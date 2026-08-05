Cómo ganar masa muscular en casa: la rutina de 10 minutos que no requiere accesorios

Resumen para apurados
- Especialistas presentaron una rutina en casa de 10 minutos sin equipamiento, diseñada para personas ocupadas que buscan ganar masa muscular y activar el metabolismo.
- El entrenamiento consiste en realizar un circuito continuo de cinco ejercicios corporales —como estocadas y flexiones— ajustando la técnica para maximizar la efectividad.
- Esta propuesta promueve el entrenamiento accesible desde el hogar, ofreciendo una alternativa viable para mantener la salud física ante agendas laborales exigentes.
Quien diría que es posible ejercitar el cuerpo de manera efectiva, aumentar masa muscular y quemar grasas en poco tiempo y sin ningún equipamiento. Para cuando la vida se ve atestada de obligaciones existen entrenamientos como esta rutina de 10 minutos para lograr los objetivos cuando el tiempo se nos escapa de las manos.
Cuando las horas de trabajo se hacen eternas, el tiempo de estudio no alcanza y la semana se pasa volando, debemos restringirnos de ciertas actividades que pueden reducir aún más ese margen. Una de las primeras rutinas que se ve recortada en este frenetismo puede ser el ejercicio, que aunque nos entregue más minutos en el día no es el movimiento más beneficioso para nuestra salud.
¿De qué se trata la rutina de 10 minutos para ganar masa muscular?
Sin embargo, con un poco de organización podemos despejar tan solo 10 minutos de nuestro día para hacer una rutina en este lapso tan corto de tiempo. Este entrenamiento es ideal para esas personas ocupadas y para hacerlo solo necesitamos prestar atención a la ejecución de cada ejercicio, para realizarlos de forma correcta y así activar el metabolismo, promover la pérdida de peso y aumentar la masa muscular.
Para comenzar configuramos el cronómetro para que indique 10 minutos y repetimos el circuito la cantidad de veces que pueda comprender ese tiempo sin descansar.
1. Estocadas, seis repeticiones de cada lado. Nos paramos con los pies separados a la altura de las caderas. Ejecutamos un paso largo hacia atrás, para lograr un ángulo de 90 grados cuando bajemos, y con la pierna de apoyo de adelante descendemos nuestro cuerpo.
2. Sentadillas laterales, seis repeticiones de cada lado. Para hacer este ejercicio empezamos con los pies separados a una distancia amplia con los mismos mirando al frente. Luego ejecutamos una sentadilla sentándonos sobre un lado de las caderas y y direccionando la rodilla hacia afuera. Repetimos en el otro lado.
3. Flexión de brazos, 10 repeticiones. Nos colocamos en la posición de plancha con las manos debajo de los hombros a esta misma altura. Mantenemos la espalda baja recta y no dejamos que las caderas se caigan. Bajamos nuestro cuerpo y mantenemos los codos cerca del torso mientras descendemos.
4. Puente de caderas, 10 repeticiones. Nos recostamos boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el piso. Apoyamos el peso en los talones, contraemos los glúteos y empujamos la cadera hacia arriba. Luego repetimos.
5. Escaladores, 30 segundos. Nos colocamos en posición de plancha. Mantenemos el abdomen contraido y corremos lo más rápido que podamos mientras traemos la rodilla al pecho en esta posición. No dejamos que las caderas se levanten, tratando de mantenerlas fijas mientras ejecutamos el ejercicio.