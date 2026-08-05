Alerta naranja y amarilla: el SMN anunció una jornada de inestabilidad extrema con viento zonda, nevadas y tormentas intensas
El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un día de fuertes contrastes: mientras Cuyo enfrentará ráfagas de zonda y abundante nieve en mismas lcoalidades de la cordillera, el NEA prevé tormentas severas.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas naranja y amarilla para este miércoles en Argentina debido a una inestabilidad extrema con viento zonda, nevadas y tormentas severas.
- Cuyo registrará zonda con ráfagas superiores a 70 km/h y nieve en cordillera, Neuquén y Río Negro sufrirán lluvias y frío, mientras Misiones enfrentará tormentas severas.
- Los fenómenos provocarán baja visibilidad, viento blanco y riesgos para la salud, por lo que las autoridades recomiendan extremar la precaución en las zonas afectadas.
Tras jornadas de mayor alivio atmosférico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una jornada de fenómenos extremos y alertas climáticas severas para este miércoles de 2026. De acuerdo con la entidad climática, el viento zonda convivirá con las nevadas y vientos más fríos en localidades contiguas, mientras que en provincias limítrofes se registrarán lluvias y tormentas.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN anunció otra jornada de amplios contrastes meteorológicos en los que las alertas se elevan de amarillo a naranja en algunas jurisdicciones, a la vez que ciertas provincias mostrarán una amplitud fenomenológica extrema, como es el caso de Mendoza, donde en las zonas bajas se registrará viento zonda mientras que la parte cordillerana se encuentra en alerta por nevadas y vientos más fríos.
Zonda en el Cuyo y La Rioja: ráfagas que superarán los 70 km/h
La alerta amarilla por viento zonda se extiende desde la región norte hasta el Cuyo, cubriendo una pequeña porción del límite entre La Rioja y San Juan, principalmente en la precordillera de Jáchal, Coronel Felipe Varela y General Lamadrid, donde este fenómeno comenzará por la noche, a partir de las 18 horas, y se extenderá hasta la madrugada del jueves. El aviso amarillo se extiende hasta la zona precordillerana de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, donde el fenómeno se instalará también durante la noche.
De acuerdo con la entidad climática, el viento Zonda alcanzará velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un sudden aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.
Vientos intensos y nevadas de hasta 70 cm en Mendoza
En la cordillera de Calingasta en San Juan, así como en la zona cordillerana de Las Heras, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Malargüe, San Rafael y Tupungato en Mendoza, la alerta rige por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos, de acuerdo con el SMN. El resto del área no cordillerana que está bajo alerta recibirá vientos del sector sur con intensidades entre 40 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.
En la cordillera de San Carlos y Tunuyán las alertas también se elevan por nevadas persistentes de intensidad moderada a fuerte. De acuerdo con la entidad climática, se esperan valores acumulados entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco. La alerta se vuelve más crítica para la cordillera de Malargüe y San Rafael, donde rige el nivel naranja por nevadas de variada intensidad, por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 40 y 70 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco.
Inestabilidad extrema en Malargüe y el oeste neuquino
La zona baja de Malargüe en Mendoza, por su parte, se encuentra bajo alerta por lluvias intensas y viento zonda, que ocurrirán durante la tarde, entre las 12 y las 18 horas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual. A la vez que el SMN advierte que en esta zona la precipitación caiga en forma de nieve, también señala que el viento zonda convivirá con este fenómeno. Se espera un evento de velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.
En el este de Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches, el sur de Chos Malal y Minas las alertas se elevan por lluvia con niveles de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, nevadas intensas nivel amarillo y naranja con valores entre 10 y 40 cm de acumulados, así como 20 y 50 cm de acumulados en las zonas cordilleranas, donde se esperan los mayores valores. A la vez rige la alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. En Neuquén, en la zona cordillerana de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín presenta los mismos niveles de alerta, excepto que no registrará lluvias.
Lluvias y nieve en el centro de Neuquén y Río Negro
En Catan Lil, Collón Curá, Zapala, la zona baja de Aluminé, la zona baja de Huiliches y la zona baja de Lácar las alertas rigen por lluvias de 10 a 20 mm de acumulados, nevadas de entre 10 y 40 cm de acumulado y vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
En Confluencia, el este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú las alertas rigen por lluvias de nivel amarillo, donde se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En zonas más elevadas no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve.
En el norte de Río Negro, principalmente en El Cuy y General Roca, la alerta rige por lluvia donde se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En zonas más elevadas no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve.
Alerta por frío extremo en Santa Cruz
En la cordillera y en la meseta de Lago Buenos Aires, Río Chico, y en la cordillera de Güer Aike y Lago Argentino rige la alerta amarilla por temperaturas extremas de nivel amarillo, la cual podría tener un efecto leve a moderado en la salud. Según el SMN, estos valores pueden resultar peligrosos, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas.
Alerta por tormentas en el NEA
En la región opuesta del NEA, la totalidad de la provincia de Misiones se encuentra bajo alerta por tormentas severas. El aviso abarca desde la capital y la zona sur (Candelaria, Apóstoles, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier) hasta los departamentos del centro y norte provincial (Montecarlo, Eldorado, Iguazú, San Pedro y General Manuel Belgrano). El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, acompañadas por intensas ráfagas de viento de hasta 90 km/h, caída de granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica frecuente, con valores de precipitación acumulada previstos entre 30 y 60 mm.