La economía de China registró su menor crecimiento en más de tres años

Los analistas mantienen diferentes interpretaciones sobre la evolución de la economía china. Algunos consideran que el modelo presenta crecientes desequilibrios debido a que el respaldo estatal y las inversiones privadas se concentran en sectores tecnológicos estratégicos, como la inteligencia artificial, los chips y la robótica, mientras que actividades más tradicionales, como la manufactura de menor valor agregado y los servicios intensivos en empleo, muestran un menor dinamismo.