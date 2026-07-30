Cuántos años tienen las 10 personas más ricas del mundo en 2026, según la revista Forbes

Resumen para apurados
- En julio de 2026, Forbes actualizó su ranking global donde Elon Musk se convirtió en el primer trillonario tras salir SpaceX a bolsa, encabezando a 10 magnates masculinos.
- El top 10 suma 2,95 billones de dólares y está dominado por tecnólogos estadounidenses de entre 42 y 95 años, en un mes marcado por caídas generalizadas en las acciones del Nasdaq.
- Muestra que el poder económico mundial sigue concentrado en veteranos fundadores tecnológicos y anticipa el impacto creciente de la inteligencia artificial en las fortunas futuras.
Cada mes, la prestigiosa revista de negocios Forbes actualiza su ranking de las mayores fortunas del planeta a partir de las cotizaciones bursátiles y otros activos de los multimillonarios más destacados. En el último mes de julio de 2026, los datos dieron por primera vez la presencia de un trillonario en el listado de personas más ricas del mundo, es decir, alguien con una fortuna de un billón de dólares en la escala anglosajona, equivalente a un millón de millones
El primer trillonario en la lista de Forbes es Elon Musk, empresario que llegó a esta cima luego de que se dispararan las acciones de Space X con su salida a la bolsa. Sin embargo, el mes no fue positivo para el resto del podio. Nueve de los diez mayores millonarios del mundo perdieron valor, arrastrados por una fuerte caída de las acciones tecnológicas que golpeó especialmente al índice Nasdaq.
En conjunto, las diez mayores fortunas suman unos 2,95 billones de dólares. Forbes destaca que nueve de las diez personas más ricas del mundo son ciudadanas estadounidenses. Además, la totalidad de los integrantes del top 10 son hombres, cada uno con un patrimonio superior a los 147.000 millones de dólares.
Las edades del top 10 de Forbes muestran un rango amplio, de los 42 años de Mark Zuckerberg a los 95 de Warren Buffett, con un promedio cercano a los 64 años entre los diez.
La mayoría pertenece a generaciones que construyeron sus imperios en las décadas de 1970 a 1990, lo que evidencia que buena parte de las grandes fortunas mundiales sigue estando en manos de fundadores de larga trayectoria antes que de una nueva camada de empresarios jóvenes.
Zuckerberg es, con diferencia, el más joven del grupo y el único representante de una generación formada plenamente en la era de internet, mientras que Page (53) y Brin (52), aunque fundaron Google hace más de dos décadas, todavía se ubican por debajo de la media.
A continuación, el top ten de personas más ricas del mundo ordenadas de menor a mayor, con sus respectivas edades.
10. Warren Buffett: 147.800 millones de dólares. 95 años.
El histórico inversor conocido como el “Oráculo de Omaha” regresa al top 10 tras una ausencia de tres meses, con un aumento de 8.000 millones gracias a la suba de las acciones de Berkshire Hathaway. Buffett, que dejó la dirección ejecutiva de la compañía a fines del año pasado aunque continúa como presidente del directorio, es reconocido también por su faceta filantrópica. Impulsó junto a Bill y Melinda Gates el compromiso conocido como "Giving Pledge", mediante el cual promete donar buena parte de su fortuna a causas benéficas.
9. Bernard Arnault: 147.900 millones de dólares. 77 años.
El presidente y CEO del conglomerado de lujo LVMH es el único integrante del top 10, además de Musk, que no perdió valor durante el mes. Su fortuna se mantuvo estable. Arnault, de nacionalidad francesa, es el único no estadounidense entre los diez primeros. Construyó su imperio, que reúne marcas como Louis Vuitton, Dior, Moët & Chandon, Sephora y Tiffany & Co., a partir de la compra de Christian Dior con fondos heredados del negocio de la construcción de su padre.
8. Jensen Huang: 173.000 millones de dólares. 63 años.
El cofundador y CEO de Nvidia bajó unos 9.000 millones de dólares en el mes. Bajo su liderazgo, la compañía de microprocesadores pasó de ser un actor relevante en el mundo de los videojuegos a convertirse en una pieza central del auge de la inteligencia artificial, llegando a ser, meses atrás, la primera empresa en alcanzar una valuación de 5 billones de dólares.
