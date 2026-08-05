Cuánto tiempo tenés que caminar o correr en la cinta para eliminar la grasa abdominal

Para lograr una pérdida de peso real y mejorar la salud cardiovascular, las recomendaciones generales apuntan a realizar al menos 150 minutos de caminata a paso ligero o 75 minutos de carrera a ritmo constante por semana. Aunque no existe un ejercicio mágico que elimine grasa de una sola zona del cuerpo, un informe del medio especializado Verywell Health advierte que la actividad física constante combinada con una alimentación equilibrada reduce el porcentaje de grasa corporal global, beneficiando de forma directa a la zona del abdomen.