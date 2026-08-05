Boca presentó su nueva camiseta titular con un histórico cambio en el escudo: ¿cuánto cuesta cada versión?

Resumen para apurados
- Boca Juniors presentó este martes en Buenos Aires su nueva camiseta titular 2026/27, que recupera el escudo con estrellas y se vende entre $150.000 y $230.000.
- El diseño combina dos azules, tipografía estilo 1930 y el apodo Xeneize. El estreno sería este miércoles ante Estudiantes en cancha de Huracán.
- La indumentaria busca conectar con la historia del club mediante elementos clásicos, proyectando la identidad institucional para los Torneos Clausura y futuros desafíos.
Boca Juniors presentó este martes su nueva camiseta titular para la temporada 2026/27. El nuevo diseño mantiene los tradicionales colores azul y amarillo, pero incorpora dos tonalidades de azul y recupera un histórico detalle: el regreso del escudo con estrellas.
La nueva indumentaria también incluye el apodo "Xeneize" en la parte posterior del cuello y estará acompañada por shorts y medias con el mismo estilo. Además, los dorsales serán blancos y utilizarán una tipografía inspirada en la que el club empleaba durante la década de 1930.
La campaña de lanzamiento contó con la participación de futbolistas de los planteles masculino y femenino. Entre ellos estuvieron Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Kevin Zenón, Rodrigo Battaglia, Lautaro Blanco y Camila Gómez Ares, entre otros.
Post Instagram
Debutaría frente a Estudiantes
Aunque el club todavía no lo confirmó oficialmente, la nueva camiseta tendría su estreno este miércoles, cuando Boca enfrente a Estudiantes de La Plata por el partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio de Huracán debido a los trabajos que se realizan en el césped de La Bombonera. Además, la camiseta ya está a la venta: la versión jugador cuesta $230.000, mientras que la versión hincha tiene un valor de $150.000.
Con este lanzamiento, Boca recupera uno de los escudos más emblemáticos de su historia y presenta una indumentaria que combina elementos clásicos con detalles modernos para la nueva temporada.