Los Pumas se juegan mucho más que un triunfo ante Sudáfrica: así puede cambiar el ranking mundial

Los Pumas afrontarán este sábado un desafío de máxima exigencia frente a Sudáfrica por la Copa Visa Galicia, pero el encuentro en el estadio José Amalfitani no solo tendrá importancia desde lo deportivo. El resultado también podría modificar de manera considerable el Ranking de World Rugby, donde el seleccionado argentino tiene la posibilidad de escalar posiciones y, de paso, provocar un cambio en la cima de la clasificación mundial.