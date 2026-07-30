Cuántos años tienen las 10 personas más ricas del mundo en 2026, según la revista Forbes

1. Elon Musk – 1,053 billones de dólares. 55 años.

El empresario nacido en Sudáfrica y con ciudadanía estadounidense se consolida como el hombre más rico del planeta, posición que ostenta desde mayo de 2024. En junio de 2026 hizo historia al convertirse en el primer trillonario del mundo, luego de que SpaceX debutara en el Nasdaq con una capitalización cercana a los 2,2 billones de dólares el primer día de cotización. Musk preside la compañía y controla una participación valuada en más de 870.000 millones de dólares, a lo que se suma su participación de casi el 11% en Tesla. Antes de la salida a bolsa de SpaceX, su patrimonio ya rondaba los 500.000 millones gracias a la fusión de la empresa aeroespacial con xAI, su firma de inteligencia artificial. Musk también fue cofundador de PayPal y de OpenAI, organización de la que se alejó años después en medio de diferencias internas.