Así es la increíble casa de Emily Ratajkowski

Los muebles vintage y las obras de arte que destacan en la vivienda

El sello distintivo de la casa de Emily Ratajkowski es la combinación de piezas vintage con obras de arte contemporáneo. Cada rincón exhibe una selección cuidadosamente pensada que refleja tanto sus intereses personales como su pasión por el diseño.ntre los elementos más destacados se encuentran los muebles antiguos restaurados, las esculturas decorativas y los cuadros que aportan textura y profundidad visual a los ambientes. La presencia de libros y fotografías personales también suma un carácter íntimo a los espacios.