Cambio de último momento: World Rugby designó un árbitro inglés para Los Pumas-Sudáfrica

Resumen para apurados
- World Rugby designó al inglés Christophe Ridley para arbitrar Los Pumas-Sudáfrica este sábado en Vélez, tras la lesión del francés Pierre Brousset en un entrenamiento.
- Brousset se lesionó antes de viajar a Argentina. La terna se completó con jueces asistentes de Francia y Gales para el duelo correspondiente a la Copa Visa Galicia.
- Con un estadio colmado, Los Pumas buscarán dar el golpe ante los bicampeones del mundo, que presentarán a sus figuras en un cruce clave de la ventana internacional.
World Rugby anunció una modificación de último momento en la designación arbitral para el encuentro que disputarán Los Pumas y Sudáfrica este sábado en el estadio José Amalfitani. A pocos días del esperado compromiso, el organismo rector del rugby mundial confirmó que el francés Pierre Brousset no podrá dirigir el partido y será reemplazado por el inglés Christophe Ridley.
La noticia se conoció luego de que Brousset sufriera una lesión durante una sesión de entrenamiento, situación que obligó a World Rugby a realizar un cambio en la conducción del encuentro que enfrentará al seleccionado argentino con los vigentes bicampeones del mundo.
Christophe Ridley tomará el lugar de Pierre Brousset
Ridley, uno de los árbitros de mayor proyección dentro del panel internacional de World Rugby, será finalmente el encargado de impartir justicia en el estadio de Vélez Sarsfield, donde Los Pumas buscarán dar el golpe frente al poderoso conjunto sudafricano.
El cambio responde exclusivamente a la lesión sufrida por Brousset, quien había sido designado originalmente para conducir el partido, pero quedó desafectado antes de viajar a la Argentina.
Con esta modificación, World Rugby también confirmó cómo quedará integrada la terna arbitral para el compromiso correspondiente a la Copa Visa Galicia.
El inglés Christophe Ridley será el referee principal, mientras que el francés Luc Ramos y el galés Craig Evans actuarán como jueces asistentes.
Por su parte, el Television Match Official (TMO) estará a cargo del galés Ben Whitehouse, mientras que el inglés Ian Tempest cumplirá funciones como Foul Play Review Official (FPRO), responsable de revisar acciones de juego brusco cuando sea requerido.
La modificación en la designación arbitral se suma a la expectativa que rodea al encuentro entre argentinos y sudafricanos, uno de los partidos más atractivos de la ventana internacional.
Los Springboks ya confirmaron la formación con la que afrontarán el compromiso y presentarán un equipo reforzado con el regreso de varias de sus principales figuras, una muestra de la importancia que le asignan al duelo en Buenos Aires.
Del lado argentino, Felipe Contepomi también ultima detalles para definir el XV inicial que buscará comenzar la serie con una actuación convincente ante el actual bicampeón del mundo.
Más allá del cambio de árbitro, el encuentro mantiene intacta su relevancia. Con un Vélez que promete lucir colmado, Los Pumas intentarán volver a hacerse fuertes como locales frente a uno de los seleccionados más poderosos del planeta, ahora con Christophe Ridley como máxima autoridad dentro del campo de juego.