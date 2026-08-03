El ejercicio para aliviar las piernas hinchadas y cansadas

Cómo aliviar la hinchazón de las piernas

La molestia de tener retención de líquido en las piernas es frecuente. Lo mismo sucede con un viejo truco para resolverlo. Se trata de la práctica de acostarse en la cama con las piernas elevadas, apoyadas en una pared, en un mueble cercano o en la cabecera de la cama. Hacerlo durante 15 minutos al día ofrece un beneficio que los expertos indican cuando se produce este problema.