Qué pasó con el Falcon 9 que chocó contra la Luna: la explicación de la NASA y SpaceX

Alta energía y trayectoria imprevista del Falcon 9

Para aquellas misiones que se dirigen a la órbita terrestre baja, es decir, la región cercana donde la Estación Espacial Internacional orbita nuestro planeta, SpaceX y el resto de operadores se encargan de destruir la fase superior para que se queme en la atmósfera terrestre. Pero cuando la empresa lanzó el Falcon en cuestión, la pesada carga útil requirió más empuje de lo habitual, lo que provocó que el vehículo quedara flotando sin control en el entorno orbital. Finalmente, cayó en una trayectoria que, involuntariamente, lo puso en rumbo de colisión con la Luna. Ante estas misiones que requieren de alta energía, las maniobras necesitan mayor cuidado y complejidad, según afirmó Julianna Scheiman, directora de los programas de ciencia de la NASA y Dragon en SpaceX, en una conferencia de prensa el lunes.