Los patentamientos de maquinaria agrícola crecieron 16,6% en julio

Los patentamientos de maquinaria agrícola registraron un fuerte repunte en julio al alcanzar las 696 unidades entre cosechadoras, tractores y pulverizadoras, lo que representó un crecimiento del 16,6% respecto del mismo mes de 2025 y un aumento del 45% en comparación con junio, según informó la División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).