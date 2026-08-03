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El ejercicio para aliviar las piernas hinchadas y cansadas

Aunque no reemplaza la consulta médica, acostarse con las piernas elevadas durante unos minutos al día puede aliviar la hinchazón.

El ejercicio para aliviar las piernas hinchadas y cansadas
Imagen generada con la inteligencia artificial de Gemini
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Elevar las piernas durante 15 minutos diarios ayuda a las personas a aliviar la hinchazón y pesadez en el hogar, al favorecer el retorno de líquidos acumulados al corazón.
  • La retención de líquidos en piernas obedece al sobrepeso, viajes largos o sedentarismo. Expertos sugieren apoyar las piernas en la pared y hacer ejercicios de puntas de pie.
  • Aunque mejora el bienestar diario, los especialistas destacan que no sustituye la consulta médica ante problemas persistentes para descartar afecciones circulatorias graves.
Resumen generado con IA

La hinchazón de pies, piernas y tobillos puede ser causada por una multiplicidad de factores. El sobrepeso y la edad avanzada son algunas de las causas más frecuentes. En todos los casos, es importante llegar a una revisión con un médico especialista, porque también puede deberse a la presencia de coágulos o infecciones. La sensación de pesadez puede dificultar el desenvolvimiento diario y afectar la calidad de vida.

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Los viajes largos en avión o en auto, permanecer de pie mucho tiempo y hasta el ciclo menstrual son otros factores que comúnmente están ligados a la hinchazón de piernas. Para solucionarlo, hay una vieja práctica que tiene sus beneficios y que puede ayudar a aliviar la sensación de hinchazón.

Cómo aliviar la hinchazón de las piernas

La molestia de tener retención de líquido en las piernas es frecuente. Lo mismo sucede con un viejo truco para resolverlo. Se trata de la práctica de acostarse en la cama con las piernas elevadas, apoyadas en una pared, en un mueble cercano o en la cabecera de la cama. Hacerlo durante 15 minutos al día ofrece un beneficio que los expertos indican cuando se produce este problema.

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“No hay estudios clínicos de gran escala que lo certifiquen como tratamiento médico, así que conviene presentarlo como un gesto de bienestar y alivio puntual”, señala Paz Torralba, fundadora del centro The Beauty Concept. En este sentido, levantar las piernas no es una cura para una insuficiencia venosa. “Si la hinchazón es persistente o asimétrica, siempre se recomienda hacer una valoración con un especialista”, indica.

Más ejercicios para deshinchar las piernas

Antonio Arjona, fisioterapeuta, también indicó que romper el sedentarismo con pequeños ejercicios como ponerse en punta de pies varias veces seguidas es una buena manera de lidiar con el problema. “Si se van a llevar tacos, que no sean de más de cuatro centímetros”, remarcó también, sobre el uso de calzado que favorece la acumulación de líquidos y el esfuerzo desmedido de las piernas.

El sitio Medline Plus recomienda ejercitar las piernas, lo que ayuda a bombear líquidos desde estas de nuevo hasta el corazón. Otras sugerencias son:

  • Seguir una dieta baja en sal para reducir la retención de líquidos y la hinchazón.
  • Usar medias especiales de compresión que se consiguen en la mayoría de las farmacias y tiendas de suministros médicos.
  • Al viajar, tomar descansos con frecuencia para ponerse de pie y desplazarse.
  • Evitar usar ropa o ligueros apretados alrededor de los muslos.
  • Bajar de peso en los casos en que sea necesario.

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