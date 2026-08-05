El gran antecedente de Los Pumas en Vélez que ilusiona antes del duelo con Sudáfrica
El seleccionado argentino volverá a jugar en el estadio José Amalfitani después de casi un año. En su última presentación en Liniers consiguió un histórico triunfo frente a los All Blacks que quedó grabado en la historia del rugby nacional.
Resumen para apurados
- Los Pumas recibirán a Sudáfrica este sábado en el estadio de Vélez por la Copa Visa Galicia, buscando repetir el triunfo histórico obtenido allí frente a los All Blacks.
- El seleccionado de Felipe Contepomi acumula dos victorias consecutivas en Liniers, destacándose el inédito triunfo 29-23 ante Nueva Zelanda en 2025 y otro previo ante Francia.
- El cruce ante los bicampeones mundiales pondrá a prueba la consolidación del equipo nacional en la elite del rugby y su fortaleza como local en Buenos Aires.
Los Pumas volverán a presentarse este sábado en el estadio José Amalfitani con un recuerdo imborrable todavía fresco en la memoria. El seleccionado argentino recibirá a Sudáfrica por la Copa Visa Galicia en el mismo escenario donde consiguió uno de los triunfos más importantes de su historia reciente: la victoria frente a los All Blacks que marcó un antes y un después para el rugby nacional.
El regreso a Liniers también significará el retorno del equipo de Felipe Contepomi a la Ciudad de Buenos Aires después de casi un año, con la ilusión de repetir una actuación que quedó grabada entre las páginas más gloriosas de Los Pumas.
El día que Los Pumas hicieron historia frente a Nueva Zelanda
El 23 de agosto de 2025, el estadio de Vélez fue escenario de un resultado histórico. Los Pumas derrotaron 29-23 a Nueva Zelanda por la segunda fecha del Rugby Championship y lograron un hito que parecía imposible: vencer por primera vez a los All Blacks en territorio argentino.
Más allá de la magnitud del rival, el triunfo tuvo un enorme valor simbólico. Argentina ya había derrotado anteriormente a los neozelandeses, pero nunca lo había conseguido jugando como local.
Aquel encuentro también confirmó el crecimiento del equipo dirigido por Felipe Contepomi, que mostró personalidad para sostener la ventaja frente al seleccionado más ganador de la historia del rugby.
Ese éxito, además, prolongó una muy buena racha del conjunto argentino en el estadio José Amalfitani.
En su presentación anterior en Liniers, disputada durante 2024, Los Pumas también habían celebrado. En esa oportunidad superaron 33-25 a Francia en un partido que quedó marcado por otro motivo especial: fue el encuentro número 100 de Pablo Matera con la camiseta del seleccionado argentino.
Gracias a esos resultados, el equipo nacional acumula dos victorias consecutivas en Vélez, un dato que alimenta la ilusión de cara al compromiso frente a los actuales bicampeones del mundo.
Ahora, el desafío será aún mayor. Del otro lado estará Sudáfrica, un rival con amplio dominio en el historial y que llegará con varias de sus principales figuras para disputar la Copa Visa Galicia.
Sin embargo, Los Pumas saben que Vélez les trae buenos recuerdos. El estadio fue escenario de una de las noches más importantes de la era Contepomi y se transformó en un lugar donde el seleccionado volvió a demostrar que puede competir de igual a igual frente a las grandes potencias del rugby mundial.
Con ese antecedente como impulso, Argentina buscará volver a hacerse fuerte en Buenos Aires y sumar otro triunfo histórico, esta vez frente a los Springboks, para seguir construyendo una nueva etapa de crecimiento en el plano internacional.