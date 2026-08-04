Rassie Erasmus elogió a Los Pumas y lanzó una advertencia antes del duelo en Vélez

Resumen para apurados
- Rassie Erasmus, DT de Sudáfrica, elogió a Los Pumas antes del partido de este sábado en Vélez, advirtiendo que su equipo deberá dar el máximo para vencer a Argentina.
- El entrenador sudafricano destacó la calidad del plantel argentino bajo el mando de Felipe Contepomi, la solidez física de sus forwards y el historial competitivo previo.
- El respeto exhibido reafirma la consolidación de Los Pumas entre las potencias globales del rugby y anticipa un cruce parejo de alto nivel técnico en Buenos Aires.
El respeto de Sudáfrica hacia Los Pumas quedó reflejado en las palabras de Rassie Erasmus. Después de confirmar la formación de los Springboks para el partido del sábado en el estadio José Amalfitani, el entrenador sudafricano elogió el presente del seleccionado argentino y dejó en claro que no espera un compromiso sencillo en Buenos Aires.
El encuentro, que se disputará desde las 16.10 por la Copa Visa Galicia, marcará un nuevo cruce entre dos de los seleccionados más competitivos del rugby internacional. Para Erasmus, el crecimiento que mostró Argentina en los últimos años convirtió al equipo dirigido por Felipe Contepomi en un rival capaz de complicar a cualquier potencia.
"Son un equipo de calidad con jugadores que militan en varias competiciones y países, y están bien entrenados bajo la dirección de Felipe Contepomi", destacó el entrenador de los Springboks.
Un rival al que no se puede subestimar
Erasmus aseguró que la clave para quedarse con la victoria será mantener la concentración desde el primer minuto y aprovechar cada oportunidad que se presente durante el encuentro.
"Tenemos que estar atentos desde el principio, ser precisos en nuestra ejecución y convertir las ocasiones que creemos en puntos si queremos obtener el resultado deseado", explicó.
El entrenador también remarcó que Argentina combina fortaleza física con calidad en el juego de los backs, una mezcla que obliga a su equipo a sostener un rendimiento muy alto durante todo el partido.
"Tienen una delantera potente y unos tres cuartos peligrosos. Además, contarán con el apoyo de una afición muy apasionada, así que tendremos que estar en nuestro mejor momento para ganar este partido", señaló.
Erasmus recordó, además, que los antecedentes recientes entre ambos seleccionados demuestran que los Springboks nunca tuvieron partidos sencillos frente a Los Pumas.
"En el pasado hemos tenido que esforzarnos al máximo para conseguir resultados contra ellos en varias ocasiones. Este fin de semana tendremos que hacer un verdadero esfuerzo durante los 80 minutos y estamos deseando afrontar el reto", indicó.
Las declaraciones del entrenador reflejan el respeto que el bicampeón del mundo le tiene al seleccionado argentino. Lejos de considerar el partido como un trámite, Erasmus entiende que Sudáfrica deberá mostrar su mejor versión si pretende comenzar con una victoria su visita al estadio José Amalfitani frente a un rival que continúa consolidándose entre las principales potencias del rugby internacional.