7. Larry Ellison: 192.000 millones de dólares. 81 años.
El cofundador de Oracle protagonizó el mayor retroceso del mes entre los diez primeros, con una caída de 84.000 millones de dólares, luego de que las acciones de la compañía se desplomaran tras una fuerte suba previa vinculada a sus proyecciones de negocio en la nube para inteligencia artificial. Ellison, además de su rol en Oracle, ha estado involucrado en una serie de operaciones mediáticas de gran escala junto a su hijo David, entre ellas una oferta multimillonaria para adquirir un importante grupo de medios.
6. Mark Zuckerberg: 194.000 millones de dólares. 42 años.
El creador de Facebook, hoy Meta, también sube un puesto en el ranking pese a una baja de 24.000 millones en su patrimonio, golpeado por la caída de las acciones de la compañía. Zuckerberg, que fundó la red social en 2004 durante sus años en Harvard, conserva alrededor del 13% de Meta y sigue como director ejecutivo del grupo, que además de Facebook incluye Instagram y WhatsApp.
5. Michael Dell: 235.000 millones de dólares. 61 años.
El fundador y actual presidente y CEO de Dell Technologies asciende una posición pese a perder unos 9.000 millones respecto al mes anterior. Dell comenzó a vender computadoras desde su habitación en la universidad y con el tiempo construyó uno de los mayores fabricantes de tecnología del mundo, que en 2016 se fusionó con la firma de almacenamiento EMC.
4. Jeff Bezos: 249.000 millones de dólares. 62 años.
El fundador de Amazon retrocedió unos 28.000 millones de dólares tras un fuerte desplome de las acciones de la compañía. Bezos, que dejó la dirección ejecutiva de Amazon en 2021 aunque sigue como presidente ejecutivo, se encuentra ahora al frente de un nuevo proyecto vinculado a la ingeniería asistida por inteligencia artificial, que recientemente habría cerrado una ronda de financiamiento con una valuación cercana a los 41.000 millones de dólares.
3. Sergey Brin – 269.000 millones de dólares. 52 años.
El otro fundador de Google también vio reducida su fortuna en unos 16.000 millones durante el mes. A diferencia de Page, Brin ha vuelto a tener un rol activo en la estrategia de inteligencia artificial de la compañía, tras haber colaborado en el desarrollo del chatbot Gemini. Además de su participación accionaria, destina parte de su patrimonio a una fundación propia orientada a la investigación sobre el sistema nervioso central y el cambio climático.
2. Larry Page – 291.000 millones de dólares. 52 años.
El cofundador de Google, junto con Sergey Brin, ocupa el segundo lugar pese a una caída mensual cercana a los 18.000 millones, producto del retroceso de las acciones de Alphabet. Page llegó a superar la barrera de los 300.000 millones a comienzos de año, un hito que solo habían alcanzado antes Musk y Larry Ellison. Actualmente forma parte del directorio de Alphabet y, según trascendió, estaría impulsando un nuevo emprendimiento de inteligencia artificial enfocado en manufactura.
1. Elon Musk – 1,053 billones de dólares. 55 años.
El empresario nacido en Sudáfrica y con ciudadanía estadounidense se consolida como el hombre más rico del planeta, posición que ostenta desde mayo de 2024. En junio de 2026 hizo historia al convertirse en el primer trillonario del mundo, luego de que SpaceX debutara en el Nasdaq con una capitalización cercana a los 2,2 billones de dólares el primer día de cotización. Musk preside la compañía y controla una participación valuada en más de 870.000 millones de dólares, a lo que se suma su participación de casi el 11% en Tesla. Antes de la salida a bolsa de SpaceX, su patrimonio ya rondaba los 500.000 millones gracias a la fusión de la empresa aeroespacial con xAI, su firma de inteligencia artificial. Musk también fue cofundador de PayPal y de OpenAI, organización de la que se alejó años después en medio de diferencias internas.