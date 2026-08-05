Los Pumas buscan romper la historia: así está el historial frente a Sudáfrica

Ahora, ambos volverán a verse las caras en Buenos Aires. El partido del sábado en Vélez marcará un nuevo capítulo de una rivalidad que creció notablemente desde que Argentina comenzó a medirse de manera habitual con los Springboks. Para Los Pumas será una nueva oportunidad de demostrar su evolución frente a uno de los seleccionados más poderosos del planeta y de sumar una quinta victoria que vuelva a alimentar la ilusión de achicar una historia que, por ahora, sigue teñida de verde y oro.