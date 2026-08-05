Los Pumas buscan romper la historia: así está el historial frente a Sudáfrica
El seleccionado argentino volverá a enfrentar a los Springboks este sábado en Vélez por la Copa Visa Galicia. Repasá cómo está el historial, las cuatro victorias de Los Pumas y los últimos antecedentes entre ambos equipos.
Resumen para apurados
- Los Pumas enfrentan este sábado a Sudáfrica en el estadio Vélez por la Copa Visa Galicia, buscando revertir un historial desfavorable ante el bicampeón mundial.
- El historial registra 35 victorias sudafricanas, un empate y solo cuatro triunfos argentinos, siendo el último de Los Pumas en septiembre de 2024 por 29-28.
- El encuentro representa una nueva oportunidad para que el rugby argentino demuestre su evolución frente a la máxima potencia mundial y acorte la brecha histórica.
Los Pumas volverán a enfrentarse este sábado con uno de los rivales más exigentes del rugby internacional. En el estadio José Amalfitani, el seleccionado argentino recibirá a Sudáfrica por la Copa Visa Galicia, un encuentro que pondrá frente a frente a dos equipos que protagonizaron grandes batallas durante las últimas décadas, aunque con un claro dominio de los Springboks en el historial.
El conjunto dirigido por Felipe Contepomi intentará escribir un nuevo capítulo frente al actual bicampeón del mundo y mejorar un registro que históricamente favorece al seleccionado sudafricano.
Un historial ampliamente favorable a los Springboks
Argentina y Sudáfrica se enfrentaron en 40 oportunidades desde el primer cruce entre ambos seleccionados.
Los números reflejan la superioridad de los Springboks, que acumulan 35 victorias, mientras que Los Pumas solo lograron imponerse en cuatro ocasiones. El restante encuentro terminó igualado: fue el 25 de agosto de 2012, en Mendoza, con empate 16-16, en el primer enfrentamiento entre ambos desde el ingreso argentino al entonces Rugby Championship.
A pesar de la diferencia en el historial, el seleccionado argentino logró construir algunos triunfos históricos que quedaron grabados para siempre en la memoria de los hinchas.
La primera victoria llegó el 8 de agosto de 2015, cuando el equipo dirigido por Daniel Hourcade sorprendió al mundo al vencer 37-25 en Durban, consiguiendo el primer éxito argentino frente a Sudáfrica.
Un año más tarde, el 27 de agosto de 2016, Los Pumas volvieron a celebrar, esta vez en Salta, con un ajustado 26-24 que confirmó el crecimiento del equipo frente a una de las grandes potencias del rugby mundial.
El tercer triunfo llegó el 25 de agosto de 2018, en Mendoza, donde Argentina se impuso con autoridad por 32-19.
El antecedente más reciente también dejó una enorme alegría para el rugby nacional. El 21 de septiembre de 2024, en Santiago del Estero, Los Pumas derrotaron de manera agónica a los Springboks por 29-28, en uno de los partidos más emocionantes de los últimos años.
Sin embargo, los cruces posteriores volvieron a quedar en manos del conjunto africano. En septiembre de 2025, Sudáfrica goleó 67-30 en Durban y, semanas después, se quedó con un duelo mucho más equilibrado al imponerse 29-27 en Londres.
Ahora, ambos volverán a verse las caras en Buenos Aires. El partido del sábado en Vélez marcará un nuevo capítulo de una rivalidad que creció notablemente desde que Argentina comenzó a medirse de manera habitual con los Springboks. Para Los Pumas será una nueva oportunidad de demostrar su evolución frente a uno de los seleccionados más poderosos del planeta y de sumar una quinta victoria que vuelva a alimentar la ilusión de achicar una historia que, por ahora, sigue teñida de verde y oro.