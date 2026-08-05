Política

Luis Caputo defendió la reforma del Banco Central y pronosticó un triunfo de Javier Milei en 2027

El ministro de Economía aseguró que el país tendrá un escenario distinto al que proyectan consultores y economistas y respaldó la reforma de la carta orgánica.

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación.
Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación.
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • El ministro Luis Caputo defendió hoy en la Cámara de Agentes de Bolsa la reforma del Banco Central para frenar la inflación y proyectó el triunfo de Javier Milei en 2027.
  • La propuesta busca prohibir el financiamiento del BCRA al Tesoro. Caputo sostuvo que el saneamiento fiscal avanza y cuestionó las proyecciones de consultores privados.
  • El Gobierno considera refundacional esta medida para garantizar la estabilidad a largo plazo, confiando en que el éxito económico sostendrá la continuidad oficialista.
Resumen generado con IA

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, defendió las medidas económicas impulsadas por el Gobierno, analizó las reformas que busca implementar hacia fin de año y proyectó un escenario favorable para una eventual reelección del presidente Javier Milei en 2027.

“No está todo bien, pero nosotros nunca dijimos que esto se solucionaba en dos años”, afirmó Caputo durante su exposición en la Cámara de Agentes de Bolsa.

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En ese contexto, aseguró que las perspectivas económicas serán mejores de lo que hoy anticipan distintos analistas. “La situación de acá a un año va a ser diferente a la que dicen consultores y economistas”, sostuvo, antes de manifestarse confiado sobre el resultado de las próximas elecciones presidenciales.

“Cuando analizo todo eso, obviamente va a ganar el Presidente porque la situación no va a ser en nada a la que esperan”, afirmó. No obstante, aclaró que esa proyección no implica subestimar a la oposición ni desconocer la realidad del país.

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“Estamos reconstruyendo la Argentina. Por un lado, estamos poniendo las cuentas en orden y, por otro, estamos sentando las bases para un cambio sostenido y de largo plazo. Es la única persona imprescindible por los próximos cinco años”, sostuvo, reprodujo Todo Noticias (TN). 

La defensa de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

En otro tramo de su discurso, Caputo se refirió al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que el presidente Javier Milei ya envió al Congreso y que calificó como una medida clave para consolidar la estabilidad económica.

“Es un cambio que le da un mazazo a la inflación y pavimenta el camino hacia la estabilidad del largo plazo. Es refundacional”, subrayó.

El proyecto oficial propone restringir casi por completo la posibilidad de que la autoridad monetaria financie al Tesoro y busca "blindar" el mandato de las autoridades del organismo. Además, establece que la “misión primaria y fundamental” del Banco Central será preservar el valor de la moneda.

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