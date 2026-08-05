La pose de yoga recomendada para aliviar la ciática y mejorar la movilidad

Resumen para apurados
- La postura de yoga Balasana (pose del niño) es recomendada por especialistas para aliviar la ciática y la tensión lumbar de forma segura y accesible.
- El ejercicio consiste en llevar las caderas hacia los talones durante cinco minutos. Estudios de 2013 y 2017 respaldan que el yoga reduce la rigidez y el dolor en la espalda baja.
- La práctica constante de esta postura permite recuperar movilidad física y disminuir gradualmente la dependencia de medicamentos analgésicos para tratar dolencias lumbares.
El dolor de ciática suele aparecer sin previo aviso, ya sea por haber dormido en una mala posición o por permanecer demasiadas horas sentados frente a la computadora. Cuando el nervio ciático se comprime o irrita, las molestias varían desde un hormigueo leve hasta una punzada intensa que recorre la pierna. Frente a este malestar, el yoga se presenta como un aliado accesible y eficaz para devolverle el alivio a la zona lumbar.
Dentro del abanico de ejercicios para estirar la columna, la postura del niño (Balasana) destaca como la más recomendada para aliviar la tensión de manera segura. Desde el medio especializado Verywell Health señalaron que este movimiento suave no solo relaja los músculos de la espalda baja, sino que también flexiona las caderas y los muslos sin generar un impacto agresivo sobre la zona afectada.
Cómo realizar la postura paso a paso
Para comenzar la práctica solo se necesita una colchoneta, una manta o una toalla. El primer paso consiste en colocarse en el suelo sobre las manos y las rodillas, asegurando una postura estable. Desde allí, se deben llevar las caderas hacia atrás hasta apoyarse sobre los talones, juntando suavemente las rodillas.
Una vez lograda la posición, los brazos pueden extenderse hacia adelante sobre el suelo o descansar a los lados del cuerpo con las palmas hacia arriba. La clave de este movimiento radica en profundizar la respiración y dejar que el peso del cuerpo se relaje por completo durante un lapso de hasta cinco minutos. Si la flexibilidad resulta acotada, es posible colocar un almohadón o una toalla enrollada debajo del pecho o la frente para brindar un soporte extra.
Respaldos científicos para el alivio lumbar
Diversas investigaciones avalan los beneficios de estas técnicas. De acuerdo con un estudio de 2013 realizado en 60 personas con problemas ciáticos citado por el portal especializado Greatist, ciertas posturas de estiramiento "aliviaron el dolor, la sensibilidad y la rigidez de manera significativa".
Asimismo, una revisión de investigaciones publicada en 2017 concluyó que la práctica constante de yoga ayuda a "reducir los dolores frecuentes en la parte inferior de la espalda y disminuir la dependencia de medicamentos analgésicos". Integrar la postura del niño en la rutina diaria resulta una alternativa simple para soltar la rigidez del cuerpo y recuperar el bienestar.