El tucumano Martiniano Arrieta no se conforma: quiere afianzarse en Los Pumas 7's y pelear arriba

Resumen para apurados
- El tucumano Martiniano Arrieta inició la pretemporada con Los Pumas 7's en Argentina para consolidarse en el plantel y sumar minutos en la nueva temporada.
- Tras integrarse en un proceso de renovación bajo el mando de Santiago Gómez Cora, Arrieta superó su etapa de adaptación en el equipo tras perderse el Mundial U20 por lesión.
- La afianzación de jóvenes talentos busca sostener a Argentina en la élite del rugby sevens internacional y competir por los primeros puestos en las próximas etapas del circuito.
La adaptación ya quedó atrás. Después de un primer año en el que tuvo que ganarse un lugar dentro de un plantel que atravesaba una renovación importante, Martiniano Arrieta empieza una nueva temporada con Los Pumas 7's desde otro lugar. Ya conoce la exigencia del Circuito Mundial, entiende la dinámica de uno de los mejores equipos del planeta y sabe que ahora el desafío será diferente: dejar de ser una apuesta para convertirse en una pieza cada vez más importante dentro del seleccionado argentino.
El wing surgido en Universitario participa de la pretemporada que encabeza Santiago Gómez Cora con una idea fija. Quiere jugar más, sostenerse dentro del plantel y seguir creciendo en un equipo que mantiene intacta su ambición de pelear en los primeros puestos del mundo. "Esta temporada la encaro con expectativas muy altas", resumió Arrieta al analizar el inicio del nuevo ciclo.
La ilusión tiene fundamentos. El tucumano fue uno de los jugadores que se incorporó durante el recambio que atravesó el seleccionado en la última temporada. Con varias caras nuevas y la necesidad de reemplazar nombres de peso, el cuerpo técnico apostó por una camada joven que respondió con actuaciones competitivas, aunque sin poder traducir ese crecimiento en títulos.
Por eso, cuando hace el balance del año anterior, el análisis mezcla satisfacción con una sensación de oportunidad perdida. "Siendo un equipo de recambio, con muchos chicos nuevos que nos sumamos, el balance fue muy bueno. Obviamente quedó un sabor agridulce porque por uno o dos puntos pudimos haber estado en lo más alto y no se nos dio", explicó.
En un circuito tan parejo como el del seven, donde cada detalle puede modificar una tabla general o definir una semifinal, esas diferencias mínimas suelen marcar temporadas enteras. Argentina estuvo cerca en más de una oportunidad, pero no logró terminar de dar el golpe.
Sin embargo, lejos de enfocarse en lo que faltó, Arrieta prefiere mirar hacia adelante. Entiende que aquel proceso de renovación dejó una base sólida y que ahora el equipo tiene más herramientas para volver a competir con las principales potencias.
También cambió su realidad personal. Ya no llega como un jugador que busca demostrar que merece una oportunidad. Ahora sabe lo que implica vestir la camiseta de Los Pumas 7's y apunta a consolidarse definitivamente. "El objetivo es sumar la mayor cantidad de minutos posible, mantenerme adentro del plantel y del equipo", afirmó.
La competencia, de todos modos, no da margen para relajarse. Los Pumas 7's se caracterizan por tener una de las disputas internas más exigentes del circuito. Cada concentración representa un examen y cada torneo puede modificar el orden de consideración del cuerpo técnico. Por eso, para Arrieta, la única receta posible sigue siendo la misma que lo llevó hasta ahí.
"Picar la piedra”, dijo. La expresión apareció una y otra vez durante la charla. No como una frase de ocasión, sino como una forma de entender el deporte.
Ese concepto también atraviesa la identidad que Gómez Cora construyó durante más de una década al frente del seleccionado. Un equipo que prioriza el trabajo cotidiano antes que los resultados inmediatos y que hizo de la constancia una marca registrada.
Arrieta siente que esa cultura sigue intacta. "Trabajamos mucho puertas adentro. Somos un grupo increíble, muy unido. Tenemos que seguir creciendo como grupo y como equipo", destacó.
En un deporte donde las giras implican convivir durante semanas alrededor del mundo, la fortaleza del grupo suele transformarse en una ventaja competitiva. El tucumano remarcó que esa unión fue una de las claves para que un plantel con tantas caras nuevas pudiera sostener el nivel de Argentina durante la temporada pasada.
Por eso también relativiza la obsesión por los resultados. No porque no importe ganar. Todo lo contrario. Pero entiende que poner el foco únicamente en el marcador suele desviar la atención de lo verdaderamente importante.
"Los resultados nos los tomamos como que son lo de menos. Obviamente a todos nos gusta ganar y todos queremos ganar, pero primero está seguir haciendo nuestro trabajo", explicó.
El mensaje refleja una de las principales fortalezas de este seleccionado. Mientras desde afuera muchas veces la mirada se posa sobre las medallas, los títulos o la posición en la tabla, puertas adentro la prioridad sigue siendo el proceso. La mejora constante. La competencia diaria. El entrenamiento invisible.
Arrieta está convencido de que ese camino termina dando resultados. "Llegan solos. El trabajo siempre paga", aseguró.
Esa frase resume, quizás, el momento que atraviesa su carrera. Hace apenas un tiempo, una lesión lo dejaba sin la posibilidad de disputar el Mundial con Los Pumitas. Hoy forma parte de la estructura de uno de los seleccionados más exitosos del rugby argentino de los últimos años y encara una nueva temporada con la ambición de afianzarse definitivamente.
El objetivo ya no es llegar. El objetivo es quedarse. Y para Martiniano Arrieta, el camino sigue siendo exactamente el mismo: entrenar, competir, volver a entrenar y seguirMartiniano Arrieta picando la piedra. Porque, como aprendió en este tiempo dentro de Los Pumas 7's, el trabajo termina encontrando su recompensa.