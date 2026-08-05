La nueva moda de las casa chinas: tres cápsulas habitacionales que llegan al sur argentino

Resumen para apurados
- La firma de Guido Tizado importó recientemente viviendas cápsula chinas a Río Negro para responder a la demanda turística y residencial de montaje rápido.
- Las unidades viajan en barco desde China y se trasladan en carretones. Con costos de USD 50.000 a 80.000, ofrecen equipamiento tecnológico e impacto ambiental mínimo.
- Este modelo modular transforma el mercado inmobiliario patagónico, impulsando desarrollos de glamping y soluciones habitacionales sostenibles en zonas remotas.
Las viviendas chinas arribaron a la Patagonia y transforman el mercado inmobiliario regional. Estas unidades modulares viajan en barco para luego circular por carretera hasta destinos rionegrinos. La rapidez de montaje junto al diseño innovador atraen inversores interesados en nuevas tendencias constructivas.
El sector turístico demanda cápsulas destinadas a proyectos de glamping con vistas panorámicas. Por otro lado, propietarios residenciales eligen esta opción por su escaso efecto ambiental en zonas naturales. La versatilidad tecnológica facilita la ubicación del hogar en terrenos remotos sin requerir grandes obras previas.
Estrategia y logística del sector
Firmas importadoras coordinan el arribo de cargamentos desde el gigante asiático hacia el puerto porteño. Vehículos con carretones especiales trasladan estructuras ensambladas por rutas nacionales. Aquel proceso logístico demora aproximadamente cuatro meses partiendo del pedido inicial.
La instalación exitosa requiere servicios básicos como agua, electricidad y sistemas de biodigestores. Los módulos cuentan con patas regulables que permiten su apoyo firme sobre superficies rocosas. Arquitectos locales recalcan la importancia del mantenimiento constante para asegurar durabilidad material.
Modelo V95
La propuesta V95 ofrece treinta y ocho metros cuadrados de superficie bajo un equipamiento tecnológico integral. Aquel diseño incluye estructura de acero galvanizado, revestimiento de aluminio y vidrios herméticos para aislamiento térmico. Su valor alcanza sesenta y seis mil dólares e incorpora domótica, piso radiante además de techo corredizo eléctrico.
Unidades de pequeña escala
Las versiones compactas representan la alternativa de entrada para quienes buscan eficiencia en espacios reducidos. Dichos ejemplares inician su costo en cincuenta mil dólares y mantienen calidad estructural similar a gamas superiores. La configuración básica admite autonomía energética total mediante el agregado opcional de paneles solares.
Cápsulas de diseño contemporáneo
Viviendas premium promedian ochenta mil dólares y destacan por una estética industrializada de vanguardia. El empresario Guido Tizado gestiona la llegada de estas residencias listas para habitar de forma inmediata. Amplios ventanales integran el paisaje exterior al ambiente interno mediante cristales de seguridad.