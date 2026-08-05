Los Pumas se juegan mucho más que un triunfo ante Sudáfrica: así puede cambiar el ranking mundial
El seleccionado argentino enfrentará a los Springboks por la Copa Visa Galicia con la posibilidad de escalar hasta dos posiciones en el Ranking de World Rugby. Incluso, un triunfo le quitaría el liderazgo a Sudáfrica.
Resumen para apurados
- Los Pumas enfrentan a Sudáfrica este sábado en el estadio José Amalfitani por la Copa Visa Galicia para intentar escalar posiciones en el ranking de World Rugby.
- Argentina (7°) ganará puntos si vence al líder Sudáfrica, subiendo al 5° o 6° puesto. Debido a la brecha de ranking, una derrota no le restará unidades.
- Una victoria argentina cambiaría la cima del ranking mundial, quitándole el liderazgo a Sudáfrica en favor de Nueva Zelanda y posicionando a Los Pumas en el Top 5.
Los Pumas afrontarán este sábado un desafío de máxima exigencia frente a Sudáfrica por la Copa Visa Galicia, pero el encuentro en el estadio José Amalfitani no solo tendrá importancia desde lo deportivo. El resultado también podría modificar de manera considerable el Ranking de World Rugby, donde el seleccionado argentino tiene la posibilidad de escalar posiciones y, de paso, provocar un cambio en la cima de la clasificación mundial.
El equipo dirigido por Felipe Contepomi llega al compromiso ubicado en el séptimo puesto, con 83,13 puntos, mientras que los Springboks lideran el escalafón con 93,96 unidades. Por tratarse de un enfrentamiento entre un equipo ubicado fuera del Top 5 y el número uno del mundo, el sistema de puntuación ofrece una importante recompensa para Argentina en caso de conseguir una victoria.
Los escenarios para Los Pumas en el ranking
Si Los Pumas derrotan a Sudáfrica con punto bonus, sumarán 3,00 puntos y ascenderán directamente hasta el quinto lugar del Ranking de World Rugby.
En cambio, si el triunfo llega sin punto bonus, el seleccionado argentino incorporará 2,00 unidades, suficientes para superar a Escocia y ubicarse en la sexta posición.
Existe otro dato alentador para el conjunto albiceleste. En caso de una derrota, Argentina no perderá puntos debido a la diferencia de ranking entre ambos seleccionados, por lo que conservará el séptimo puesto independientemente del resultado.
Además, una victoria de Los Pumas tendría otra consecuencia importante: Sudáfrica perdería el liderazgo del ranking mundial, que pasaría a manos de Nueva Zelanda, modificando la cima de la clasificación por primera vez en varios meses.