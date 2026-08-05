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Los patentamientos de maquinaria agrícola crecieron 16,6% en julio

Las ventas de cosechadoras, tractores y pulverizadoras alcanzaron las 696 unidades durante el mes. En los primeros siete meses del año, el acumulado mostró una suba de 0,9% frente al mismo período de 2025.

TRACTORES. FOTO ILUSTRATIVA (ARCHIVO)
TRACTORES. FOTO ILUSTRATIVA (ARCHIVO)
Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • ACARA informó que los patentamientos de maquinaria agrícola en Argentina crecieron un 16,6% interanual en julio con 696 unidades, impulsados por cosechadoras y tractores.
  • En julio destacaron las cosechadoras (+95,3% mensual) y tractores (+39,3% interanual). Así, el acumulado de siete meses alcanzó 3.999 unidades, un 0,9% más que el año previo.
  • El repunte del 45% respecto a junio señala una importante recuperación en las ventas del sector, perfilando un escenario de estabilización para el mercado agroindustrial.
Resumen generado con IA

Los patentamientos de maquinaria agrícola registraron un fuerte repunte en julio al alcanzar las 696 unidades entre cosechadoras, tractores y pulverizadoras, lo que representó un crecimiento del 16,6% respecto del mismo mes de 2025 y un aumento del 45% en comparación con junio, según informó la División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Con este resultado, el acumulado de los primeros siete meses de 2026 llegó a 3.999 unidades patentadas, un incremento del 0,9% frente a las 3.964 registradas en igual período del año pasado.

Segmentos

En el segmento de cosechadoras se patentaron 84 unidades durante julio, un 95,3% más que las 43 registradas en junio y un 58,5% por encima de las 53 patentadas en julio de 2025.

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En el caso de los tractores, los patentamientos alcanzaron las 546 unidades, con un incremento del 39,3% interanual frente a las 471 registradas en julio del año pasado. En la comparación mensual, la suba fue del 15,9% respecto de las 392 unidades patentadas en junio.

Por su parte, las pulverizadoras registraron 66 patentamientos en julio, un aumento del 46,7% frente a junio, cuando se habían registrado 45 unidades. Sin embargo, en la comparación interanual el segmento mostró una caída del 9,6%, ya que en julio de 2025 se habían patentado 73 unidades.

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