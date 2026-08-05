El gran antecedente de Los Pumas en Vélez que ilusiona antes del duelo con Sudáfrica

Los Pumas volverán a presentarse este sábado en el estadio José Amalfitani con un recuerdo imborrable todavía fresco en la memoria. El seleccionado argentino recibirá a Sudáfrica por la Copa Visa Galicia en el mismo escenario donde consiguió uno de los triunfos más importantes de su historia reciente: la victoria frente a los All Blacks que marcó un antes y un después para el rugby nacional.