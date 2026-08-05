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Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 6 de agosto

Conocé el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Alerta meteorológico para este 6 de agosto: vuelve el viento Zonda.
Alerta meteorológico para este 6 de agosto: vuelve el viento Zonda. Imagen ilustrativa de archivo.
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • El SMN pronostica para este jueves 6 de agosto en Tucumán un marcado ascenso de la temperatura con máxima de 26°C y fuertes vientos, sin probabilidad de lluvias.
  • La jornada tendrá mínimas de 13°C y vientos del sur con ráfagas de hasta 69 km/h por la tarde, en el marco de una estabilidad climática previa al ingreso de un frente frío.
  • Posterior al jueves, el ingreso de una masa de aire frío provocará un paulatino e intenso descenso térmico en la provincia, alcanzando mínimas de hasta 4°C hacia el martes.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán presentará un cambio este jueves 6 de agosto, con un marcado ascenso de la temperatura respecto de los días siguientes. De acuerdo con el pronóstico oficial, la jornada estará mayormente estable, sin lluvias previstas, aunque el viento será el principal protagonista.

La temperatura mínima será de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C, en una jornada con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la noche, y algo nublado por la mañana.

Pronóstico del tiempo para este jueves 6 de agosto

El detalle por franjas horarias indica:

Madrugada: parcialmente nublado, 16°C y viento del norte entre 13 y 22 km/h.

Mañana: algo nublado, 13°C, viento del sur entre 23 y 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Tarde: ventoso, con una máxima de 26°C, viento del sur de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

Noche: parcialmente nublado, 18°C, viento del sur entre 23 y 31 km/h y ráfagas de 42 a 50 km/h.

¿Hay probabilidad de lluvias?

No. El pronóstico indica 0% de probabilidad de precipitaciones durante la mayor parte del día y apenas entre 0 y 10% hacia la noche, por lo que no se esperan lluvias en la provincia.

Cómo seguirá el tiempo en Tucumán

Tras el jueves, el ingreso de una masa de aire más frío provocará un descenso de las temperaturas.

El pronóstico de los próximos días anticipa:

Viernes: 10°C de mínima y 20°C de máxima.

Sábado: 8°C de mínima y 18°C de máxima.

Domingo: 6°C de mínima y 15°C de máxima.

Lunes: 6°C de mínima y 13°C de máxima.

Martes: 4°C de mínima y 12°C de máxima.

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