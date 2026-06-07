Bausili viajará a China para negociar la renovación del swap que vence en agosto

Resumen para apurados
- El presidente del BCRA, Santiago Bausili, viajará a China antes de agosto para negociar la renovación del swap de monedas, clave para fortalecer las reservas internacionales.
- El acuerdo vigente desde 2009 vence el 6 de agosto. El BCRA redujo el saldo utilizado a 679 millones de dólares, los cuales prevé cancelar gradualmente en el segundo semestre.
- La extensión del swap es vital para la gestión de Milei al reducir la vulnerabilidad externa. Garantizará estabilidad financiera y continuidad en la relación comercial con China.
El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, encabezará una misión oficial a China para avanzar en la renovación del swap de monedas vigente entre ambos países, un acuerdo que expira el próximo 6 de agosto y que el gobierno de Javier Milei considera clave para fortalecer las reservas internacionales y sostener el acceso a financiamiento externo.
El titular de la autoridad monetaria mantendrá reuniones con funcionarios chinos, en el marco de un viaje que también incluirá su participación en un evento organizado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS). El objetivo central será analizar la continuidad del mecanismo financiero que Argentina mantiene con el país asiático desde 2009.
La renovación del swap es considerada una herramienta relevante dentro de la estrategia oficial para reducir vulnerabilidades en el frente externo y reforzar la posición de reservas del Banco Central. Aunque la administración nacional buscó disminuir la dependencia de este tipo de instrumentos, la necesidad de mantener fuentes de financiamiento externas llevó a la administración libertaria a impulsar la extensión del acuerdo.
En su último balance, el Banco Central informó que continuó devolviendo parte de los fondos utilizados del swap. Según los datos oficiales, al 14 de enero de 2026 quedaban pendientes de cancelación unos 4.600 millones de yuanes, equivalentes a aproximadamente U$S679 millones, monto que sería cancelado de manera gradual durante el segundo semestre, consignó el diario "Ámbito".
De acuerdo con las condiciones del acuerdo bilateral, cuando una de las partes solicita una operación de swap, deposita en una cuenta a nombre del otro banco central el monto equivalente en su moneda local. La contraparte realiza el mismo procedimiento en sentido inverso.
El BCRA explicó que ambas cuentas no generan intereses mientras los fondos no sean utilizados y que, al vencimiento de cada operación, cada entidad recupera el monto originalmente depositado.
La autoridad monetaria recordó además que el acuerdo marco fue firmado por primera vez en 2009 y posteriormente complementado en 2014 y 2015. El entendimiento vigente fue renovado en 2023 y tiene vencimiento previsto para agosto de este año.
En una reciente conferencia de prensa, Bausili destacó el nivel de diálogo que mantiene con las autoridades chinas y señaló que no existen conversaciones sobre modificaciones sustanciales en el mecanismo. “Me junto con ellos cada vez que hay oportunidad. Tenemos muy buen diálogo y en ninguna de esas oportunidades hablamos de ningún tipo de modificación. En nuestra cabeza, sigue siendo estable y cuasi permanente”, afirmó.
El funcionario también indicó que las autoridades chinas ratificaron la continuidad del tramo actualmente activado y expresó su expectativa de que una eventual renovación se concrete en condiciones similares a las vigentes.
El swap con China contempla un acceso total de 130.000 millones de yuanes, equivalentes a cerca de U$S20.000 millones. Durante la gestión de Alberto Fernández se utilizaron alrededor de U$S5.000 millones para afrontar pagos de importaciones y compromisos con el FMI y otros acreedores sin recurrir a reservas internacionales.
Los estados contables del BCRA correspondientes al ejercicio 2025 muestran que el saldo utilizado del swap se redujo de 21.000 millones de yuanes a fines de 2024 a 7.000 millones de yuanes al cierre de 2025. Posteriormente, durante las primeras semanas de 2026, el monto descendió hasta los 4.600 millones de yuanes.