Alerta naranja y amarilla: el SMN anunció una jornada de inestabilidad extrema con viento zonda, nevadas y tormentas intensas

Inestabilidad extrema en Malargüe y el oeste neuquino

La zona baja de Malargüe en Mendoza, por su parte, se encuentra bajo alerta por lluvias intensas y viento zonda, que ocurrirán durante la tarde, entre las 12 y las 18 horas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual. A la vez que el SMN advierte que en esta zona la precipitación caiga en forma de nieve, también señala que el viento zonda convivirá con este fenómeno. Se espera un evento de velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.