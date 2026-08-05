DeportesRugby

Los Pumas se juegan mucho más que un triunfo ante Sudáfrica: así puede cambiar el ranking mundial

El seleccionado argentino enfrentará a los Springboks por la Copa Visa Galicia con la posibilidad de escalar hasta dos posiciones en el Ranking de World Rugby. Incluso, un triunfo le quitaría el liderazgo a Sudáfrica.

Los Pumas cantando el himno en Santiago del Estero.
Los Pumas cantando el himno en Santiago del Estero.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los Pumas enfrentan a Sudáfrica este sábado en el estadio José Amalfitani por la Copa Visa Galicia para intentar escalar posiciones en el ranking de World Rugby.
  • Argentina (7°) ganará puntos si vence al líder Sudáfrica, subiendo al 5° o 6° puesto. Debido a la brecha de ranking, una derrota no le restará unidades.
  • Una victoria argentina cambiaría la cima del ranking mundial, quitándole el liderazgo a Sudáfrica en favor de Nueva Zelanda y posicionando a Los Pumas en el Top 5.
Resumen generado con IA

Los Pumas afrontarán este sábado un desafío de máxima exigencia frente a Sudáfrica por la Copa Visa Galicia, pero el encuentro en el estadio José Amalfitani no solo tendrá importancia desde lo deportivo. El resultado también podría modificar de manera considerable el Ranking de World Rugby, donde el seleccionado argentino tiene la posibilidad de escalar posiciones y, de paso, provocar un cambio en la cima de la clasificación mundial.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi llega al compromiso ubicado en el séptimo puesto, con 83,13 puntos, mientras que los Springboks lideran el escalafón con 93,96 unidades. Por tratarse de un enfrentamiento entre un equipo ubicado fuera del Top 5 y el número uno del mundo, el sistema de puntuación ofrece una importante recompensa para Argentina en caso de conseguir una victoria.

Los escenarios para Los Pumas en el ranking

Si Los Pumas derrotan a Sudáfrica con punto bonus, sumarán 3,00 puntos y ascenderán directamente hasta el quinto lugar del Ranking de World Rugby.

En cambio, si el triunfo llega sin punto bonus, el seleccionado argentino incorporará 2,00 unidades, suficientes para superar a Escocia y ubicarse en la sexta posición.

Existe otro dato alentador para el conjunto albiceleste. En caso de una derrota, Argentina no perderá puntos debido a la diferencia de ranking entre ambos seleccionados, por lo que conservará el séptimo puesto independientemente del resultado.

Además, una victoria de Los Pumas tendría otra consecuencia importante: Sudáfrica perdería el liderazgo del ranking mundial, que pasaría a manos de Nueva Zelanda, modificando la cima de la clasificación por primera vez en varios meses.

Así está el Top 10 del Ranking de World Rugby

  • Sudáfrica – 93,96 puntos
  • Nueva Zelanda – 92,28
  • Irlanda – 88,08
  • Francia – 87,43
  • Inglaterra – 85,68
  • Escocia – 84,78
  • Argentina – 83,13
  • Australia – 81,61
  • Fiyi – 78,00
  • Japón – 76,42

    • Temas Los PumasSpringboksWorld Rugby
    Tamaño texto
    Comentarios
    NOTICIAS RELACIONADAS
    Los Pumas 7's ya conocen el nuevo formato del Circuito Mundial de Seven 2026-2027

    Los Pumas 7's ya conocen el nuevo formato del Circuito Mundial de Seven 2026-2027

    Rassie Erasmus elogió a Los Pumas y lanzó una advertencia antes del duelo en Vélez

    Rassie Erasmus elogió a Los Pumas y lanzó una advertencia antes del duelo en Vélez

    Los Pumas buscan romper la historia: así está el historial frente a Sudáfrica

    Los Pumas buscan romper la historia: así está el historial frente a Sudáfrica

    Los Pumas 7's ya conocen el camino hacia Los Ángeles 2028: cómo será la clasificación olímpica

    Los Pumas 7's ya conocen el camino hacia Los Ángeles 2028: cómo será la clasificación olímpica

    El tucumano Martiniano Arrieta no se conforma: quiere afianzarse en Los Pumas 7s y pelear arriba

    El tucumano Martiniano Arrieta no se conforma: quiere afianzarse en Los Pumas 7s y pelear arriba

    Lo más popular
    Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra
    1

    Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

    La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur
    2

    La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur

    Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron
    3

    Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

    ¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?
    4

    ¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

    Después de la niebla y la llovizna, así estará hoy el tiempo en Tucumán
    5

    Después de la niebla y la llovizna, así estará hoy el tiempo en Tucumán

    Ranking notas premium
    El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores
    1

    El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

    La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur
    2

    La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur

    “La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”
    3

    “La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”

    El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos
    4

    El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos

    ¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?
    5

    ¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

    Más Noticias
    Boca presentó su nueva camiseta titular con un histórico cambio en el escudo: ¿cuánto cuesta cada versión?

    Boca presentó su nueva camiseta titular con un histórico cambio en el escudo: ¿cuánto cuesta cada versión?

    El mensaje del Papu Gómez que generó preocupación en las redes sociales

    El mensaje del "Papu" Gómez que generó preocupación en las redes sociales

    El video de Lionel Messi caminando por Miami que sorprendió a todos: “Es una personita más”

    El video de Lionel Messi caminando por Miami que sorprendió a todos: “Es una personita más”

    Boca recibe a Estudiantes: hora, TV y todo lo que hay que saber del duelo por el Clausura

    Boca recibe a Estudiantes: hora, TV y todo lo que hay que saber del duelo por el Clausura

    Mastantuono deja Real Madrid y jugará una temporada en otro equipo de Europa

    Mastantuono deja Real Madrid y jugará una temporada en otro equipo de Europa

    Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

    Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

    Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

    Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

    Es tucumano, se formó en un club creado por un centro de estudiantes y hoy vive del futsal en Italia

    Es tucumano, se formó en un club creado por un centro de estudiantes y hoy vive del futsal en Italia

    Comentarios