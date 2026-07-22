Crisis en la industria: el 15,1% de las empresas prevé despidos por la caída del consumo interno

La crisis que atraviesa la industria argentina continúa profundizándose. Según la última Encuesta de Tendencia de Negocios de la Industria Manufacturera del Indec, correspondiente a las expectativas para el trimestre julio-septiembre de 2026, la fuerte caída del consumo interno se consolidó como el principal factor que limita la producción y comienza a impactar de lleno sobre el empleo.