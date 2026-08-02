El tucumano Martiniano Arrieta no se conforma: quiere afianzarse en Los Pumas 7's y pelear arriba

La adaptación ya quedó atrás. Después de un primer año en el que tuvo que ganarse un lugar dentro de un plantel que atravesaba una renovación importante, Martiniano Arrieta empieza una nueva temporada con Los Pumas 7's desde otro lugar. Ya conoce la exigencia del Circuito Mundial, entiende la dinámica de uno de los mejores equipos del planeta y sabe que ahora el desafío será diferente: dejar de ser una apuesta para convertirse en una pieza cada vez más importante dentro del seleccionado argentino.