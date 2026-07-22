Crisis en la industria: el 15,1% de las empresas prevé despidos por la caída del consumo interno
Un informe del Indec reveló que más de la mitad de las industrias identifica a la falta de demanda como el principal obstáculo para producir. El 15,1% de las empresas anticipa despidos y el 18,2% prevé reducir las horas de trabajo durante el tercer trimestre de 2026.
Resumen para apurados
- Un 15,1% de empresas industriales en Argentina prevé despidos entre julio y septiembre de 2026 por la fuerte caída del consumo interno, según reveló el INDEC.
- El 52,1% atribuye la crisis a la falta de demanda interna. Además, un 18,2% reducirá la jornada laboral y la confianza empresarial se mantiene negativa (-17,8%).
- El deterioro industrial anticipa un impacto prolongado en el empleo formal, sin señales claras de recuperación productiva ni de ventas a corto plazo en el país.
La crisis que atraviesa la industria argentina continúa profundizándose. Según la última Encuesta de Tendencia de Negocios de la Industria Manufacturera del Indec, correspondiente a las expectativas para el trimestre julio-septiembre de 2026, la fuerte caída del consumo interno se consolidó como el principal factor que limita la producción y comienza a impactar de lleno sobre el empleo.
El relevamiento muestra que el 15,1% de los empresarios industriales prevé reducir su plantilla de personal en los próximos tres meses, mientras que un 18,2% planea disminuir las horas trabajadas ante la falta de actividad.
La falta de consumo interno, el principal problema de la industria
El informe señala que el 52,1% de las empresas manufactureras considera que la insuficiente demanda interna es el mayor obstáculo para incrementar la producción.
Muy por detrás aparecen otros factores:
Competencia de productos importados: 10%.
Incertidumbre económica: 7%.
Falta de materias primas e insumos: 4,8%.
Demanda externa insuficiente: 4,7%.
Problemas financieros: 3,9%.
Además, casi la mitad de las industrias (49,7%) asegura que su cartera de pedidos está por debajo de los niveles normales, mientras que apenas el 2,7% afirma tener una demanda superior a la habitual.
El 15,1% de las empresas anticipa despidos
Las perspectivas laborales también reflejan el deterioro de la actividad industrial.
De acuerdo con la encuesta del INDEC:
15,1% de las empresas prevé reducir su dotación de personal.
81% espera mantener la cantidad de trabajadores.
Solo 3,8% planea incorporar nuevos empleados.
El ajuste no solo afectaría el empleo. También impactaría sobre la jornada laboral.
Menos horas de trabajo
Para el período julio-septiembre:
18,2% de las industrias reducirá las horas trabajadas.
76,2% mantendrá la jornada actual.
Apenas 5,6% estima que aumentará la carga horaria.
Estos indicadores muestran que muchas compañías optan primero por disminuir la actividad antes de avanzar con despidos, aunque una parte importante ya prevé recortar personal.
La producción industrial sigue sin mostrar señales de recuperación
Las expectativas de producción tampoco anticipan una mejora para el tercer trimestre del año.
Según el relevamiento:
17,1% de las empresas espera producir menos.
68,8% considera que la producción permanecerá estable.
Solo 14,1% proyecta un incremento.
En cuanto a las ventas al mercado interno, el panorama resulta aún más complejo: el 21,6% prevé una caída de las entregas, frente a apenas un 14,6% que espera una recuperación.
La confianza empresarial continúa en terreno negativo
El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de la industria manufacturera cerró junio con un resultado de -17,8%.
Si bien mostró una leve mejora respecto del -19,6% registrado en mayo, el índice continúa en valores negativos desde hace más de un año, reflejando la persistente incertidumbre que enfrenta el sector industrial.
En materia de precios, el 61% de las empresas prevé mantener sin cambios sus valores de venta durante el próximo trimestre, mientras que un 30,8% espera aplicar aumentos y un 8,2% analiza reducirlos para incentivar las ventas en un contexto de consumo deprimido.