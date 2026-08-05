La pose de yoga recomendada para aliviar la ciática y mejorar la movilidad

Una vez lograda la posición, los brazos pueden extenderse hacia adelante sobre el suelo o descansar a los lados del cuerpo con las palmas hacia arriba. La clave de este movimiento radica en profundizar la respiración y dejar que el peso del cuerpo se relaje por completo durante un lapso de hasta cinco minutos. Si la flexibilidad resulta acotada, es posible colocar un almohadón o una toalla enrollada debajo del pecho o la frente para brindar un soporte extra.