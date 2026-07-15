La economía de China registró su menor crecimiento en más de tres años

Resumen para apurados
- El gobierno de China informó este miércoles que su PBI creció un 4,3% interanual en el segundo trimestre, el ritmo más bajo en tres años debido a una marcada desaceleración.
- Tras avanzar 5% a inicios de año, el PBI se desaceleró por costos de energía, pese al gran rendimiento de las exportaciones de tecnología y vehículos eléctricos.
- Con una meta anual de crecimiento de entre 4,5% y 5%, el país enfrenta desequilibrios por la concentración de subsidios en tecnología avanzada y riesgos de inflación global.
La economía de China registró una marcada desaceleración en el segundo trimestre del año, al crecer un 4,3% interanual entre abril y junio, el ritmo más bajo en más de tres años, según informó este miércoles el gobierno de ese país.
El dato se ubicó por debajo de las previsiones y representó una fuerte caída frente al avance del 5% alcanzado entre enero y marzo, consignó el diario "Ámbito".
El desempeño se dio pese al repunte de las exportaciones, favorecidas en parte por el crecimiento de la inteligencia artificial y la sostenida demanda global de vehículos eléctricos fabricados en el país.
En ese contexto, el economista jefe para Gran China de ING Bank, Lynn Song, afirmó que "ha sido el trimestre de menor crecimiento desde el cuarto trimestre de 2022, afectado por los confinamientos".
China mantiene para este año una meta de expansión de entre el 4,5% y el 5%, el objetivo más bajo desde que Pekín comenzó a fijar estas proyecciones a comienzos de la década de 1990.
El impacto por Medio Oriente
Aunque logró amortiguar gran parte de las consecuencias económicas de la guerra en Irán, China no quedó completamente al margen del aumento de los precios de la energía, un factor que impulsó la inflación a nivel mundial. En el primer semestre, las exportaciones crecieron un 17,6% interanual y en junio avanzaron un 27%, según datos de las autoridades aduaneras.
Si bien el país evitó interrupciones generalizadas en el abastecimiento, el encarecimiento de los combustibles y de las materias primas podría afectar la confianza de los consumidores y generar dificultades para la producción manufacturera.
En su informe de julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que una eventual reanudación del conflicto en Medio Oriente podría prolongar la volatilidad de los precios de las materias primas, comprometer aún más las cadenas de suministro, impulsar la inflación y deteriorar las condiciones financieras.
Consumo e industria
A pesar de la desaceleración del crecimiento, algunos indicadores reflejaron un comportamiento más favorable. Las ventas minoristas aumentaron un 1% interanual en junio, recuperándose de la caída registrada en mayo y superando las expectativas del mercado, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística.
La producción industrial también exhibió un mejor desempeño al crecer un 5,3% interanual en junio, con una aceleración respecto del mes anterior impulsada por una mayor actividad manufacturera.
Los analistas mantienen diferentes interpretaciones sobre la evolución de la economía china. Algunos consideran que el modelo presenta crecientes desequilibrios debido a que el respaldo estatal y las inversiones privadas se concentran en sectores tecnológicos estratégicos, como la inteligencia artificial, los chips y la robótica, mientras que actividades más tradicionales, como la manufactura de menor valor agregado y los servicios intensivos en empleo, muestran un menor dinamismo.
En ese escenario, el crecimiento de las exportaciones estuvo liderado por los productos de alta tecnología. Los vehículos eléctricos, los chips informáticos y los equipos electrónicos registraron una fuerte expansión, respaldados por el apoyo del Estado a los sectores que Pekín considera estratégicos.