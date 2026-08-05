Rige una alerta meteorológica para Tucumán: qué zonas serán afectadas por fuertes vientos este jueves 6 de agosto

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para gran parte de Tucumán este jueves 6 de agosto, con ráfagas intensas previstas durante la tarde y la noche.
- Se prevén vientos del oeste de hasta 100 km/h en la cordillera y del sur con ráfagas de 70 km/h en llanuras, afectando a la Capital, Yerba Buena y otros departamentos.
- El fenómeno podría provocar caídas de ramas u objetos y dificultar la circulación. Se recomienda evitar actividades al aire libre y tomar precauciones al transitar.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por vientos que regirá este jueves 6 de agosto en distintas zonas de Tucumán. El fenómeno afectará tanto a sectores cordilleranos como al resto de la provincia, aunque con diferentes intensidades. El fenómeno será intenso durante la tarde y la noche.
Según el organismo, se prevén vientos sostenidos y ráfagas que podrían dificultar la circulación y provocar la caída de ramas o de objetos mal asegurados.
Qué zonas de Tucumán están bajo alerta amarilla
La advertencia alcanza a los departamentos de:
Burruyacú
Capital
Cruz Alta
Famaillá
Graneros
La Cocha
Leales
Simoca
Trancas
Yerba Buena
Zonas bajas de Chicligasta
Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi
Zonas bajas de Lules
Zonas bajas de Monteros
Zonas bajas de Río Chico
Zonas bajas de Tafí Viejo
Qué dice el pronóstico del SMN
El organismo informó que en la zona cordillerana se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, especialmente en los sectores de mayor altura.
En tanto, en el resto del área bajo alerta, los vientos del sector sur tendrán velocidades de entre 40 y 55 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h.
Qué significa una alerta amarilla
Una alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes o daños puntuales y situaciones de riesgo para algunas actividades.
Ante este tipo de eventos, el SMN recomienda:
Evitar actividades al aire libre.
Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
Mantenerse informado a través de los canales oficiales.
Circular con precaución, especialmente en rutas y caminos expuestos.