El licuado casero que combate el dolor articular y ayuda a recuperar la movilidad

Resumen para apurados
- Un licuado casero de frutos rojos y jengibre ayuda a combatir el dolor de rodilla y articulaciones en Argentina al estimular la producción natural de colágeno.
- El desgaste corporal reduce el colágeno con los años. Los frutos rojos y el jengibre aportan antioxidantes y vitamina C, facilitando una preparación sencilla y nutritiva.
- Este hábito natural busca ofrecer una alternativa accesible para mejorar la movilidad, aliviar dolores articulares y prevenir el envejecimiento prematuro a largo plazo.
A medida que pasa el tiempo, el cuerpo humano comienza a mostrar signos de desgaste. Uno de los problemas más comunes es el dolor de rodilla, frecuentemente relacionado con la falta de colágeno. Para contrarrestar estos dolores, es fundamental mantener una dieta completa y variada que aporte todos los nutrientes necesarios, aunque esto puede ser un gran desafío para muchos. Afortunadamente, existen preparaciones como los licuados que pueden ayudar a alcanzar este objetivo.
¿Por qué es necesario el colágeno?
El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo detalla que el colágeno es una proteína esencial en el cuerpo humano, compuesta mayormente por aminoácidos glicina, prolina e hidroxiprolina. Esta proteína cumple un rol clave en la salud, ayudando en diversas funciones de estructuras corporales y retrasando el envejecimiento.
El colágeno es vital para prevenir arrugas, brindar firmeza y elasticidad a la piel. Además, durante la actividad física, puede proporcionar fuerza, mejorar los movimientos y evitar las tensiones propias del ejercicio. La producción de colágeno es esencial para reducir el dolor de articulaciones, ya que mejora la regeneración natural de los tejidos, particularmente de los cartílagos.
Los beneficios de los frutos rojos
Los licuados pueden ser grandes aliados de la alimentación, especialmente los de frutos rojos combinados con jengibre. Los frutos rojos, cultivados en el centro y sur del país durante el verano, ofrecen múltiples beneficios para la salud gracias a los nutrientes esenciales que contienen.
Principales beneficios de los frutos rojos:
Promueven el colágeno: la presencia de vitamina C, flavonoides y polifenoles ayuda a incrementar la producción de colágeno en el cuerpo.
Mejoran la función cognitiva: sus componentes pueden aumentar la velocidad de procesamiento de la información, ayudando a mantener una mente ágil y activa.
Son buenos antioxidantes: ayudan a combatir el daño celular causado por los radicales libres, contribuyendo a la reducción del riesgo de enfermedades crónicas y envejecimiento prematuro gracias a las antocianinas.
Fortalecen el sistema inmunológico: al estar repletos de vitaminas A, B y C, brindan los nutrientes esenciales para formar un sistema inmunológico fuerte, prevenir resfriados y aliviar los síntomas gripales.
Las propiedades del jengibre
El jengibre, cultivado en regiones tropicales de Asia, África o Brasil, fue utilizado por civilizaciones antiguas como condimento y por sus propiedades medicinales. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destaca sus múltiples beneficios para la salud. Principales beneficios del jengibre:
Activa los jugos digestivos
Evita los calambres y el dolor corporal
Mejora la circulación
Mejora la absorción de nutrientes esenciales
Reduce las náuseas y las migrañas
Evita el envejecimiento prematuro
Disminuye los niveles de estrés
Paso a paso: ¿cómo hacer un licuado de frutos rojos y jengibre?
Esta bebida natural puede colaborar con el correcto funcionamiento del cuerpo humano. Sigue estos pasos para preparar un delicioso y saludable licuado de frutos rojos y jengibre:
Limpiar los frutos rojos.
Colocarlos en la licuadora.
Añadir un pequeño trozo de jengibre.
Licuar hasta obtener una consistencia homogénea.
Agregar una taza de agua o leche a la preparación.
Añadir una cucharada de miel.
Integrar todos los ingredientes hasta obtener una consistencia líquida.