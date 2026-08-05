Extranjerización y recursos en juego: el mapa crítico que enfrenta Salta ante el debate de la Ley de Tierras en el Senado

Esta intrincada realidad genera incertidumbre en el ámbito político provincial frente al debate en el Congreso. Al respecto, el diputado provincial Patricio Peñalba expresó a LA GACETA sus dudas sobre el alcance de las reformas parlamentarias: "El tema va a ser complejo de analizar específicamente en el Valle Calchaquí. Tenemos los municipio de Molinos y San Carlos absolutamente excedidos, más del 50% pertenece a tierras extranjeras, y Cafayate tiene el 23%, por lo cual estaría arriba del 15% de esta ley votada en 2011. La verdad es que no sabemos cómo va a impactar. Hoy, si somos estrictos y aplicamos la ley, en Cafayate no se podría vender más tierras a extranjeros. No sabemos si se va a avanzar hacia un 25% por consenso o si se va a eliminar el tope, que es lo que proponía inicialmente el Ejecutivo."