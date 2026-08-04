Rassie Erasmus elogió a Los Pumas y lanzó una advertencia antes del duelo en Vélez

El respeto de Sudáfrica hacia Los Pumas quedó reflejado en las palabras de Rassie Erasmus. Después de confirmar la formación de los Springboks para el partido del sábado en el estadio José Amalfitani, el entrenador sudafricano elogió el presente del seleccionado argentino y dejó en claro que no espera un compromiso sencillo en Buenos Aires.