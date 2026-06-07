Bausili viajará a China para negociar la renovación del swap que vence en agosto

En una reciente conferencia de prensa, Bausili destacó el nivel de diálogo que mantiene con las autoridades chinas y señaló que no existen conversaciones sobre modificaciones sustanciales en el mecanismo. “Me junto con ellos cada vez que hay oportunidad. Tenemos muy buen diálogo y en ninguna de esas oportunidades hablamos de ningún tipo de modificación. En nuestra cabeza, sigue siendo estable y cuasi permanente”, afirmó.