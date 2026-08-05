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Cuánto tiempo tenés que caminar o correr en la cinta para eliminar la grasa abdominal

Especialistas revelan las claves de tiempo e intensidad para quemar calorías, mejorar la salud del corazón y optimizar los entrenamientos diarios de forma segura.

Cuánto caminar en la caminadora para bajar grasa abdominal.
Cuánto caminar en la caminadora para bajar grasa abdominal. (Imagen Web)
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos de Verywell Health recomiendan realizar semanalmente 150 minutos de caminata rápida o 75 de carrera en cinta para reducir la grasa abdominal de forma efectiva.
  • La rutina se puede dividir en sesiones cortas de 25 a 30 minutos. Alternativas como subir la inclinación o aplicar HIIT potencian la quema calórica global del cuerpo.
  • El progreso gradual y la consulta médica previa previenen lesiones, garantizando resultados sostenibles y una mejora duradera en la salud cardiovascular de las personas.
Resumen generado con IA

Caminar o correr en la cinta se convirtió en una de las alternativas más prácticas para mantenerse en forma. Sin embargo, cuando el objetivo principal es perder esa grasa abdominal que suele ser tan resistente, surge una duda muy común: ¿cuánto tiempo hay que dedicarle realmente para ver resultados de forma efectiva?

El ejercicio para aliviar las piernas hinchadas y cansadas

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Para lograr una pérdida de peso real y mejorar la salud cardiovascular, las recomendaciones generales apuntan a realizar al menos 150 minutos de caminata a paso ligero o 75 minutos de carrera a ritmo constante por semana. Aunque no existe un ejercicio mágico que elimine grasa de una sola zona del cuerpo, un informe del medio especializado Verywell Health advierte que la actividad física constante combinada con una alimentación equilibrada reduce el porcentaje de grasa corporal global, beneficiando de forma directa a la zona del abdomen.

Estrategias para organizar la rutina en la cinta

Si la meta es cumplir con los 150 minutos semanales de caminata rápida, podés dividir el tiempo en sesiones de 30 minutos durante cinco días, o realizar dos jornadas de una hora y completar con una sesión más corta a mitad de semana. En caso de preferir la carrera a pie, bastará con sumar unos 25 minutos durante tres días para alcanzar la meta mínima de 75 minutos.

Para quienes ya cumplen estos tiempos y buscan dar un salto en sus resultados, ajustar la inclinación de la cinta resulta una excelente estrategia. Subir la pendiente incrementa el gasto calórico y la exigencia física sin necesidad de pasar horas entrenando, lo que optimiza el tiempo disponible de manera considerable.

Opciones para principiantes y el método HIIT

Aquellos que recién comienzan pueden optar por caminatas a velocidad moderada e ir incrementando el ritmo gradualmente. Una buena alternativa para iniciar consiste en realizar cinco minutos de calentamiento, aumentar la velocidad durante 15 minutos continuos y cerrar con otros cinco minutos de enfriamiento, repitiendo esta estructura cinco veces a la semana.

Otra tendencia muy utilizada es el entrenamiento en intervalos de alta intensidad (HIIT), el cual combina ráfagas breves de esfuerzo máximo con periodos de descanso activo. Este formato permite obtener los mismos beneficios cardiovasculares en sesiones mucho más cortas, ideales para quienes cuentan con poco tiempo en su rutina diaria.

Cómo lograr un progreso seguro 

A la hora de subir la intensidad o sumar más minutos a la rutina, la clave está en hacerlo de forma progresiva para evitar lesiones musculares. Escuchar las señales del propio cuerpo y cumplir siempre con el calentamiento previo y la vuelta a la calma son pasos fundamentales para sostener la actividad en el tiempo.

Antes de comenzar cualquier programa de ejercicio de alta exigencia, es crucial contar con supervisión médica, en especial si existen condiciones de salud previas. Tal como advierte el médico generalista en el medio citado Sohaib Imtiaz, "si tenés una condición de salud crónica como una afección cardíaca o pulmonar, estás embarazada, tenés una lesión o no estás seguro de algún síntoma, consultá a un profesional médico antes de comenzar o cambiar un ejercicio para evitar cualquier daño".

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