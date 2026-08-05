Cambio de último momento: World Rugby designó un árbitro inglés para Los Pumas-Sudáfrica

World Rugby anunció una modificación de último momento en la designación arbitral para el encuentro que disputarán Los Pumas y Sudáfrica este sábado en el estadio José Amalfitani. A pocos días del esperado compromiso, el organismo rector del rugby mundial confirmó que el francés Pierre Brousset no podrá dirigir el partido y será reemplazado por el inglés Christophe Ridley.