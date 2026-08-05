DeportesRugby

Cambio de último momento: World Rugby designó un árbitro inglés para Los Pumas-Sudáfrica

El francés Pierre Brousset fue desafectado por una lesión y World Rugby confirmó al inglés Christophe Ridley como juez principal del duelo entre Los Pumas y Sudáfrica por la Copa Visa Galicia.

Christophe Ridley será el árbitro en Los Pumas vs Sudáfrica
Christophe Ridley será el árbitro en Los Pumas vs Sudáfrica
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • World Rugby designó al inglés Christophe Ridley para arbitrar Los Pumas-Sudáfrica este sábado en Vélez, tras la lesión del francés Pierre Brousset en un entrenamiento.
  • Brousset se lesionó antes de viajar a Argentina. La terna se completó con jueces asistentes de Francia y Gales para el duelo correspondiente a la Copa Visa Galicia.
  • Con un estadio colmado, Los Pumas buscarán dar el golpe ante los bicampeones del mundo, que presentarán a sus figuras en un cruce clave de la ventana internacional.
Resumen generado con IA

World Rugby anunció una modificación de último momento en la designación arbitral para el encuentro que disputarán Los Pumas y Sudáfrica este sábado en el estadio José Amalfitani. A pocos días del esperado compromiso, el organismo rector del rugby mundial confirmó que el francés Pierre Brousset no podrá dirigir el partido y será reemplazado por el inglés Christophe Ridley.

La noticia se conoció luego de que Brousset sufriera una lesión durante una sesión de entrenamiento, situación que obligó a World Rugby a realizar un cambio en la conducción del encuentro que enfrentará al seleccionado argentino con los vigentes bicampeones del mundo.

Christophe Ridley tomará el lugar de Pierre Brousset

Ridley, uno de los árbitros de mayor proyección dentro del panel internacional de World Rugby, será finalmente el encargado de impartir justicia en el estadio de Vélez Sarsfield, donde Los Pumas buscarán dar el golpe frente al poderoso conjunto sudafricano.

El cambio responde exclusivamente a la lesión sufrida por Brousset, quien había sido designado originalmente para conducir el partido, pero quedó desafectado antes de viajar a la Argentina.

Con esta modificación, World Rugby también confirmó cómo quedará integrada la terna arbitral para el compromiso correspondiente a la Copa Visa Galicia.

El inglés Christophe Ridley será el referee principal, mientras que el francés Luc Ramos y el galés Craig Evans actuarán como jueces asistentes.

Por su parte, el Television Match Official (TMO) estará a cargo del galés Ben Whitehouse, mientras que el inglés Ian Tempest cumplirá funciones como Foul Play Review Official (FPRO), responsable de revisar acciones de juego brusco cuando sea requerido.

La modificación en la designación arbitral se suma a la expectativa que rodea al encuentro entre argentinos y sudafricanos, uno de los partidos más atractivos de la ventana internacional.

Los Springboks ya confirmaron la formación con la que afrontarán el compromiso y presentarán un equipo reforzado con el regreso de varias de sus principales figuras, una muestra de la importancia que le asignan al duelo en Buenos Aires.

Del lado argentino, Felipe Contepomi también ultima detalles para definir el XV inicial que buscará comenzar la serie con una actuación convincente ante el actual bicampeón del mundo.

Más allá del cambio de árbitro, el encuentro mantiene intacta su relevancia. Con un Vélez que promete lucir colmado, Los Pumas intentarán volver a hacerse fuertes como locales frente a uno de los seleccionados más poderosos del planeta, ahora con Christophe Ridley como máxima autoridad dentro del campo de juego.

Temas Los PumasBuenos AiresSudáfricaClub Atlético Vélez SarsfieldGalesArgentinaWorld RugbyEstadio José Amalfitani
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los Pumas 7's ya conocen el nuevo formato del Circuito Mundial de Seven 2026-2027

Los Pumas 7's ya conocen el nuevo formato del Circuito Mundial de Seven 2026-2027

Rassie Erasmus elogió a Los Pumas y lanzó una advertencia antes del duelo en Vélez

Rassie Erasmus elogió a Los Pumas y lanzó una advertencia antes del duelo en Vélez

El tucumano Martiniano Arrieta no se conforma: quiere afianzarse en Los Pumas 7s y pelear arriba

El tucumano Martiniano Arrieta no se conforma: quiere afianzarse en Los Pumas 7s y pelear arriba

Justo Piccardo respaldó la decisión de Domingo Miotti de jugar para Italia: “Lo voy a bancar”

Justo Piccardo respaldó la decisión de Domingo Miotti de jugar para Italia: “Lo voy a bancar”

Sudáfrica confirmó su formación para enfrentar a Los Pumas en Vélez

Sudáfrica confirmó su formación para enfrentar a Los Pumas en Vélez

Lo más popular
Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra
1

Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur
2

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron
3

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?
4

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

Después de la niebla y la llovizna, así estará hoy el tiempo en Tucumán
5

Después de la niebla y la llovizna, así estará hoy el tiempo en Tucumán

Ranking notas premium
El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores
1

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur
2

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”
3

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos
4

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?
5

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

Más Noticias
Mastantuono deja Real Madrid y jugará una temporada en otro equipo de Europa

Mastantuono deja Real Madrid y jugará una temporada en otro equipo de Europa

El papa León XIV visitará Argentina en noviembre durante una gira por Sudamérica

El papa León XIV visitará Argentina en noviembre durante una gira por Sudamérica

Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

Después de la niebla y la llovizna, así estará hoy el tiempo en Tucumán

Después de la niebla y la llovizna, así estará hoy el tiempo en Tucumán

Lebbos denunció que están paralizadas 25 causas derivadas del caso de Paulina

Lebbos denunció que están paralizadas 25 causas derivadas del caso de Paulina

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

Es tucumano, se formó en un club creado por un centro de estudiantes y hoy vive del futsal en Italia

Es tucumano, se formó en un club creado por un centro de estudiantes y hoy vive del futsal en Italia

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

Comentarios