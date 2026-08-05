Cómo ganar masa muscular en casa: la rutina de 10 minutos que no requiere accesorios

Cuando las horas de trabajo se hacen eternas, el tiempo de estudio no alcanza y la semana se pasa volando, debemos restringirnos de ciertas actividades que pueden reducir aún más ese margen. Una de las primeras rutinas que se ve recortada en este frenetismo puede ser el ejercicio, que aunque nos entregue más minutos en el día no es el movimiento más beneficioso para nuestra salud.