camiseta titular, que recupera el histórico escudo con estrellas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors presentó este martes en Buenos Aires su nueva camiseta titular 2026/27, que recupera el escudo con estrellas y se vende entre $150.000 y $230.000.
  • El diseño combina dos azules, tipografía estilo 1930 y el apodo Xeneize. El estreno sería este miércoles ante Estudiantes en cancha de Huracán.
  • La indumentaria busca conectar con la historia del club mediante elementos clásicos, proyectando la identidad institucional para los Torneos Clausura y futuros desafíos.
Resumen generado con IA

Boca Juniors presentó este martes su nueva camiseta titular para la temporada 2026/27. El nuevo diseño mantiene los tradicionales colores azul y amarillo, pero incorpora dos tonalidades de azul y recupera un histórico detalle: el regreso del escudo con estrellas.

La nueva indumentaria también incluye el apodo "Xeneize" en la parte posterior del cuello y estará acompañada por shorts y medias con el mismo estilo. Además, los dorsales serán blancos y utilizarán una tipografía inspirada en la que el club empleaba durante la década de 1930.

La campaña de lanzamiento contó con la participación de futbolistas de los planteles masculino y femenino. Entre ellos estuvieron Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Kevin Zenón, Rodrigo Battaglia, Lautaro Blanco y Camila Gómez Ares, entre otros.

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Debutaría frente a Estudiantes

Aunque el club todavía no lo confirmó oficialmente, la nueva camiseta tendría su estreno este miércoles, cuando Boca enfrente a Estudiantes de La Plata por el partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio de Huracán debido a los trabajos que se realizan en el césped de La Bombonera. Además, la camiseta ya está a la venta: la versión jugador cuesta $230.000, mientras que la versión hincha tiene un valor de $150.000.

Con este lanzamiento, Boca recupera uno de los escudos más emblemáticos de su historia y presenta una indumentaria que combina elementos clásicos con detalles modernos para la nueva temporada.

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